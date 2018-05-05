РФПЛ. 29-й тур. «Локомотив» — «Зенит» — 0:0. Идёт второй тайм. LIVE

«Локомотив» уже сегодня может официально стать чемпионом России. Каждое мгновение этого события — в нашей онлайн-трансляции.

«Локомотив» — «Зенит». Текстовая трансляция. 16:30 мск

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ

18:06. Ответка от фанатов «Зенита».

18:05. Если матч так и закончится, то это будет четвёртая игра «Лококомотива» в чемпионате без побед и четвёртая без забитых мячей. И при этом шансы «железнодорожников» на золото по-прежнему великолепные.

18:03. Вот! Немного огня.

18:00. Матиас Краневиттер и Леандро Паредес получили карточки у «Зенита». И замена. Дмитрий Плетнев вместо Юрия Жиркова. Похоже, что-то со здоровьем у Юрия.

17:56. ГОЛ! Все начали праздновать, но оффсайд. Не засчитано. «Железнодорожники» после перехвата убежали втроём на Лодыгина, арбитр грамотно разобрался в ситуации и зафиксировал офсайд.

17:55. На матче присутствуют 26109 болельщиков — это рекорд сезона для «Локомотива». Даже на «Атлетико» было меньше.

17:50. 59-я минута. Опасно! Алексей Миранчук совершил проход по флангу и прострелил в центр штрафной! Антон Миранчук не сумел принять мяч, а позиция была убойной.

17:45. Кузяев снёс Тарасова и получил «горчичник».

17:40. В перерыве у «Локо» замена. Неманья Пейчинович вместо Ведрана Чорлуки.

17:35. Обещали вам селфи? Ловите. Галина Козлова и Полина Куимова.

17:30. Так, давайте что-то позитивное, скажем, маникюр от прекрасных представительниц пресс-службы «Локо», и смотрим второй тайм. Он начался.

17:28. А мы напоминаем, что если матч так и закончится, а «Спартак» обыграет «Ростов», судьба чемпионского титула будет отложена до последнего тура.

17:25. Успели отдохнуть? Сейчас второй тайм начинается.

17:17. Перерыв. В общем-то без голевых моментов прошёл первый тайм.

17:12. 39-я минута. Момент! Смольников подключился по правому флангу и прострелил в центр штрафной на свободного Дриусси, который послал мяч на трибуну!

17:10. Фанаты «Зенита» не очень корректны в отношении президента «Локомотива» Ильи Геркуса.

17:05. Миахил Боярский не приехал поддерживать «Зенит», он был на матче «Тосно» — «Динамо». Москвичи победили 2:1.

16:58. И ещё страсти. Болельщики «Локомотива» и «Зенита» кидают в друг друга предметы. Их разгоняет ОМОН. началось всё с того, фанаты «Зенита» проникли на пустой сектор, разделяющий фанатки.

16:57. Во, страсти пошли! Дриусси не успел к мячу и наступил на ногу Денисову. Жёлтая карточка. И тут же второй «горчичник» — Игнатьев сзади подкатился под Дриусси.

16:55. Не забывайте поглядывать в нашу текстовую трансляцию матча, ссылка в самом верху материала. Там всё гораздо подробнее про ход матча.

16:52. 19-я минута матча. Антон Миранчук разогнал атаку хозяев и сделал длинную передачу вперёд! Рыбусь вошёл в штрафную, но послал мяч далеко на трибуну.

16:50. 17-я минута матча. Скоростная атака «Локомотива»! Фарфан дошёл до штрафной и отдал на левый край, Алексей Миранчук прострелил в центр, но гостям удалось вынести мяч.

16:47. «Локомотив» очень активно начал матч и усиленно атакует. Пока без моментов, но уже с подходами.

16:45. Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».



«Наверное, других чувств нет, кроме ожидания хорошего футбола, положительного для нас результата. Стадион уже в который раз заполняется до отказа — это самое основное чувство. Когда футболист выходит на поле при полном стадионе, у него мурашки бегают.



Особенных деталей при подготовке к матчу не было. Кто-то травмирован, кто-то чуть больше тренировался, кто-то меньше. Готовились в обычном игровом режиме.



Продление моего контракта к матчу не имеет никакого отношения. Нормальное, сейчас обычное состояние. Как до подписания, так и после — одинаково готовились бы к матчу.



Есть ли ощущение праздника? Ощущение праздника будет, если мы выиграем матч. Это для нас самое важное», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».

16:40. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча.



«Для меня эта игра, несомненно, будет отличаться от всех остальных. Во-первых, „Локомотив“ борется за чемпионство. А у нас все надежды и шансы на то, чтобы прийти к финишу вторыми.



Результат того матча в Петербурге, который закончился со счётом 0:3, не отражает происходившего. Я таких матчей видел немного в своей карьере. Мы держали инициативу и заслуживали победы, но „Локомотив“ — команда, которая очень хороша в контратаках и имеет очень быстрых футболистов в атакующей линии. Поэтому три атаки, три момента, три гола», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».

16:35. «Локомотив» с 1977 года не выигрывал два матча одного чемпионата у «Зенита». В этом сезоне в первой игре между этими командами победили москвичи.

16:32. Поехали!

16:30. Ещё одно видео. Команды выходят на поле.

16:25. Мощный перформанс болельщиков «Локомотива».

16:22. На этот милое видео.

16:20. В Черкизово сейчас хорошо.

16:15. Баннеры пошли.

Фото: Иван Карпов, «Чемпионат»

16:10. Состав «Зенита»: Лодыгин, Смольников, Кришито, Мевля, Жирков, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Ерохин, Заболотный, Дриусси.



Запасные: Бабурин, Гойло, Каккоев, Скроботов, Набиуллин, Оздоев, Плетнев, Полоз.

16:07. Ещё немного концертного.

16:05. Состав «Локомотива»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Игорь Денисов, Тарасов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фернандеш, Фарфан.



Запасные: Коченков, Медведев, Виталий Денисов, Ротенберг, Михалик, Пейчинович, Касаев, Баринов, Корян, Ари, Эдер.

16:02. Иван Карпов встретил в Черкизово Станислава Черчесова.

16:00. Галина Козлова нашла на газоне в Черкизово (не на основном) золотое конфетти. Похоже, здесь уже праздновали. Или репетировали.

Фото: Галина Козлова, «Чемпионат»

На самом деле, здесь концерт.

15:58. Полина Куимова обещает много селфи из Черкизиово, а пока вот такой милый кадр.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

15:57. Билеты найти уже нереально. «Билет на 21-й сектор у меня на глазах продали за 6 тысяч. В кассе говорят, они 1800 стоили. При этом и барыг уже сложно найти. Много людей ходят и спрашивают билет», — рассказывает наш корреспондент Максим Ерёмин.

15:55. Но Александр Егоров обещает, что сегодня всё будет хорошо.

15:50. Небольшая зарисовка про главного арбитра сегодняшнего матча.

«Локо» – «Зенит» обслужит судья скандального матча в Петербурге. Помните? Сергей Иванов разозлил «Спартак» в чемпионский сезон. А как будет с «Локомотивом»?

15:45. Вот такая картина сейчас возле стадиона.

Фото: Галин Козлова, «Чемпионат»

15:40. Наши корреспонденты уже в Черкизово. И вот что они увидели. Чемпионские шарфы уже готовы.

Фото: Галина Козлова, «Чемпионат»

Фото: Галина Козлова, «Чемпионат»

15:35. Немного интересного чтива. Антон Михашенок рассуждает о том, почему Юрию Сёмину надо было победить и уйти.

У Сёмина была уникальная возможность. Но он от неё отказался В мире не так много тренеров, кому повезло с таким шансом.

15:32. Сегодня уже состоялся один матч 29-го тура, «Краснодар» выиграл в Хабаровске. Это означает, что если «Зенит» не выиграет в Черкизово, он по итогам тура останется на пятом месте.

Вчера, как вы все уже знаете, Сёмин продлил контракт с «Локомотивом».

Кубок, молодёжь и спокойный Денисов. Юрий Сёмин в полном порядке Главные достижения главного тренера «Локомотива» за последние два года.

15:30. Всем привет! Сегодня «Локомотив» может стать чемпионом России. Если команда Юрия Сёмина побеждает «Зенит», то последний тур для неё становится формальностью. В случае ничьей, «железнодорожникам» надо будет ждать результата матча «Спартака», в случае победы которого интрига сохранится до последнего тура. В котором «Локомотиву» будет достаточно не проиграть.

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