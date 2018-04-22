«Это нормально, что Дзюба отмечал голы «Зениту». Со «Спартаком» у него другое»

Игорь Горбатенко открыл счёт в матче с «Зенитом», но именно его удаление стоило «Арсеналу» победы. После матча игрок в эксклюзивном интервью рассказал, что он чувствовал в конце матча и почему он считает нормальной эмоциональную реакцию Артёма Дзюбы на голы в ворота «Зенита».

— «Арсенал» контролировал ход матча с «Зенитом». До вашего удаления. Что вы чувствуете? И согласны ли с полученными жёлтыми карточками?

— Первая карточка по делу. Я сыграл грубо. Вторую, я считаю, показывать не стоило. Это был обычный фол. Но судья посчитал, что надо дать вторую, и это его право. Не хочу комментировать его решение. Но при этом хотел бы извиниться перед ребятами и перед болельщиками за то, что подвёл их. Мы были близки к победе, а получили нервную концовку. Хорошо хоть ничью спасли. Но могли выиграть и не сделали этого из-за меня.

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«Дзюба кое-что доказал тренеру сборной»

— Что эта игра значила для Дзюбы, понятно. А что для «Арсенала»?

— Увы, история с еврокубками для нас закончена. Мы играли за город. Для болельщиков. За клуб. Хотели показать зрелищный футбол, и, думаю, игра удалась. А что касается Дзюбы… Он лишний раз всё доказал. Хотя ему и не надо доказывать. Он хороший нападающий, и все это знают.

— Ваш гол в самом начале игры стал неожиданностью для многих. А для вас?

— Нет. Мы все выходим на поле, чтобы побеждать. И для этого надо забивать голы. Какая неожиданность? Мы, кстати, почти в каждой игре забиваем.

— Этот гол вашими глазами?

— Дзюба развернул атаку, дал мне пас. Я принял мяч, начал смещаться ближе к воротам и пробил. Попал в угол. Был очень рад.

— Дзюба очень эмоционально отмечал этот гол. После таких празднований дорога в «Зенит» ему может быть закрыта.

— Мы эту тему не обсуждали. Но вот как её вижу я. Дзюба сейчас игрок «Арсенала». Его взяли в аренду. Он что — не должен радоваться нашим голам? Должен взяться за голову и думать: «Ах, что же делать, «Зениту» забили гол»?

— Смешно.

— Я знаю, как и что там было в плане его участия в этом матче. Но когда платятся такие деньги, есть ли смысл играть без эмоций? Просто выходить и стоять на поле? У него впереди чемпионат мира, ему надо завоёвывать место в составе сборной. Я думаю, тренеру сборной он что-то сегодня доказал.

— Голы в ворота «Спартака» Дзюба демонстративно не праздновал.

— Это две совсем разные ситуации. Смысл их сравнивать? Из «Спартака» Дзюба ушёл совсем. И то, что он не праздновал голы, дань уважения клубу, воспитавшему его. Но здесь всё по-другому. Артём сейчас в аренде. Ему надо доказывать, что он стоящий игрок. Что тренер «Зенита», возможно, ошибся, не сделав ставку на него. Конечно, он должен радоваться. Это нормально.

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«Каждый гол «Зенита» был словно ножом по сердцу»

— Гол Паредеса прямым ударом с углового – что это было?

— Я вообще не понял, что произошло. Полная неожиданность! Там вроде были только наши игроки плюс вратарь. Нелепый гол.

— Где досматривали концовку игры?

— Я пришёл в раздевалку, сразу взял телефон и досматривал матч на нём — вместе с Кириллом Комбаровым. Каждый гол в наши ворота был для меня словно ножом по сердцу. Хорошо, что Артём забил – мы с Кириллом очень радовались в раздевалке!

— Это же идеальная драма: такая концовка и забивает именно Дзюба.

— Мне было без разницы, кто забьёт. Просто нужен был гол. Но что забил именно Артём – здорово. Все эти разговоры перед матчем: будет играть, не будет, деньги… Что ж, выходит они были заплачены не зря! Ставка себя оправдала!

Что, посмеялись? Дзюба всё доказал «Зениту» и вам У Черчесова нет выбора: он обязан вызвать Артёма в сборную.

— Вы чувствовали, что ситуация давит на Дзюбу, что ему некомфортно?

— Нет. Мне кажется, он изначально был уверен, что сыграет – чего бы это ни стоило. Он это планировал. Но подробностей – кто именно платил – я не знаю.

— Болельщики бы не поняли, если бы он не сыграл.

— Я думаю, всё было сделано правильно: и со стороны клуба, и со стороны Артёма. Результат это доказал. Деньги были выплачены им, клубом – не знаю кем – всё это было сделано не зря.