Посадите Манчини на гоночный автомобиль и отправьте в Италию

Роберто Манчини, напялив страдания, причитает, что даже мальчики, подающие мячи, попадали бы по воротам чаще, чем его футболисты. Тренер «Зенита» хочет других игроков, этих он уже не раз сравнивал с пустотой.

— Нормально, что вас так унижают? – спросил я как-то у одного из лидеров команды.

— Да мы с ним год почти, — безнадежно ответил тот. — Что тут сделать?

Да уволить!

Убрать тренера, который постоянно жалуется на слабость состава, хотя сам отказался даже смотреть на Виктора Жулиано. Игрок обоймы сборной Бразилии уехал в Турцию и стал лучшим во вполне себе звездном «Фенербахче».

Изгнать менеджера, который так фанатичного хотел избавиться от Артёма Дзюбы, что вынудил нового спортивного директора Вячеслава Малафеева изуродовать свою репутацию волшебным рассказом о мнимой травме. Схема проста: сначала ты вбрасываешь инфу о больном колене, затем требуешь здорового футболиста уехать на лечение в клинику, и, получив отказ, угрожаешь штрафом за неподчинение тренерскому и медицинскому штабу. Манчини победил: нелюбимый, шумный и принципиальный Дзюба заткнулся, собрал шмотки и уехал в Тулу, где, правда, в одиночку забил больше мячей (4), чем весь «Зенит» (3) за эту весну в РФПЛ.

И если Дзюба всегда знал, как ответить тренеру, то ранимого Олега Шатова извести было намного проще. Каждое его неудачное действие на тренировке, каждая ошибка в редком матче вызывали то реплики о неумении играть в футбол, то прямые оскорбления. «Порко путана» («грязная шлюха») — вот что обычно слышат о себе игроки «Зенита». Кому-то на эти слова фиолетово, а некоторые, чувствительные, ломаются. Они переходят в другие команды, забивают в играх против Манчини и, получая аплодисменты от питерских же болельщиков, срываются и ревут прямо во время матчей. Неистовый плач перешедшего в «Краснодар» и победившего Шатова – слишком редкая реакция для нашего футбола, чтобы считать ее обыденной.

Почему плакал Шатов? Объясняем Самый эмоциональный матч сезона, в котором всё сошлось на Шатове.

После гола в Петербурге Олег побежал к своему новому главному тренеру Мураду Мусаеву – обнял, положил голову на плечо и посмотрел в сторону скамейки хозяев. Там все ещё стоял нарцисс, которого надо уволить, потому что он украл из «Зенита» любовь. Сначала команде казалось, что Манчини просто не принимает нашу страну с ее традициями. Итальянец вел себя отстранённо, исключил прямое общение, через раз здоровался, а уж если протягивал руку, то небрежно подставлял тыльную сторону левой руки. После неудачных матчей он заявлял: «Это все из-за вашего русского менталитета». Команда не слышала объяснений и не понимала – разве против них, например, за питерское «Динамо» (говорят, тогда он выдал яркую речь), играли иностранцы?

Манчини с каждым днем всё сильнее раздражался из-за мелочей – ему не нравились смех на тренировках, еда, погода, поля. Его хмурость так окутала «Зенит», что разговоры с петербургскими журналистами вывели за скобки общее наблюдение – такой холодной, скучной, роботоподобной команды они ещё не видели. И дело оказалось не только в русских – отношения с Манчини испортились и у аргентинцев. Сейчас они тоже стали слабыми футболистами с плохим менталитетом, которых, конечно, лучше бы заменить на новых.

Кстати, вы можете вспомнить, когда в последний раз игроки «Зенита» бежали праздновать гол к тренеру? Или, может, вы слышали, хоть одну фразу, как конкретному футболисту приятно работать с таким сильным специалистом, как Манчини? Может быть, хоть кто-то из них благодарил за сотрудничество то ли тренера, то ли психолга, то ли непонятно кого по имени Оресто Ченквини? Может, это молчание означает согласие, что этих людей надо уволить?

«Советоваться со мной». Почему у Манчини нет права жаловаться на трансферы Роберто «поплыл». Он наезжает на руководство, оправдывая свои ошибки и селекционные промахи.

Критикуя команду за слабость, ограниченность и недоработки, итальянец почему-то не хочет говорить о себе и штабе. Например, о том, где он провел 10 дней во время матчей сборных? «Зенит»-то, как и другие клубы РФПЛ, тренировался на базе, а вот Манчини на свою беду всплывал то в инстаграме известного турецкого повара, то на снимках папарацци с пляжей Эмиратов. Говорят, что все эти дни Роберто был где угодно, но только не с командой. Кстати, во время осенней паузы итальянец был обнаружен в Майами, о чем фанаты и спели во время игры с «Локомотивом». И стоит ли удивляться, что в тяжёлый для «Зенита» момент Манчини проигнорировал встречу команды с болельщиками, организованную лично президентом клуба?

Позорные прятки попытался смягчить Сергей Фурсенко, сказал, что у тренера были очень важные дела. Похоже, Фурсенко — единственный человек в Петербурге, который пока не хочет, чтобы Манчини уволили. Понимая масштаб личности президента «Зенита», мелко считать, что дело здесь в страхе нарваться на неустойку. Скорее, речь идет об искренней вере.

Роберто ведь тоже не алчный подонок. Он только что отказался от многомилионной компенсации в Турции и прямо заявил, что не будет требовать деньги у «Зенита». Итальянец вряд ли разваливает команду в надежде, что его как можно скорее выкинут с пятеркой лишних миллионов. Смешной выглядит и версия, что Манчии требует продавать старых и покупать новых футболистов, желая заработать на трансферах.

«Я не заинтересован в деньгах «Зенита»! Огненное выступление Манчини Главный тренер «Зенита», кажется, передал «месседж» своему работодателю.

Нет, тренер «Зенита» больше похож на искателя прекрасного. Пространства, где будут лучшие футболисты и условия для их игры, где его гений поймут и оценят, где совпадут высоты культуры и целей. Но вместо изысканности и утонченности он нарывается на толстые шутки Дзюбы, на звезд уровня Шатова и оборванцев русских журналистов. От этого нарциссу грустно, плохо и скучно. Он хотел быть под солнышком, а оказался потрепанным ледяным дождем в Уфе.

И, кажется, именно эти черты Манчини так привлекли и Сергея Фурсенко. Великого мечтателя, старающегося привести нас к счастью. Он ведь правда любит футбол, игроков и хочет сделать лучше. Знаете, например, кто первым, ночью, приехал в больницу к Андрею Лунёву, которому проломили голову в матче с Испанией? Именно президент «Зенита», что вполне показательно.

Фурсенко – не злодей. Вот его «кодекс чести» — это ведь был замечательный проект по изменению укоренившейся агрессивной, хамской, пошлой футбольной среды. Или «Аленький цветочек» на Евро-2012 – это же идеальная аллюзия на нашу страну и сборную, символ, запрограммированный на успех. А переход на систему «осень-весна» — это ведь не попытка загнать болельщиков в сугробы, а единственно возможный ускоритель процессов развития. Фурсенко просто показывает народу флажок, направление, без которого мужик не сдвинется с места.

«Зениту» же он привез творца своего культурного уровня. Под которого нужно подстроиться, заткнуть уши, прекратить смех, поработать, попотеть и построить-таки исключительный гоночный автомобиль, который обгонит всех и не только в России.

Только вот реальность не всегда совпадала с пространством мечтаний и ощущений элит. (У Пелевина, к слову, есть рассказ про «Пространство Фридмана» — почитайте). Ведь, к сожалению, если у тебя кочки вместо полей, кочки вместо дорог, кочки вместо жизни, то куда лучше и скрупулезно выравнивать их, а потом уже запускать суперкар. Правда, в этом случае всегда есть шанс не увидеть результат на своем веку…

Наши кочки не готовы к Манчини. А он к ним. Есть, кстати, сомнения, что его иллюзорное тренерское сознание вообще хоть к чему-то готово. Но всё равно. Спасите, посадите его на этот гоночный автомобиль и отправьте в Италию. В этом направлении будет меньше шансов разбиться. Всем нам.