Не нужно критиковать Манчини за Шатова

Чтобы не быть обвинённым в том, что я хейтер Шатова, получил конверт от Манчини и вообще лишён эмпатии, сначала небольшое предисловие. В комментариях всё равно напишут про хейт, конверт и эмпатию, но я хотя бы попытался. Так вот.

Слёзы Шатова тронули всех. И никто не объяснил причину искреннего сопереживания Олегу лучше, чем он сам: «Когда в жизни сталкиваешься с несправедливостью и начинаешь доказывать себе, свои родным, близким, проходишь ситуацию с высоко поднятой головой, — тогда у тебя настоящие, искренние эмоции». Да, искренность эмоций бросалась в глаза, это просто не может не тронуть. За Шатова приятно. Хочется, чтобы это стало не просто ещё одним эпизодом его карьеры, а моментом, который меняет всё. Давайте продолжим за него радоваться и сопереживать его эмоциям. Но только не заменять эмоциями здравый смысл.

Почему плакал Шатов? Объясняем Самый эмоциональный матч сезона, в котором всё сошлось на Шатове.

Манчини совершил в «Зените» массу ошибок и дал массу поводов для аргументированной критики. Просто произнесите вслух четыре слова: траты на трансферы, результат. И сопоставьте. Сходится? «Зенит» купил Паредеса и Дриусси, а играет в бесконечные навесы – это вина Манчини. Тренер говорит, что у него нет нападающих, – после того как в «Зените» ему купили целую группу атаки. До сих пор трудно понять, зачем клубу был нужен Краневиттер – хоть кто-то в тренерском штабе может ответить на этот вопрос? Всё это поводы для критики, которые дал сам Манчини. Но Шатов?

Шатов провёл в «Зените» пять лет. За эти пять лет у него был один отличный сезон – 2015/16. «Зенит» тогда играл с Данни, Шатовым, Дзюбой и Халком и был разбитой командой: делился на группу атаки и группу обороны. Когда для победы хватало индивидуального класса, «Зенит» побеждал. Когда попадался соперник сопоставимого класса («Бенфика») или просто компактный («Ростов») – проигрывал. Разбитый на ролевые группы «Зенит» оказался слишком уязвимой командой и по итогам сезона, несмотря на отличную индивидуальную статистику лидеров, не пробился в Лигу чемпионов. Это был лучший сезон в карьере Шатова.

Он любит играть на чистых мячах и теряется под прессингом. Он не отрабатывает на фланге в обороне. Он нестабилен. Я сейчас говорю не о Шатове последних месяцев в «Зените», которого никто не видел, а о его карьере в целом. Ему 27 лет, мы все знаем, на что способен Шатов. По меркам РФПЛ он звезда. Но он остаётся футболистом, с очень специфическим набором качеств, которые востребованы не в каждом стиле игры. Манчини не нужен вингер-распасовщик, ему нужен дриблёр на одном фланге и трудяга на другом.

Посадите Манчини в гоночный автомобиль и отправьте в Италию Избавьте «Зенит» от слёз.

Манчини не дал шанса Шатову. Это, конечно, грустно. Он его, кстати, не знал, а речь идёт, при всём уважении, не о легенде «Зенита». Но, вообще-то, тренерская работа – ещё и про это. Про формирование состава, которое состоит из пункта «не нужен» в такой же степени, что и пункта «купите немедленно». Как насчёт Давида Луиса? Он ведь был важнейшим игроком «Челси» в чемпионском сезоне при Антонио Конте. А летом Луис встал на сторону Диего Косты в конфликте с тренером и… перестал попадать даже в запас. Не стало такого футболиста, Давида Луиса. Вот уйдёт Конте из «Челси» — тогда появится. Генрих Мхитарян – ещё один футболист, качества которого бесспорны. Но он требует особенного отношения, ему нужен футбол определённого стиля. Моуринью избавился от него, хотя сам купил за 40 млн евро.

В «Интере» Манчини месяц пытался купить Джердана Шакири. Купил и посадил в глубокий запас. Потому что, глядя на него на тренировках, решил, что швейцарец не соответствует всем требованиям. Шакири сейчас прекрасно чувствует себя в «Стоке» в Англии. Он нашёл свою команду: всё время играет, забивает и раздаёт. В «Стоке». Команде, которая идёт на 19-м месте, борется за выживание. Для борьбы за Лигу чемпионов Шакири оказался слишком нестабилен. Такое в футболе происходит постоянно. Например, что насчёт Дзюбы? Когда он в форме и мотивирован, Артём усилит любой клуб РФПЛ. Когда что-то идёт не так (список тренеров, с которыми у него что-то идёт не так, постоянно растёт), Дзюба может превратиться в дестабилизирующий фактор в раздевалке. И Манчини предпочитает не рисковать. Это не значит, что Заболотный соответствует амбициям «Зенита». А значит, что тренер взвесил риски и предпочёл видеть в своей команде Заболотного, а не Дзюбу.

Шатов провёл в «Краснодаре» пять матчей. Ему нашли новую позицию, он играет глубже и ближе к центру. Матч с «Зенитом» стал для Шатова важнейшим в карьере за годы. Возможно, самым важным. И в этом матче он забил. И что? Разве по этому матчу можно сделать вывод о том, что Шатов так же играл бы в «Зените»? На другой позиции? Без личной мотивации, о которой он сам говорит? Сейчас, конечно, время клипового мышления, но всё-таки делать глобальные выводы из-за одного удачного матча, который по множеству причин отличается от рядовых матчей, как-то слишком. Будет здорово, если Олег ровно и качественно проведёт весь остаток сезона. Если матч с «Зенитом» не окажется разовым всплеском эмоций у игрока, которому, как и всему нашему футболу, свойствен инфантилизм.

Про инфантилизм – это не просто оборот речи, а обоснованное опасение. После гола Олег дал несколько комментариев. В первом красиво объяснил свои эмоции. Во втором сказал, что в «Зените» отнеслись к нему несправедливо: «Душой и сердцем я всегда был в «Зените». Когда выходил на поле, отдавал все силы за него». В третьем заявил, что «лучше брать своих специалистов, чем привозить людей за нереальные бабки». Два последних заявления трудно представить в европейском футболе, на который мы вроде бы ориентируемся.

Выкладываться и отдавать на поле все силы – это не подвиг. Это как бы работа футболиста. Можно выкладываться и отдавать все силы, а потом приходит новый тренер, и клуб тебя отпускает. И начинаешь выкладываться за новый клуб. Как Касильяс за «Порту». В чём проблема? Это футбол. Последний комментарий Шатова про иностранных тренеров вызовет аплодисменты Михаила Гершковича, но есть ли у этого комментария другие достоинства? Должен ли комментировать футболист политику назначения тренеров клубом, с которым у него контракт?

Кажется, Шатов хороший ранимый парень. Такому непросто найти свою команду. Во-первых, должно быть особое отношение со стороны тренера, Олег сам сказал, как это важно. Во-вторых, у команды должен быть особенный игровой стиль, в котором недостатки Шатова в игре без мяча и силовой игре будут замаскированы. Хочется, чтобы «Краснодар» оказался той самой командой. И чтобы овация болельщиков «Зенита» помогла перекрыть весь негатив, который был между игроком и клубом (это было реально круто). Но из этого никак не следует, что именно Шатов – игрок, которого не хватает Манчини. Ему не хватает много чего другого.