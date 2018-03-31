Борьба за золото продолжается. «Спартак» приблизился к «Локомотиву»

«Спартак» снова чуть не упустил преимущество в два мяча над «Тосно», но в этот раз всё закончилось хорошо.

Интрига

Дополнительную интригу для матча «Спартак» — «Тосно» неожиданно создал на ровном месте «Локомотив». В странном матче, который должен бы играться в Перми, но прошёл в Черкизово, «железнодорожники» уступили «Амкару». Отрыв между первым местом и вторым сократился до пяти очков, а в случае победы «Спартака» и вовсе бы превратился в смешные «минус 2», правда, при игре в запасе у «Локо». Но эту игру нужно ещё выиграть.

Приехали, чтобы победить. «Амкар» обыграл в Москве «Локомотив» Кажется, в Черкизово прошёл самый странный матч тура.

«Спартак»

Накануне матча главный тренер «Спартака» Массимо Каррера похвалил «Локомотив» за то, что тот сумел грамотно воспользоваться лазейкой в регламенте. И пообещал, что сделает тоже самое, если будет такая возможность. А ещё наставник красно-белых сообщил, что все игроки готовы к матчу, кроме Артёма Тимофеева. Плюс в сборной получил тяжёлую травму Джано Ананидзе.

«Регламент РФПЛ – цирк?» Каррера пойдёт по пути «Локомотива» «Спартак» тоже будет добиваться переноса матча с «Амкаром» в Москву. Но сейчас красно-белым важно не «облажаться» с «Тосно».

Имея в наличии полный боекомплект Каррера выпустил в старте сразу двух форвардов — Луиса Адриано и Зе Луиша. Вернулся в основу после дисквалификации Квинси Промес. А вот Роман Зобнин, у которого были проблемы со здоровьем, остался на скамейке запасных.

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Проблема

У «Спартака» вообще не очень получается игра против насыщенной обороны соперника. Даже если брать только матчи состоявшиеся после зимней паузы, мы увидим, что в игре со «СКА-Хабаровск» «красно-белые» вырвали победу в концовке после удара со штрафного, а в Казани «Спартак» победил благодаря голу Луиса Адриано на 81-й минуте.

Первый тайм матча с «Тосно» показал, что проблема никуда не делась. Гости хладнокровно оборонялись, а «Спартак», хоть и владел мячом, ничего особо опасного у чужих ворот создать не мог. Ну, почти ничего. На 12-й минуте Самедов с правого края навесил в штрафную, Зе Луиш опередил защитника и пробил головой в дальний угол — не попал. Всё. Остальное защитники «Тосно» успевали накрыть.

Фернандо — это похороны!

При вязкой, медленной, изобилующей ошибками игре на помощь «Спартаку» снова пришёл стандарт. Сергей Сухарев сфолил на Зе Луише, к мячу подошёл Фернандо и по невероятной траектории послал его в дальнюю девятку — без шансов для Юрченко. Шла первая добавленная минута…

Интересно, что десятью минутами ранее бразилец вполне мог покинуть поле, он прямой ногой пошёл в подкат против соперника., но арбитр пожалел спартаковца, не показав тому второй «горчичник».

«Лучше 3 очка при плохой игре, чем 0 очков при хорошей»

Именно такую фразу не раз в этом сезоне говорил Массимо Каррера. Особенно в те моменты, когда «Спартак» побеждал при не очень качественной игре. Вот и в игре с «Тосно» итальянский тренер при нужном счёте предпочёл сыграть осторожно. Тем более, что в в начале тайма довольно-таки неприятно пробил Маргасов — Селихов был на месте.

«Спартак» предлагал «Тосно» атаковать и хотел сыграть на контратаках. Гости на провокацию не поддавались. И красно-белые постепенно стали возвращать себе инициативу, подолгу контролировали мяч и сумели превратить своё преимущество в моменты. На 58-й минуте Луис Адриано выиграл борьбу в воздухе и пробил головой под перекладину — Юрченко в красивом прыжке спас свою команду. На 60-й минуте Промес вошёл в штрафную, качнул защитника и пробил по воротам — снова Юрченко на месте. На 66-й минуте Промес вырезал передачу в центр штрафной, Луис Адриано пробил в упор, но Юрченко опять спас свою команду. Как только «Спартак» чуть увлёкся, как тут же мог получать ответку от Погребняка, но экс-форвард «Динамо» из выгодной позиции не попал в створ.

«Почему Луис Адриано не в сборной Бразилии?»

Ответ очевиден, бразильские журналисты приезжавшие в Москву на матч национальных сборных, ответили на него вполне исчерпывающе.

Почему Луис Адриано не в сборной Бразилии? Сейчас поймёте Семь бразильских журналистов объясняют причины отсутствия форварда «Спартака» в списках Тите.

Но спартаковские болельщики раз раз разом получают основания снова спрашивать. Луис Адриано действительно набрал потрясающую форму и в матчах РФПЛ выглядит сейчас как человек с другой планеты. На 75-й минуте Промес подобрал мяч на левом фланге, финтами раскрутил соперника и прострелил в штрафную, Зе Луишу не дали пробить, но мяч отскочил к Адриано, который расстрелял ворота «Тосно».

Концовка без валидола? Нет

Казалось бы, что в этом матче уже всё ясно и спартаковские болельщики впервые за долгое время не будут находиться в напряжении вплоть до самого финального свистка. Но нет. «Спартак» определённо умеет придумывать приключения на свою голову. Через 5 минут после гола Адриано Кутепов сфолил в штрафной на Погребняке и сам пострадавший уверенно реализовал пенальти.

Как тут было не вспомнить матч первого круга, когда «Спартак» вёл 2:0, а в итоге команды сыграли 2:2?

На концовку Каррерра выпустил Мельгарехо (вместо Адриано) и Пашалича (вместо Фернандо), чуть раньше Зобнин вышел вместо Самедова.

Команды обменялись острыми выпадами, Полетанович и Мельгарехо не попали в створ, но хозяева всё-таки довели дело до победы.

И «Локомотив» теперь уже не кажется недосягаемым.