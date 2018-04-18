Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Футбол / РФПЛ /

Чемпионат России. 23-й тур. Локомотив – Ахмат – 0:0. 18 апреля 2018

Павел Пучков
Фото: РИА Новости
Поражение «Спартака» отмечал весь стадион. Главное о матче «Локомотив» – «Ахмат»
Ваш любимый формат возвращается.
Футбол / РФПЛ

– «Локомотив» научился собирать публику. В будний дождливый день на стадион пришло 10075 зрителей. Это много.

Михаил Лысов, кажется, в последний раз вышел на поле в этом сезоне. В следующем туре Мацей Рыбус вернётся после дисквалификации и больше его не уберут.

– «Локомотив» зачем-то сделал матч с «Ахматом» в стиле ретро. Выглядело неплохо, но какой повод?

– Лысову вообще не повезло: весь первый тайм его обыгрывали прямо рядом со скамейкой «Локомотива» на глазах Сёмина.

Дмитрий Тарасов третий матч подряд играет удивительно хорошо. Штанга против «Ростова», гол «Динамо». Сегодня отыграл так, что отсутствия Игоря Денисова никто не заметил.

– «Ахмат» забил одновременно с курским «Авангардом». Только из «вне игры» в отличие от курян.

«При Левникове такого беспредела не было». Кого разозлил Будогосский
Андрей Будогосский настроил против себя некоторых судей и Евгения Гинера.

– Из двух Миранчуков сейчас Антон выглядит на порядок круче.

Ари ещё не получил паспорт РФ, а играет заметно хуже.

Владислав Игнатьев казался уставшим уже на 63-й минуте.

Евгений Городов весь второй тайм выносил мяч под оскорбления фанатов «Локо». Те были недовольны затяжкой времени от вратаря и называли его ш**** [женщина низких моральных принципов]

– Поражение «Спартака» в Кубке отмечал весь стадион.

– Чтобы стать чемпионом «Локомотиву» необходимо набирать 6 очков с «Уфой» и «Краснодаром». Или ждать потерь очков «Спартаком».

«Спартак» проиграл в полуфинале Кубка России, «Локо» потерял очки. LIVE!
«Локомотив» теряет очки в РФПЛ, а «Спартак» вылетел из Кубка России, в финале которого сыграют «Тосно» и «Авангард».
Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент