«Иметь в коллекции футболку Буффона с подписью – это круто!»

— «Спартак» уверенно обыграл «Крылья», а теперь и «Анжи». Болельщикам пора привыкать к крупным победам?

— То, что много забили, радует. Обидно, что пропустили. Но главное – победа.

— Не показалась, что разница в классе настолько велика, что как будто на «Анжи-Арене» встречались команды из разных лиг?

— Тяжело сказать. У «Анжи» сегодня не получилось то, что они задумывали. А у нас многое получалось. Для «Спартака» каждый матч очень важен, будем бороться за каждое очко в каждой игре.

— Промес стал лидером бомбардирской гонки. Что дальше?

— Надеюсь, продолжит в этом духе.

«Хабиб вчера сделал хорошую работу. А я сделал хорошую работу сегодня» Каррера похвалил Петковича, а Промес признал, что кризис в его игре миновал. «Спартак» продолжает погоню за «Локомотивом».

— Поздравили в раздевалке?

— Конечно, это его первый хет-трик в карьере. Пожелали, чтобы он был не последним.

— Каррера остался доволен игрой, но недоволен пропущенным голом. Как это получилось?

— Надо разобрать момент, сделать выводы. Обидно пропускать, всегда приятно играть на ноль.

Хет-трик Промеса за 27 минут. «Спартак» не отстаёт от «Локомотива» Команда Массимо Карреры эффективно использовала слабости «Анжи» и продолжает преследовать «Локомотив» в чемпионской гонке.

— Можно сравнить сегодняшний «Спартак» с Хабибом Нурмагомедовым, который просто уничтожил Яквинту?

— Думаю, да. Хочу поздравить Хабиба с победой, он долго к этому шёл через травмы. Ему не давали много боёв, некоторые бойцы бегали от него. Сейчас он стал чемпионом, поздравляю его.

— Считаете, у него есть шансы в бою с Конором Макгрегором?

— Да, у него даже больше шансов.

— Когда увидели видео Буффона с его подарком Глушакову, о чём подумали?

— А что тут комментировать? У нас работает тренер, который работал в «Ювентусе». Денис попросил его, наверное, чтобы Буффон подписал футболку. А он ещё и видео записал. Буффон – это легенда. Иметь его футболку в коллекции, ещё и с подписью – это круто. Любой мог бы позавидовать Глушакову.

— Президент «Анжи» Осман Кадиев сказал, что лучшим на поле сегодня был судья. У него есть основания жаловаться?

— Не хочу это комментировать.

— Пенальти, по-вашему, был?

— Не знаю. Даже если и были ошибки, они никак не повлияли. Главное — итоговый результат.

— Погребняк раззабивался. Это не пугает в преддверии полуфинального матча Кубка России с «Тосно»?

— Смотрел обзор сегодня, видел, что Паша забил два. Будем готовиться, всё зависит от нас. «Спартаку»-то Погребняк с игры не забил. Надеюсь, что не забьёт в полуфинале — ни с игры, ни с пенальти.