Символическая сборная 26-го тура РФПЛ. Версия «Чемпионата»

Тренер: Александр Тарханов («Урал»)

Выбор очевиден. Юрий Сёмин разбил крепкое «Динамо» в дерби, Мурад Мусаев перестроил состав «Краснодара» и выдал сильный матч с «Арсеналом», но лучший тренер тура – тот, кто победил действующего чемпиона и почти определил будущего. Александр Тарханов не отступал от привычной тактики «Урала», накрывал Фернандо и Глушакова в центре поля, душил прессингом центральных защитников, активно использовал фланги. «Урал» и Тарханова стоит хвалить хотя бы за то, что они победили «Спартак», не отходя от собственного стиля – причём такого, который удобен красно-белым.

Александр Тарханов Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»

Вратарь: Георгий Лория («Анжи»)

Проигравший вратарь в сборной тура – доказательство, что без его сейвов команда могла пропустить больше. В Санкт-Петербурге «Анжи» действительно был плох, и без Георгия Лории махачкалинцы проиграли бы «Зениту» крупно. Грузин сделал 4 сейва из штрафной площади, причём однажды справился с явным голевым моментом соперника – отбил удар Ивановича после корнера, плюс среагировал на опаснейший удар Смольникова после выхода на свободное пространство, сильно недооценённый xG-статистикой (всего 0,06).

Левый защитник: Кристиан Рамирес («Краснодар»)

«Краснодар» был непривычно активен слева – одинаково часто атаковал и через левый фланг, и через центр (по 37% атак), что редко для «Краснодара». А Рамирес и Вандерсон вдвоём разрывали несчастных Хагуша и Комбарова. Эквадорец, в отличие от правого защитника «Краснодара» Сергея Петрова, не забил, зато сделал три острые передачи в штрафную, одна из которых стала голевой – под чудо-гол Классона.

Смолову дали жёлтую, которой не было, и он не сыграет с ЦСКА. Это заговор? Жёлтая карточка Фёдору Смолову – невнимательность судьи или преднамеренная ошибка с целью вывести лидера «Краснодара» из игры?

Центральный защитник: Бранислав Иванович («Зенит»)

«Анжи» редко нагружал работой защиту «Зенита», но для оценки Ивановича важно даже не это. Роберто Манчини полноценно перестраивает команду на 5-3-2, делая главной целью достижение результата, и в такой схеме Иванович, играющий правого центрального защитника, очень полезен. Против «Анжи» у серба неоднократно проходили длинные диагонали под рывки Жиркова, по возможности Иванович и сам включался в финальную треть поля. Дважды мог забить сам после угловых, где становится опасным оружием – потащил Лория. В борьбе с «Анжи», играющим в силовой футбол, Бано тоже был неплох – выиграл 67% единоборств.

Центральный защитник: Роман Емельянов («Урал»)

Против «Спартака» Емельянов играл в опорной зоне, но в сборную тура вписываю его центральным защитником – в туре перебор центральных хавбеков, выдавших сильный матч, но мало кто из них много отыграл в обороне. Емельянов выдал, пожалуй, свою лучшую игру в сезоне – выиграл центр у Фернандо и Глушакова, затем съел Пашалича, провоцировал полузащитников «Спартака» на нелепые обрезы, и незаметно засветился в первой голевой атаке, когда выиграл подбор перед штрафной. Игроков позиции Емельянова не всегда правильно оценивать по отборам-перехватам, но вчерашнюю агрессивную манеру игры Емельянова цифры хорошо отражают: 5 удачных отборов, 9 подборов/перехватов – оба результата лучшие в «Урале».

Дриусси ответил на критику Манчини. «Зенит» остаётся в гонке за ЛЧ «Зенит» не смог разорвать «Анжи», как «Спартак» в Каспийске, но Манчини должен быть доволен.

Правый защитник: Игорь Смольников («Зенит»)

Смольников – ещё один игрок, которого раскрыл переход Манчини на схему 5-3-2. Теперь Игорь активнее и острее включается в атаку, вспоминая о своих лучших качествах времён работы с Андре Виллаш-Боашем. При позиционной атаке он смещается в центр, открывается под диагонали в полуфлангах, не привязан к боковой линии, а помощь Ерохина на фланге позволяет ему после своего паса сразу начинать движение в середину. «Анжи» Смольников не огорчил, но сделал серию классных подключений вперёд, после одного из которых мог забить сам.

Центральный полузащитник: Виктор Классон («Краснодар»)

Тактический ход от Мурада Мусаева – он вспомнил, что в Швеции Классон играл не только на любой позиции в атаке, но и «восьмёрку», и в последних матчах передвинул Классона глубже, на позицию Олега Шатова. Такому игроку в «Краснодаре» не обязательно постоянно обострять, достаточно играть простыми, но умными решениями, и Классон обеспечил «Краснодару» правильную циркуляцию мяча. Швед сделал 90 передач и добавил к своей роли связующего шикарный гол а-ля Зидан «Байеру» после навеса Рамиреса.

Центральный полузащитник: Кристиан Нобоа («Рубин»)

Глубинный плеймейкер «Рубина» работает на статус одного из лучших игроков весны. Набрав форму, Нобоа взял управление атаками казанцев на себя, и новый стиль команды Бердыев строит вокруг эквадорца. Против «Амкара» Нобоа сделал дикие 103 паса за матч – лучший результат в туре, на 27 больше, чем у ближайшего преследователя по «Рубину» (Граната), и вдвойне удивительно, если вспомнить, во что казанцы играли на старте сезона. Привычно принёс пользу стандартами и длинными передачами за спину защитникам – обе голевых передачи на Азмуна Нобоа сделал именно так.

Левый инсайд: Отман Эль-Кабир («Урал»)

Новая порция аплодисментов скаутам «Урала». Купленный у шведского «Юргордена» инсайд со встроенным механизмом Арьена Роббена (только его смещения – под удар с правой ноги) потратил март на адаптацию, а в апреле забил уже два важнейших гола. Неделю назад Эль-Кабир сравнял счёт с «Тосно», в минувшие выходные – обнулил шансы «Спартака» в концовке, когда «Урал» поймал москвичей на контратаке. Эль-Кабир не всегда помогает обороне и временами слишком самонадеянно идёт в дриблинг (против «Спартака» тоже чаще всех обводил – 8 попыток), но в завершении атаки очень полезен правильным выбором позиции. Да, вчера доказал.

«Спартак» плывёт после одного удара. Так не стать чемпионом «Урал» был сконцентрированнее «Спартака», чем и заслужил свою победу.

Атакующий полузащитник: Антон Миранчук («Локомотив»)

Миранчук выдал царское дерби с «Динамо», где у него получалось вообще всё. Антон забил два мяча, впервые в нынешнем сезоне пробил со штрафного (и сразу гол), заработал ещё один ударный штрафной для Фарфана, а четвёртую голевую атаку начал резким забросом из глубины. Ману Фернандеш приболел, а Антон Миранчук должен был взять на себя его функции – и сыграл очень вдохновенный матч. Миранчук стал вторым в команде по количеству передач (49, у Рыбуся 56), лучшим по удачным обводкам (4), резко смещался с фланга в центр и за спины защитникам – сделал всё, чтобы сниться Козлову, Шуньичу и Рыкову в ночных кошмарах.

Антон Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый инсайд: Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Главный инструмент контратакующей тактики «Локомотива» – мучил Рауша, Шуньича и Рыкова постоянными забеганиями за спины защитникам. Своими резкими рывками Фарфан создал сам для себя голевой момент, поймав Шуньича на ошибке, заработал пенальти и разогнал атаку на четвёртый гол. Повторил трюк Антона Миранчука – подошёл бить штрафной за «Локо» впервые в сезоне и сразу забил.

Нападающий: Сердар Азмун («Рубин»)

Связка Нобоа — Азмун становится главным оружием «Рубина»: иранец на резких рывках забегает в свободные зоны, а эквадорец видит забегания и делает под них умные передачи верхом из глубины. Неделю назад Азмун после такого рывка сделал голевую скидку под удар Попову. В Перми – забил уже сам, добавив этот гол к голу со стандарта. «Амкару» Азмун забил столько же, сколько за весь предыдущий сезон, но факт объясняется просто – иранец наконец-то стал реализовывать свои моменты.