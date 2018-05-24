Видаль, Луан и Факундо Феррейра едут к нам? Трансферы РФПЛ

«Локомотив»

Пришли: Тимофей Маргасов («Тосно», из аренды), Игорь Портнягин («Урал», из аренды).



Ушли: Ари («Краснодар», из аренды), Эдер («Лилль», Франция, из аренды), Виталий Денисов (завершение контракта), Неманья Пейчинович (завершение контракта), Дмитрий Тарасов (завершение контракта), Джефферсон Фарфан (завершение контракта), Антон Коченков (завершение контракта), Тарас Михалик (завершение контракта).



Трансферные слухи



+ Алейш Видаль («Барселона», Испания), Дуйе Чалета-Цар («Ред Булл Зальцбург», Австрия), Никола Калинич («Милан», Италия), Игор Рабелло («Ботафого», Бразилия), Магомед Оздоев («Зенит»), Рауль Руидиас («Морелия», Мексика), Эдисон Флорес («Ольборг», Дания), Артём Кулишев («Динамо» СПб).



— Мануэл Фернандеш («Бешикташ», Турция), Игорь Денисов («Зенит»).



Чемпиону России перед стартом в Лиге чемпионов нужно не только укрепиться, но и решить задачу сохранения в команде её лидеров. Больше всего вопросов по линии атаки. У Фарфана закончился контракт с «Локомотивом», у Ари и Эдера – арендные соглашения. Из потенциальных новичков особенно интригует появление игрока «Барселоны» Видаля. «Это действительно возможно. Но пока это всё, что я могу сказать», – прокомментировал для «Чемпионата» слух о трансфере агент футболиста Давид Пирри.

Агент: Алейш Видаль действительно может перейти в «Локомотив»

ЦСКА

Пришли: Константин Базелюк («Зброёвка», Чехия, из аренды), Аарон Оланаре («Амкар», из аренды), Александр Макаров («Тосно», из аренды), Сергей Ткачёв («Арсенал», из аренды), Дмитрий Ефремов («Оренбург», из аренды), Никита Чернов («Урал», из аренды),



Ушли: Ахмед Муса («Лестер», Англия, из аренды), Понтус Вернблум (завершение контракта), Георги Миланов (завершение контракта), Георгий Щенников (завершение контракта), Бибрас Натхо (завершение контракта), Сергей Игнашевич (завершение контракта), Алексей Березуцкий (завершение контракта), Василий Березуцкий (завершение контракта), Кирилл Набабкин (завершение контракта).

Трансферные слухи



+ Факундо Феррейра («Шахтёр», Украина), Абель Эрнандес («Халл Сити», Англия), Егор Филипенко («Маккаби» Т-А, Израиль), Дмитрий Живоглядов («Уфа»).



— Александр Головин («Челси», Англия; Наполи, Италия), Сергей Ткачёв («Зенит»).

Игрок штрафной для ЦСКА. Что за нападающий Факундо Феррейра Он ушёл из «Шахтёра», чтобы забивать за «армейцев»?

Судя по всему, «армейцев» ждёт серьёзная перестройка под новую Лигу чемпионов. Муса уходит, поиграв полгода в аренде, а Вернблум, Миланов и Натхо – свободными агентами. Завершаются контракты у целой группы защитников ЦСКА. По-прежнему нет информации о будущем ветеранов команды – Игнашевича и братьев Березуцких. Как стало известно «Чемпионату», ещё до старта ЧМ-2018 может быть продан в Европу полузащитник Головин.

Головин может перейти в один из европейских клубов до начала ЧМ-2018

«Спартак»

Пришли: Ивелин Попов («Рубин», из аренды), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба – «Ростов», из аренды), Денис Кутин, Георгий Мелкадзе (оба – «Тосно», из аренды).



Ушли: Никола Максимович («Наполи», Италия, из аренды), Марио Пашалич («Челси», Англия, из аренды), Сердар Таски (завершение контракта).



Трансферные слухи



+ Дуйе Чалета-Цар («Ред Булл Зальцбург», Австрия), Никола Калинич («Милан», Италия), Факундо Феррейра («Шахтёр», Украина), Александр Ташаев («Динамо»), Родриго Доурадо («Интернасьонал», Бразилия), Милан Бадель («Фиорентина», Италия), Иури Фрейтас («Заря», Украина), Роман Емельянов, Михаил Меркулов (оба – «Урал»), Дмитрий Живоглядов («Уфа»), Антон Швец («Ахмат»), Фёдор Кудряшов, Сергей Рыжиков (оба – «Рубин»), Давид Юрченко («Тосно»).



— Квинси Промес («Саутгемптон», Англия; «Тоттенхэм», Англия; «Ньюкасл», Англия; «Рома», Италия; «Сампдория», Италия), Лукас Фернандо («Челси», Англия; «Тоттенхэм», Англия; «Атлетико», Испания; «Севилья», Испания).



Исходя из слухов, красно-белые ищут как минимум по одному игроку в каждую линию. Даже несмотря на то что «Спартак» не попал напрямую в групповой этап Лиги чемпионов, а должен будет пройти очень тяжёлую квалификацию. Уходят взятые в аренду легионеры – Максимович и Пашалич. Возможно, будут проданы и ещё два иностранца – Фернандо и Промес. По крайней мере, бразилец с голландцем находятся на карандаше у клубов из топовых лиг.

«Я мог ошибаться, но никого не предал». Большое интервью с Каррерой Главный тренер «Спартака» — о непростом сезоне и будущем его команды.

«Краснодар»

Пришли: Урош Спаич («Андерлехт», Бельгия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»), Вячеслав Подберёзкин («Рубин», из аренды), Михайло Ристич («Спарта», Чехия, из аренды), Илья Жигулёв («Тосно», из аренды), Олег Ланин («Крылья Советов», из аренды), Ари («Локомотив», из аренды), Руслан Болов («Авангард», из аренды), Николай Комличенко («Млада Болеслав», Чехия, из аренды).



Ушли: Олег Шатов («Зенит», из аренды), Андреас Гранквист («Хельсингборг», Швеция), Рикардо Лаборде (завершение контракта), Жоаозиньо (завершение контракта), Александр Мартынович (завершение контракта).

Трансферные слухи



+ Александр Беленов, Дмитрий Живоглядов (оба – «Уфа»), Самба Соу («Динамо»), Кириакос Пападопулос («Гамбург», Германия), Артём Кулишев («Динамо» СПб), Николас Ломбертс («Остенде», Бельгия).



— Фёдор Смолов («Вест Хэм», Англия; «Вулверхэмптон», Англия; «Фулхэм», Англия).



«Краснодар» уже оформил два трансфера, купив серба Спаича в оборону и российского игрока «Уфы» Стоцкого в полузащиту. Интересно, что из уфимского клуба в краснодарский могут перебраться ещё двое. Очевидно, руководство «Краснодара» ждёт сейчас решения Шатова, которого брали в аренду у «Зенита» с правом выкупа. Но главный вопрос межсезонья не меняется, он всё тот же: останется ли «быком» Смолов? Фёдор мечтает получить хорошее приглашение из Европы по окончании чемпионата мира.

«Спартак» и «Локомотив» интересуются игроком, который больше нужен «Краснодару» Такой трансферный треугольник.

«Зенит»

Пришли: Максим Карпов, Дмитрий Богаев (оба – «СКА-Хабаровск», из аренды), Кристиан Нобоа («Рубин», из аренды), Игорь Обухов, Артём Дзюба, Иван Новосельцев, Лука Джорджевич (все – «Арсенал», из аренды), Олег Шатов («Краснодар», из аренды), Артур Юсупов («Ростов», из аренды), Эрнани («Сент-Этьен», Франция, из аренды), Роберт Мак (ПАОК, Греция, из аренды), Луиш Нету («Фенербахче», Турция, из аренды), Евгений Чернов («Тосно», из аренды), Ибрагим Цаллагов («Динамо», из аренды), Алексей Исаев («Енисей», из аренды).



Ушли: Доменико Кришито («Дженоа», Италия), Виктор Файзулин (завершение карьеры), Вячеслав Зинков («Крылья Советов», из аренды), Юрий Жирков (завершение контракта).



Трансферные слухи



+ Никола Калинич («Милан», Италия), Игорь Денисов («Локомотив»), Сергей Ткачёв (ЦСКА), Александр Ташаев («Динамо»), Луан («Гремио», Бразилия), Жуниор Таварес («Сан-Пауло», Бразилия), Стеван Йоветич («Монако», Франция), Раджа Найнгголан («Рома», Италия).



— Магомед Оздоев («Локомотив»), Леандро Паредес («Интер», Италия; «Ювентус», Италия; «Реал», Испания; «Манчестер Юнайтед», Англия).



У «Зенита» возвращаются из аренд полтора десятка игроков – целая команда с запасными! По-видимому, будущее этих футболистов решит новый главный тренер. Вот только до сих пор неизвестно, кто им окажется: Маурицио Сарри или Сергей Семак. Возможно, летом нас ждёт новая серия мыльной оперы на тему переезда в Россию Луана: звезда чемпионата Бразилии не в первый раз заинтересовал «Зенит». Это скорее кандидатура Сарри, а вот Игорь Денисов – человек Семака. Ещё одна задача петербургского клуба: продление контракта с Жирковым.

Луан и Жуниор Таварес в «Зените»? Бразильский акцент ярче аргентинского! С Халком и Жулиано было веселее, чем с Паредесом.

«Уфа»

Пришли: Игорь Безденежных («Олимпиец», из аренды), Владимир Зубарев («Химки», из аренды), Исламнур Абдулавов («Томь», из аренды), Александр Пуцко («СКА-Хабаровск», из аренды), Андрей Батюнин («Динамо СПб», из аренды).



Ушли: Дмитрий Стоцкий («Краснодар»), Веролюб Салатич (завершение контракта), Николай Сафрониди (завершение контракта).



Трансферные слухи



+ Артём Кулишев («Динамо» СПб).



— Александр Беленов («Краснодар»), Дмитрий Живоглядов («Краснодар»; «Спартак»; ЦСКА).



С Семаком или без Семака, но «Уфа» должна играть в Лиге Европы, где заменит победителя Кубка России «Тосно». Пока о приобретениях уфимского клуба рассуждать рано, а вот потеря сразу трёх ведущих футболистов – Стоцкого, Беленова и Живоглядова – здорово ударит по потенциалу «Уфы». Зато есть возможность хорошо заработать за счёт успешного сезона. Без таких трансферов выживать непросто.

«Арсенал»

Пришли: -



Ушли: Игорь Обухов, Артём Дзюба, Иван Новосельцев, Лука Джорджевич (все – «Зенит», из аренды), Хабиб Майга («Сент-Этьен», Франция, из аренды), Сергей Ткачёв (ЦСКА, из аренды), Стоппила Сунзу («Лилль», Франция, из аренды), Кирилл Комбаров (завершение контракта), Игорь Горбатенко (завершение контракта), Федерико Расич (завершение контракта), Илья Максимов (завершение контракта), Михаил Александров (завершение контракта), Кантемир Берхамов (завершение контракта), Гия Григалава (завершение контракта), Александру Бурчану (завершение контракта), Михаил Левашов (завершение контракта).



Трансферные слухи



+ нет



— нет



На данный момент совершенно невозможно спрогнозировать судьбу «Арсенала» в новом сезоне. И дело тут не только в отказе главного тренера Миодрага Божовича продолжать работу в Туле. Команду покидает целая группа лидеров, выступавших за «канониров» на правах аренды. Включая Дзюбу и Ткачёва. Кроме того, у некоторых игроков завершаются контракты: конкуренты наверняка уже вступили с ними в переговоры.

«Динамо»

Пришли: Максим Кузьмин («Факел», из аренды), Дмитрий Белоруков («Амкар», из аренды).



Ушли: Ибрагим Цаллагов («Зенит», из аренды), Самба Соу (завершение контракта), Антон Соснин (завершение контракта), Иван Темников (завершение контракта), Анатолий Катрич (завершение контракта), Александр Зотов.



Трансферные слухи



+ Резиуан Мирзов («Ростов»).



— Александр Ташаев («Спартак»; «Зенит»).



Одна из важнейших целей «Динамо» на лето – удержать в команде Ташаева. На дебютанта сборной России, выдавшего замечательный сезон, есть спрос среди гигантов РФПЛ. Не лишним было бы продлить контракт с Соу, который приносил большую пользу бело-голубым. На этого полузащитника претендует «Краснодар», правда, смущает склонность Самба к травмам. По новичкам пока тишина, если не считать слух про автора победного гола в кубковом финале Мирзова.

6 легионеров РФПЛ, с которыми реально жалко прощаться Нам будет их не хватать. Самые ощутимые потери РФПЛ.

«Ахмат»

Пришли: Габриэль Торже («Динамо» Бх, Румыния, из аренды), Факундо Пирис («Монпелье», Франция, из аренды), Адлан Кацаев («Анжи», из аренды).



Ушли: Александр Шепляков (ЦРФСО, из аренды), Магомед Митришев (завершение контракта), Заур Садаев (завершение контракта), Родолфо (завершение контракта).



Трансферные слухи



+ нет



— Антон Швец («Спартак»).



«Ахмат» собирается продлить соглашения с Родолфо, Митришевым и Садаевым, чьи контракты истекают летом. Скорее всего, в ближайшее время эти фамилии будут убраны из рубрики «ушли». Однако туда может добавиться Швец. Если зимой к нему приценивался «Зенит», то теперь полузащитник находится в фокусе внимания «Спартака». В рубрике «пришли» у клуба из Грозного сейчас лишь те, кто возвращается из аренд.

«Рубин»

Пришли: Рубен Рочина («Леванте», из аренды), Георгий Махатадзе («СКА-Хабаровск», из аренды), Серхио Санчес («Эспаньол», Испания, из аренды), Эмиль Бергстрём («Грассхопперс», Швейцария, из аренды).



Ушли: Ивелин Попов («Спартак», из аренды), Кристиан Нобоа («Зенит», из аренды), Вячеслав Подберёзкин («Краснодар», из аренды), Гёкдениз Карадениз (завершение карьеры), Сергей Рыжиков (завершение контракта), Сесар Навас (завершение контракта), Олег Кузьмин (завершение контракта), Виталий Устинов (завершение контракта), Ильзат Ахметов (расторжение контракта).



Трансферные слухи



+ нет



— Сердар Азмун («Вулверхэмптон», Англия; «Эвертон», Англия; «Лестер», Англия; «Фулхэм», Англия; «Селтик», Шотландия), Фёдор Кудряшов, Сергей Рыжиков (оба – «Спартак»).



Курбан Бердыев продолжит серьёзную перестройку «Рубина». Теперь в команде не будет голкипера Рыжикова и завершившего карьеру Карадениза. После чемпионата мира не исключена продажа нападающего сборной Ирана Азмуна. Нобоа возвращается в «Зенит», а вот Подберёзкина казанский клуб собирается выкупать у «Краснодара». Нет сомнений, что Бердыев хотел бы оставить в «Рубине» и Попова.

«Ростов»

Пришли: Александр Трошечкин, Резиуан Мирзов (оба – «Тосно», из аренды), Ника Качарава («Корона», Польша, из аренды), Саид Эззатоллахи («Амкар», из аренды).



Ушли: Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба – «Спартак», из аренды), Артур Юсупов («Зенит», из аренды), Мусса Думбия (завершение контракта), Рагнар Сигурдссон (завершение контракта), Илья Абаев (завершение контракта).



Трансферные слухи



+ Перси Тау («Мамелоди Сандаунс», ЮАР).



— Резиуан Мирзов («Динамо»).



Неплохим усилением для ростовчан может стать возвращение Мирзова, который был отдан в аренду «Тосно» сразу после перехода из «Ахмата», и Качаравы. Двухметровый грузинский форвард забил в чемпионате Польши семь голов и сделал восемь голевых передач в 26 матчах. По информации зарубежных СМИ, «Ростов» претендует также на лучшего бомбардира чемпионата ЮАР Тау. Защитник сборной Исландии Сигурдссон хочет продолжить выступление за «Ростов». Вряд ли Валерий Карпин откажется от такого квалифицированного игрока обороны.

«Ростов» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата ЮАР Тау

«Урал»

Пришли: Дмитрий Арапов («Волгарь», из аренды), Сергей Серченков («Алашкерт», Армения, из аренды), Радован Панков (АЕК, Кипр, из аренды), Александр Ставпец («Тюмень», из аренды), Александр Ломакин («Енисей», из аренды), Дмитрий Коробов («Авангард», из аренды).



Ушли: Никита Чернов (ЦСКА, из аренды), Игорь Портнягин («Локомотив», из аренды), Эдгар Манучарян (завершение контракта), Денис Кулаков (завершение контракта), Ярослав Годзюр (завершение контракта), Никита Глушков (завершение контракта).



Трансферные слухи



+ Игорь Горбатенко («Арсенал»), Артём Кулишев («Динамо» СПб), Радик Хайруллов («Олимпиец»).



— Роман Емельянов, Михаил Меркулов (оба – «Спартак»).



Дмитрий Парфёнов получит неплохо укомплектованную команду, но усилить её всё равно не помешает. Тем более в случае ухода кого-то из игроков «основы». Правда, трудно сказать, чего больше в слухах об интересе «Спартака» к Емельянову и Меркулову: желать купить или желания продать. Должен вернуться в «Урал» финалист Кубка России Коробов. Возможно, переедет в Екатеринбург и кто-то из победителей, учитывая назначение экс-тренера «Тосно».

«Амкар»

Пришли: -



Ушли: Аарон Оланаре (ЦСКА, из аренды), Саид Эззатоллахи («Ростов», из аренды), Александр Рязанцев (свободный агент), Дмитрий Белоруков («Динамо», из аренды), Александр Салугин (завершение контракта), Станислав Прокофьев (завершение контракта), Павел Комолов (завершение контракта), Сергей Баланович (завершение контракта), Фегор Огуде (завершение контракта), Браун Форбс (завершение контракта).



Трансферные слухи



+ нет



— нет



«Амкар» сохранил место в Премьер-Лиге, а теперь задача клуба – сохранить в Перми лидеров красно-чёрных. Белоруков с Оланаре возвращаются в Москву, Эззатоллахи – в Ростов-на-Дону. Рязанцев по идее должен вернуться в Петербург, однако его контракт с «Зенитом» тоже истёк. Теперь есть шанс увидеть полузащитника где угодно. Но даже если Рязанцев решит ещё поиграть в Перми, «Амкару» необходимо найти деньги, чтобы продлить контракты с другими игроками и усилиться.

«Оренбург»

Пришли: Михал Дюриш («Анортосис», Кипр, из аренды).



Ушли: Дмитрий Ефремов (ЦСКА, из аренды), Игорь Удалый («Анжи», из аренды), Денис Попович (завершение контракта), Адесойе Ойеволе (завершение контракта).



Трансферные слухи



+ Артём Кулишев («Динамо» СПб), Александр Трошечкин («Ростов»).



— нет



Победитель ФНЛ нацелен на лучшего бомбардира турнира Кулишева. Правда, игрока петербургского «Динамо» ведёт чуть ли не половина клубов РФПЛ, так что будет непросто договориться о переходе. Да и захочет ли клуб из Оренбурга настаивать, помня о недавнем опыте? Зимой в эту команду уже перебрался лучший на тот момент снайпер – Андрей Козлов. В «Енисее» нападающий забил 15 голов, а в «Оренбурге» – ноль.

«Крылья Советов»

Пришли: Шелдон Бато («Кайрат», Казахстан, из аренды), Вячеслав Зинков («Зенит», из аренды), Георгий Лория («Анжи», из аренды), Кирилл Гоцук («Авангард», из аренды).



Ушли: Олег Ланин («Краснодар», из аренды), Дмитрий Ятченко (завершение контракта), Тарас Бурлак (завершение контракта), Азер Алиев (завершение контракта), Иван Таранов (завершение контракта), Алан Чочиев (завершение контракта), Евгений Башкиров (завершение контракта), Сергей Корниленко (завершение контракта), Владислав Кулик (завершение контракта), Михаил Тихонов (завершение контракта).



Трансферные слухи



+ Артём Кулишев («Динамо» СПб).



— нет



Готовы ли «Крылья Советов» к чему-то большему, чем борьба за выживание в РФПЛ? Тревожный вопрос для главного тренера Андрея Тихонова. Президент самарцев Дмитрий Шляхтин дал понять, что трансферной активность ждать не стоит. «Неоднократно заявлял, что с таким бюджетом мы так и будем кататься в лифте «ФНЛ—РФПЛ». Нужно либо увеличивать бюджет и подписывать более серьёзных игроков и жить спокойно, либо так и будет. Поэтому у меня порой возникает желание уйти из этого проекта. Я не вижу перспектив», – признался недавно Шляхтин. Пока на повестке дня – продление контрактов с рядом игроков «КС».

Президент «Крыльев»: с этим бюджетом будем кататься в лифте «ФНЛ—РФПЛ—ФНЛ—РФПЛ»

«Енисей»

Пришли: -



Ушли: Александр Ломакин («Урал», из аренды), Алексей Исаев («Зенит», из аренды), Александр Жиров (завершение контракта), Никита Чичерин (завершение контракта), Артур Саркисов (завершение контракта), Пётр Тен (завершение контракта).



Трансферные слухи



+ нет



— нет



Дебютанту РФПЛ тоже хочется пожелать не превратиться в мальчика для битья. Бюджет «Енисея» едва ли впечатлит даже тех, кто поднимался вместе с красноярцами в элиту. О новичках, видимо, нет смысла говорить до решения вопроса по главному тренеру. На днях в СМИ просочилась информация, что Дмитрий Аленичев может вернуться в тульский «Арсенал». Плохое начало нового приключения для «Енисея».