Стал известен состав сборной команды Москвы на сезон-2024/2025
Стал известен список кандидатов в спортивные сборные команды города Москвы по фигурному катанию на коньках на сезон-2024/2025. Соответствующая информация появилась на сайте Департамента спорта города Москвы.
Женское одиночное катание:
- чемпионка России – 2024 Аделия Петросян;
- чемпионка России – 2023 Софья Акатьева;
- серебряный призёр чемпионата России – 2024 Софья Муравьёва;
- призёр этапа Гран-при России Анастасия Зинина.
Мужское одиночное катание:
- чемпион Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр Марк Кондратюк;
- чемпион мира среди юниоров, участник ОИ-2022 Андрей Мозалёв.
Парное катание:
- чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная/Георгий Куница.
Танцы на льду:
- призёры чемпионатов Европы, участники ОИ-2022 Александра Степанова/Иван Букин.
Отметим, что фигуристка Майя Хромых включена в юниорскую сборную города Москвы.
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