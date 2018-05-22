«Тосно» вылетело, а Парфёнов остался

«Урал» подтвердил назначение Парфёнова на пост главного тренера

«Урал» достиг договорённости с Дмитрием Парфёновым о работе главным тренером основной команды. 43-летний специалист уже прилетел в Екатеринбург, и сегодня в офисе клуба с ним был подписан контракт.



Александр Тарханов, возглавлявший «Урал» в минувшем сезоне, переведён на должность советника президента клуба по спортивной части и будет курировать вопросы селекции, развития молодёжного и детского футбола нашего клуба.



«Футбольный клуб «Урал» выражает Александру Фёдоровичу большую благодарность за плодотворную работу на посту наставника основной команды. Желаем успешной и продуктивной работы в новой должности, а также скорейшего восстановления после перенесённой операции на ахилле», — говорится на официальном сайте «Урала».

Фото: ФК «Урал»

Врач сборной России рассказал о функциональном состоянии Дзагоева и Дзюбы

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии футболистов на сборе, который команда сегодня, 21 мая, начала в Австрии.



«Найти полностью здоровых людей тяжело, сбор идёт, болячки мелкие есть. Но проблемы только две пока. Это Алан Дзагоев, у которого небольшое воспаление в области мышц голени. Вчера и сегодня он тренировался индивидуально, но завтра, как мы планируем, он будет тренироваться в общей группе. Что касается Артёма Дзюбы, то у него фолликулярная ангина, он с ней сюда приехал. Терапия началась с первого дня. Пока есть температура, речь о тренировочном процессе вести не приходится. Сегодня будет контрольное исследование, посмотрим кровь. Надеемся, что будет лучше, лучше и лучше с каждым днём. Он получает терапию. Субъективно Артём чувствует себя хорошо, но есть температура небольшая.



Если для обычного человека данное состояние не является критическим, то на сборе такие нагрузки полноценно перенести сложно. Только поэтому пока придерживаем его. Но каждый день ждём улучшения.



В целом по состоянию игроков можно сказать, что приехали в хорошем состоянии. Лучше, чем бывает обычно. Постараемся, чтобы параметры стали лучше. Главное, чтобы не было провалов по финальным показателям. Будем всё выявлять и корректировать. Ребята провели пять выходных, хорошо отдохнули, поэтому состояние можно сравнить с состоянием перед Кубком конфедераций», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Что происходит с Дзюбой и Дзагоевым? Оба – вновь вне тренировок.

Божович: из «Спартака» и «Зенита» со мной никто не связывался

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович, покинувший свой пост по завершении сезона-2017/18, прокомментировал слухи о возможном приглашении в московский «Спартак» и «Зенит».



«Слухи про «Зенит»? Со мной никто на этот счёт не разговаривал. «Спартак». Тоже никто не связывался. Обо всех новостях такого рода, как и вы, узнаю из СМИ.



Что касается работы на качественно ином уровне после «Арсенала», я не хочу говорить о том, чего нет», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ждать ли Божовича в «Спартаке» или «Зените»? Послушаем Миодрага Миодраг Божович – об отставке из тульского «Арсенала» и слухах, циркулирующих вокруг его фигуры.

«Зенит» предложил Сарри зарплату € 4 млн в год, тренер взял время на раздумье

Руководство «Зенита» продолжает поиски специалиста на вакантное место главного тренера команды, которое освободилось после ухода Роберто Манчини.



Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, делегация санкт-петербургского клуба побывала в доме главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри в Неаполе. «Зенит» представляли Максим Митрофанов, Александр Дюков и адвокат Джулио Дини, консультирующий клуб.



По данным источника, «Зенит» предложил Сарри контракт с зарплатой € 4 млн в год и бонусы. Специалист взял время на раздумье и вскоре должен дать ответ.



Ранее итальянские СМИ сообщали, что Сарри совсем не заинтересован в работе на посту главного тренера «Зенита», даже если ему предложат зарплату в размере € 9 млн в год.

Сарри и «Зенит»: это было бы ярко, но этого не будет Санкт-Петербургу, может, и нужен яркий тренер, но самому «Зениту» нужен победитель.

Источник: «Челси» в ближайшие дни уволит Конте

Руководство «Челси» в ближайшие дни объявит об увольнении главного тренера Антонио Конте, несмотря на победу синих в Кубке Англии, утверждает Football Italia со ссылкой на beIN Sports.



По данным источника, увольнение может произойти в ближайшие 24 часа.



Конте возглавил «Челси» в 2016 году и в дебютном сезоне выиграл с клубом чемпионат Англии. Нынешний сезон лондонцы завершили лишь на пятом месте в турнирной таблице АПЛ и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, но сумели выиграть Кубок Англии.

Конте поливал игроков шампанским, а Моуринью «поливал» «Челси» «Бавария» тоже осталась без кубка. Об этом и другом – в обзоре главных новостей дня.

Найнгголан объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан в своём «инстаграме» объявил о завершении международной карьеры. Ранее сегодня, 21 мая, стало известно, что хавбек не попал в расширенный список сборной Бельгии на чемпионат мира–2018.



«С большой неохотой вынужден сообщить, что моя международная карьера подошла к концу. Я всегда делал всё, что было в моих силах, чтобы достойно представлять свою страну. К сожалению, некоторых может не устраивать твоя попытка быть самим собой. Начиная с этого дня я буду главным болельщиком сборной Бельгии», — написал Найнгголан.

BBC: «Арсенал» назначит Эмери главным тренером

Бывший главный тренер «Спартака», «Севильи» и «ПСЖ» Унаи Эмери возглавит «Арсенал», сообщает в своём «твиттере» корреспондент ВВС и главный инсайдер лондонского клуба Дэвид Орнштейн.



Руководство «Арсенала» единогласно одобрило кандидатуру Эмери. Официальное объявление и пресс-конференция запланированы на конец этой недели.



Последние два года Эмери проработал на посту главного тренера «ПСЖ» и покинул клуб по окончании этого сезона.



Ранее сообщалось, что «Арсенал» отказался от кандидатуры экс-игрока команды и помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микеля Артеты.

Паредес и Икарди не вошли в финальную заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объявил финальную заявку национальной команды на чемпионат мира—2018.

В список из 23 футболистов не вошли полузащитник «Зенита» Леандро Паредес и форвард «Интера» Мауро Икарди.



Вратари: Вилли Кабальеро («Челси»), Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Франко Армани («Ривер Плейт»);



защитники: Габриэль Меркадо («Севилья»), Хавьер Маскерано («Хэбей Чайна Форчун»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Федерико Фасио («Рома»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Николас Тальяфико («Аякс»), Маркос Акунья («Спортинг»), Кристиан Ансальди («Торино»);



полузащитники: Эвер Банега («Севилья»), Лукас Билья («Милан»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Кристиан Павон («Бока Хуниорс»), Максимильяно Меса («Индепендьенте»), Анхель Ди Мария, Джовани Ло Чельсо (оба — «ПСЖ»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»);



нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Пауло Дибала, Гонсало Игуаин (оба — «Ювентус»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).



На ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет в группе с Хорватией, Исландией и Нигерией.