Поражение «Спартака» отмечал весь стадион. Главное о матче «Локомотив» – «Ахмат»

– «Локомотив» научился собирать публику. В будний дождливый день на стадион пришло 10075 зрителей. Это много.



– Михаил Лысов, кажется, в последний раз вышел на поле в этом сезоне. В следующем туре Мацей Рыбус вернётся после дисквалификации и больше его не уберут.

– «Локомотив» зачем-то сделал матч с «Ахматом» в стиле ретро. Выглядело неплохо, но какой повод?

– Лысову вообще не повезло: весь первый тайм его обыгрывали прямо рядом со скамейкой «Локомотива» на глазах Сёмина.



– Дмитрий Тарасов третий матч подряд играет удивительно хорошо. Штанга против «Ростова», гол «Динамо». Сегодня отыграл так, что отсутствия Игоря Денисова никто не заметил.



– «Ахмат» забил одновременно с курским «Авангардом». Только из «вне игры» в отличие от курян.

«При Левникове такого беспредела не было». Кого разозлил Будогосский Андрей Будогосский настроил против себя некоторых судей и Евгения Гинера.

– Из двух Миранчуков сейчас Антон выглядит на порядок круче.



– Ари ещё не получил паспорт РФ, а играет заметно хуже.



– Владислав Игнатьев казался уставшим уже на 63-й минуте.



– Евгений Городов весь второй тайм выносил мяч под оскорбления фанатов «Локо». Те были недовольны затяжкой времени от вратаря и называли его ш**** [женщина низких моральных принципов]

– Поражение «Спартака» в Кубке отмечал весь стадион.



– Чтобы стать чемпионом «Локомотиву» необходимо набирать 6 очков с «Уфой» и «Краснодаром». Или ждать потерь очков «Спартаком».