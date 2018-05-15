Королей не меняют! Квинси Промес — MVP сезона-2017/18

Вот и завершился очередной сезон российской футбольной Премьер-Лиги, время подводить итоги.
По окончании всех матчей тура Премьер-Лиги ответственный сотрудник «Чемпионата» собирает «тройки» 12 участников опроса (журналисты + специалисты + представитель РФПЛ) и суммирует голоса. Каждое упоминание в анкете равняется одному голосу. Параллельно на главной странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте» запускается опрос с предложением читателям определить своего MVP тура из числа футболистов, упомянутых членами жюри. Победителю каждого из болельщицких опросов начисляется три дополнительных балла, второму призёру – два, третьему – один.
После опроса все голоса суммируются и определяется лидер по результатам тура. По итогам каждого отчётного месяца определяется самый полезный игрок месяца, который получит приз от «Чемпионата» и Российской футбольной премьер-лиги. В конце сезона определяется также главный лауреат – MVP сезона.
В последнем, 30-м, туре полузащитник «Зенита» Александр Ерохин удивил и экспертов, и болельщиков, и, наверное, самого себя. Сделав покер, хавбек не оставил шансов конкурентам. Читатели «Чемпионата» поддержали Александра на странице спецпроекта и во «ВКонтакте». Оно и неудивительно: за последние 10 лет четыре гола за матч забивали только Фёдор Смолов и Вагнер Лав. Очень неожиданное событие.
Вратарь «Динамо» Антон Шунин великолепно провёл матч со «Спартаком», заслужив второе место в прошедшем туре. Антон совершил несколько отличных сейвов, не раз спасал команду. Победа в старейшем дерби обезопасила «Динамо» от зоны стыков и отправила «Спартак» на третье место в итоговой таблице.
Третьего места удостоился Ахмед Муса. Он затащил ЦСКА в Лигу чемпионов: забил гол и отдал голевой пас в трудном матче с «Анжи». Благодаря осечке «Спартака» ЦСКА занял второе место, и заслуга Мусы в этом огромна.
Таким был последний тур РФПЛ, пора подвести итоги прошедшего месяца и всего сезона-2017/18.
Чалов – MVP месяца
MVP месяца по версии читателей «Чемпионата» и экспертов стал Фёдор Чалов. В мае Фёдор дважды оказывался лучше старших товарищей. Чалов первенствовал в 23-м и 29-м турах. Работоспособность «армейца» этой весной впечатляет не только болельщиков – даже главный тренер сборной оценил по достоинству старания Фёдора.
Станислав Черчесов решил воспользоваться боевым настроем 20-летнего футболиста и вызвал его для подготовки к чемпионату мира.
Квинси Промес — MVP сезона
Да-да-да. Снова Квинси. Московскому «Спартаку» не удалось удержать чемпионство, взять Кубок России, далеко пройти в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Зато удержать Квинси Промеса в РФПЛ получилось! В этом сезоне Антошка три раза становился MVP тура. Все три раза Промес становился лучшим благодаря своему трудолюбию и стойкости, он выжимал себя до последней капли на футбольном поле, что не могли не заметить все, кто неравнодушен к футболу.
В начале сезона к Промесу не было вопросов ни у кого, он удачно стартовал в чемпионате.
Был у голландца неудачный отрезок, когда его ругали болельщики, эксперты и все кому не лень. Но Квинси справился с давлением и начал забивать. Итог: Промес — лучший бомбардир чемпионата.
Если вы внимательно следили за рубрикой, то заметили, что Квинси если и не становился MVP, то всё равно набирал очки и удостаивался внимания экспертов и читателей «Чемпионата». За сезон Квинси набрал 113 баллов, что почти в два раза больше, чем у ближайшего преследователя — Фёдора Смолова (69). Спасибо, Квинси, за этот сезон и удачи!
Итоги 30-го тура
Специалисты
Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Ерохин, Муса, Дзюба.
Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Ерохин, Муса, Дзюба.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Ерохин, Шунин, Муса.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Игбун, Ерохин, Муса.
РФПЛ
Шунин, Ерохин, Живоглядов.
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Муса, Шунин, Ерохин.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Ерохин, Шунин, Живоглядов.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Шунин, Дзюба, Ерохин.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Ерохин, Живоглядов, Шунин.
Денис Целых, «Чемпионат»: Ерохин, Шунин, Муса.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Муса, Шунин, Ерохин.
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Ерохин, Живоглядов, Муса.
Читатели
Антон Шунин («Динамо») – 438 – 3 дополнительный балла;
Александр Ерохин («Зенит») – 222 – 2;
Ахмед Муса (ЦСКА) – 155 – 1.
«ВКонтакте»
Александр Ерохин («Зенит») — 3191 (34,1%) – 3 дополнительных балла;
Ахмед Муса (ЦСКА) — 2869 (30,6%) – 2;
Антон Шунин («Динамо») — 1745 (18,6%) – 1.
Итоги 30-го тура РФПЛ
Александр Ерохин («Зенит») — 17
Антон Шунин («Динамо») – 12
Ахмед Муса (ЦСКА) — 11
Дмитрий Живоглядов («Уфа») – 4
Артём Дзюба («Арсенал») — 3
Сильвестр Игбун («Уфа») — 1.