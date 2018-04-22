«Странно, что Дзюба платит из своего кармана за возможность сыграть»

Роберто Манчини хвалил «Арсенал» и вообще не выглядел расстроенным результатом.



— «Арсенал» сегодня играл в открытый футбол, но при счёте 2:1 откатился в защиту. Против какого «Арсенала» было удобнее играть?

— Действительно, игра была открытой. «Арсенал» провёл хороший матч. Это крепкая команда, которая проявила себя сегодня. Нам нужно было выигрывать, тем более находясь в большинстве. В таких случаях следует ставить точку в матче.

— Олег Шатов и Артём Дзюба — два игрока, которые отправили в ваши ворота по одному мячу. Не считаете ли, что ошиблись на их счёт, отправив в аренду?

— Я рад и за Олега, и за Артёма, что они забили. При этом я считаю, что игрок не должен платить из своего кармана за возможность сыграть против своего клуба. Права на них принадлежат «Зениту». Приблизительно через 20 дней они оба вернутся в расположение команды, поэтому довольно странно, что они сами платят. Моё мнение насчёт игрока не может измениться из-за того, что он забил один гол.

Что, посмеялись? Дзюба всё доказал «Зениту» и вам У Черчесова нет выбора: он обязан вызвать Артёма в сборную.

— После прошлого тура из Ильи Скроботова сделали героя в прессе, а сейчас вы его заменили в первом тайме. Его звёздная карьера окончена или будет продолжаться?

— Честно говоря, вы бываете периодически ограничены и не видите ничего дальше своего носа. Вы, будучи русским, должны радоваться тому, что есть 17-летний парень, который очень талантливый, играет в РФПЛ. Здесь не место для иронии. Возможно, для вас это трудно, но вы должны радоваться тому, что появился такой парень, который играет на самым высоком уровне и имеет перспективы стать основным защитником как в «Зените», так и в сборной России. Это национальный успех! Он был заменён только для того, чтобы изменить игровую модель.

Фантастика в Туле! Нереальный матч, судьбу которого решил Дзюба Возможно, в Туле мы увидели самый крутой сюжет в истории РФПЛ!

Миодрага Божовича встретили в зале для пресс-конференций аплодисментами.



— Мы очень хорошо начали игру, неожиданно быстро забили гол. Могли забивать больше в первом тайме. Во втором пропустили со стандарта — для нас это нормально. После удаления нашего игрока «Зенит» стал нас прижимать к воротам. Мы пропустили два гола, но игроки молодцы. Даже в меньшинстве забили гол и создали несколько моментов. Прежде всего хочу поздравить игроков, сегодня я ими доволен. А также поздравляю наших болельщиков, такая поддержка мало у кого есть в России.

— Создалось ощущение, что команда сегодня была раскованнее, чем в прошлых турах.

— Кроме того, как побеждать и радовать своих болельщиков, у нас нет никаких специальных задач. Возможно, это повлияло на игроков. И потом! Что может быть лучше, чем не проиграть «Зениту»? Я сказал команде перед матчем: «Играйте в футбол, проявите себя». Главное, что люди, которые ушли сейчас со стадиона домой, довольны.



— В клубе определились, как будет оплачен выход на поле Артёма Дзюбы против «Зенита»?

— Я об этом не знаю, честно говоря.

— В чём была необходимость выхода Дзюбы на поле?

— Он пришёл в «Арсенал», чтобы играть. Впереди чемпионат мира по футболу. Артём доказал, что заслуживает вызова в сборную страны. Он заслуживает права играть и за «Зенит». Честно говоря, игра Заболотного не для такой команды, как «Зенит». При Аршавине, Халке и Кержакове играли короткими передачами, сейчас же только длинными на Заболотного. Сейчас у них пять-шесть высоких игроков, в то время как у нас всего трое.



— Вы понравились себе на баннере, который болельщики развернули перед началом матча?

— Я его видел. Спасибо болельщикам большое. Это странно, если я скажу, что понравился сам себе.



— Есть ли шансы у «Арсенала» попасть в еврокубки?

— Математически это будет сложно сделать. Кроме нас есть «Рубин», «Уфа» и «Урал». Так что продолжится серьёзная борьба до самого конца.



— Что с Кириллом Комбаровым?

— У него ушиб, опух голеностоп.



— Сможет ли выступить в следующем матче?

— Пока не знаю.