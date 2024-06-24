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Стал известен состав сборной команды Москвы на сезон-2024/2025

Стал известен состав сборной команды Москвы на сезон-2024/2025
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Стал известен список кандидатов в спортивные сборные команды города Москвы по фигурному катанию на коньках на сезон-2024/2025. Соответствующая информация появилась на сайте Департамента спорта города Москвы.

Женское одиночное катание:

  • чемпионка России – 2023 Софья Акатьева;
  • серебряный призёр чемпионата России – 2024 Софья Муравьёва;
  • призёр этапа Гран-при России Анастасия Зинина.

Мужское одиночное катание:

  • чемпион Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр Марк Кондратюк;
  • чемпион мира среди юниоров, участник ОИ-2022 Андрей Мозалёв.

Парное катание:

  • чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная/Георгий Куница.

Танцы на льду:

  • призёры чемпионатов Европы, участники ОИ-2022 Александра Степанова/Иван Букин.

Отметим, что фигуристка Майя Хромых включена в юниорскую сборную города Москвы.

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