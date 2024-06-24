Загитова заинтриговала подписчиков новым сообщением в соцсетях

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заинтриговала подписчиков новым сообщением в социальных сетях.

«Завтра открою дверь в новое пространство...» – написала спортсменка в своём телеграм-канале, прикрепив к нему эмодзи «сердце».

Возможно, речь идёт о новом проекте, в котором примет участие Загитова.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Кроме того, Алина Загитова становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёром Олимпийских игр – 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года. В 2019 году она объявила о приостановке спортивной карьеры.