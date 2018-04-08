День космонавта. Фарфан опять затащил

«Локомотив» впервые с начала сезона вышел на поле без Игоря Денисова. Капитан получил красную карточку с «Амкаром», и в опорной зоне его заменил Дмитрий Тарасов. Вторым изменением стало отсутствие в старте Антона Миранчука: ради возможности выпустить одновременно Ари, Ману Фернандеша и Фарфана. Перуанец был главным действующим лицом matchday-программы перед игрой. «Локомотив» заранее отметил День Космонавтики, пригласив группу «Ундервуд» и установив несколько тематических локаций. Стенд с Фарфаном в скафандре собрал толпу из желающих сфотографироваться.

Еще одной точкой притяжения вторую неделю становится новый клубный магазин «Локомотива». По сравнению с прежним фан-шопом его площадь увеличилась более чем в четыре раза: с 90 до 400 квадратных метров. Изменилось в лучшую сторону и оформление: по металлическим и чугунным элементам угадываются очертания железнодорожного вокзала. Эта аллюзия была допущена клубом и агентством Special One намеренно: фан-шоп продолжает тему оформления стадиона.



Наибольшим отделом логично стал зал с кэжуал-коллекциями. Здесь на футболках и принты игроков, и заряды болельщиков «Локомотива», и одежда с скрытыми отсылками к футболу. Помочь выбрать нужную вещь помогают изображённые на стенах братья Миранчуки.

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Тактическая схема и состав «Ростова» тоже изменились по сравнению с прошлым туром. Алексей Ионов на этот раз играл выше, второго форварда с Владимиром Дядюном. А Макеев и Паршивлюк, наоборот, играли ближе к своим воротам. Постоянно помогал обороне Тимофей Калачёв – он несколько раз идеально ставил корпус Ману Фернандешу. У португальца второй матч подряд получалось обыгрывать соперников только далеко от ворот – и не шло рядом с воротами.



У гостей самым заметным был Владимир Дядюн, но в основном из-за постоянно проигрываемых единоборств. По статистике у нападающего после первого тайма все было не так плохо: 6 успешных единоборств из 16. Но визуально он каждый раз отскакивал не только от Чорлуки с Квекрвелией, но и от низкого Рыбуся. Всё это видел и Валерий Карпин: он дал Дядюну 10 минут второго тайма, после чего всё-таки заменил на Эльдора Шомуродова.

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Для болельщиков «Локомотива» и «Ростова» очные встречи команд – практически дерби. Из Ростова-на-Дону в Москву приехало почти 1000 человек, больше добирается только из Санкт-Петербурга и Тулы. У них на глазах счет в первом тайме чуть не открыл Дмитрий Тарасов. У полузащитника истекает контракт, играет он весной мало – каждый шанс нужно использовать.Правда, против глубоко обороняющегося «Ростова» можно было вспомнить только способности Тарасова впереди. Несколько выигранных единоборств и попадание в штангу – не так плохо. Более того – это был самый опасный момент до перерыва.

Практически весь первый тайм «Локо» атаковал через левый край, зато гол забил после розыгрыша углового справа. Фарфан по-своему отметил День Космонавтики, выиграв борьбу после навеса Влада Игнатьева. Правый защитник «Локо» ассистом отметил свой сотый матч за команду. Отмечать гол от своих ворот примчался даже Гилерме.



Последние 20 минут матча прошли в постоянной борьбе и практически без моментов. Уставший «Локомотив» старался держать мяч подальше от своих ворот, Сёмин даже выпустил Эдера вместо Ари, а потом подарил еще один шанс Баринову. Дмитрий не играл за «Локомотив» с прошлогоднего выезда в Хабаровск в ноябре. Тогда его тоже выпустили в концовке, а победный гол забил Фарфан.



После финального свистка на поле началась небольшая стычка – следствие постоянной борьбы все полтора часа. Лучшим ее участником стал Илья Абаев: он медленно пришел в толпу, чтобы обняться с Чорлукой. Драться смысла уже не было.