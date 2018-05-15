Королей не меняют! Квинси Промес — MVP сезона-2017/18

Вот и завершился очередной сезон российской футбольной Премьер-Лиги, время подводить итоги.

Весь сезон «Чемпионат» совместно с РФПЛ выбирал самого полезного игрока лиги. Голосование осуществлялось по следующим правилам:



По окончании всех матчей тура Премьер-Лиги ответственный сотрудник «Чемпионата» собирает «тройки» 12 участников опроса (журналисты + специалисты + представитель РФПЛ) и суммирует голоса. Каждое упоминание в анкете равняется одному голосу. Параллельно на главной странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте» запускается опрос с предложением читателям определить своего MVP тура из числа футболистов, упомянутых членами жюри. Победителю каждого из болельщицких опросов начисляется три дополнительных балла, второму призёру – два, третьему – один.



После опроса все голоса суммируются и определяется лидер по результатам тура. По итогам каждого отчётного месяца определяется самый полезный игрок месяца, который получит приз от «Чемпионата» и Российской футбольной премьер-лиги. В конце сезона определяется также главный лауреат – MVP сезона.

В последнем, 30-м, туре полузащитник «Зенита» Александр Ерохин удивил и экспертов, и болельщиков, и, наверное, самого себя. Сделав покер, хавбек не оставил шансов конкурентам. Читатели «Чемпионата» поддержали Александра на странице спецпроекта и во «ВКонтакте». Оно и неудивительно: за последние 10 лет четыре гола за матч забивали только Фёдор Смолов и Вагнер Лав. Очень неожиданное событие.

Символическая сборная 30-го тура РФПЛ Все, кто был лучшим в стрессовой концовке сезона.

Вратарь «Динамо» Антон Шунин великолепно провёл матч со «Спартаком», заслужив второе место в прошедшем туре. Антон совершил несколько отличных сейвов, не раз спасал команду. Победа в старейшем дерби обезопасила «Динамо» от зоны стыков и отправила «Спартак» на третье место в итоговой таблице.

Как объясняется турнирная плотность в РФПЛ. Почему это редкая вещь «Динамо» как символ аномального сезона Премьер-Лиги.

Третьего места удостоился Ахмед Муса. Он затащил ЦСКА в Лигу чемпионов: забил гол и отдал голевой пас в трудном матче с «Анжи». Благодаря осечке «Спартака» ЦСКА занял второе место, и заслуга Мусы в этом огромна.

Великая эпоха не может закончиться плохо. ЦСКА обходит «Спартак» и живёт заново Но у них всё будет под контролем.

Таким был последний тур РФПЛ, пора подвести итоги прошедшего месяца и всего сезона-2017/18.

Чалов – MVP месяца

MVP месяца по версии читателей «Чемпионата» и экспертов стал Фёдор Чалов. В мае Фёдор дважды оказывался лучше старших товарищей. Чалов первенствовал в 23-м и 29-м турах. Работоспособность «армейца» этой весной впечатляет не только болельщиков – даже главный тренер сборной оценил по достоинству старания Фёдора.

Федя-решала. Фёдор Чалов – MVP 29-го тура Фёдор Чалов стал MVP 29-го тура РФПЛ.

Станислав Черчесов решил воспользоваться боевым настроем 20-летнего футболиста и вызвал его для подготовки к чемпионату мира.

Раззабивался Федя, но не Смолов. Фёдор Чалов – MVP 23-го тура Фёдор Чалов стал MVP 23-го тура РФПЛ.

Квинси Промес — MVP сезона

MVP сезона РФПЛ-2016/17. Коронация Квинси Лидер атак московского «Спартака» весь год трудился, чтобы привести команду к чемпионству, а попутно заработал индивидуальную награду.

Да-да-да. Снова Квинси. Московскому «Спартаку» не удалось удержать чемпионство, взять Кубок России, далеко пройти в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Зато удержать Квинси Промеса в РФПЛ получилось! В этом сезоне Антошка три раза становился MVP тура. Все три раза Промес становился лучшим благодаря своему трудолюбию и стойкости, он выжимал себя до последней капли на футбольном поле, что не могли не заметить все, кто неравнодушен к футболу.

Промес всемогущий! Лидер «Спартака» – MVP тура и месяца в РФПЛ Вдохновенная игра Промеса помогла «Спартаку» одержать первую победу в чемпионате и обеспечила Квинси титул самого ценного футболиста июля.

В начале сезона к Промесу не было вопросов ни у кого, он удачно стартовал в чемпионате.

Накопленный капитал. Квинси Промес – MVP сентября в РФПЛ Спартаковский хавбек уверенно стартовал в первом туре осени и накопил достаточно баллов, чтобы назло конкурентам сохранить лидерство.

Был у голландца неудачный отрезок, когда его ругали болельщики, эксперты и все кому не лень. Но Квинси справился с давлением и начал забивать. Итог: Промес — лучший бомбардир чемпионата.

Промес стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги по итогам сезона-2017/18

Если вы внимательно следили за рубрикой, то заметили, что Квинси если и не становился MVP, то всё равно набирал очки и удостаивался внимания экспертов и читателей «Чемпионата». За сезон Квинси набрал 113 баллов, что почти в два раза больше, чем у ближайшего преследователя — Фёдора Смолова (69). Спасибо, Квинси, за этот сезон и удачи!

MVP 9-го тура РФПЛ. Юбилейный бенефис Промеса Хавбек «Спартака» отметил 50-й гол в 100-м матче за команду, параллельно захватив титул лучшего игрока тура.

Итоги 30-го тура

Специалисты

Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Ерохин, Муса, Дзюба.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Ерохин, Муса, Дзюба.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Ерохин, Шунин, Муса.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Игбун, Ерохин, Муса.

РФПЛ

Шунин, Ерохин, Живоглядов.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Муса, Шунин, Ерохин.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Ерохин, Шунин, Живоглядов.

Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Шунин, Дзюба, Ерохин.

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Ерохин, Живоглядов, Шунин.

Денис Целых, «Чемпионат»: Ерохин, Шунин, Муса.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Муса, Шунин, Ерохин.

Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Ерохин, Живоглядов, Муса.

Читатели

Антон Шунин («Динамо») – 438 – 3 дополнительный балла;

Александр Ерохин («Зенит») – 222 – 2;

Ахмед Муса (ЦСКА) – 155 – 1.

«ВКонтакте»

Александр Ерохин («Зенит») — 3191 (34,1%) – 3 дополнительных балла;

Ахмед Муса (ЦСКА) — 2869 (30,6%) – 2;

Антон Шунин («Динамо») — 1745 (18,6%) – 1.

Итоги 30-го тура РФПЛ

Александр Ерохин («Зенит») — 17

Антон Шунин («Динамо») – 12

Ахмед Муса (ЦСКА) — 11

Дмитрий Живоглядов («Уфа») – 4

Артём Дзюба («Арсенал») — 3

Сильвестр Игбун («Уфа») — 1.