Бэйл спас этот финал. Но, кроме него, всё было ужасно

Если в финале Лиги чемпионов вам всё понравилось, лучше переходите сразу к комментированию. Этот текст для тех, кому показалось, что вчера было слишком много противоречий и слишком мало футбола. Я обращаюсь именно к вам.

Гарету Бэйлу должны быть благодарны все, кроме болельщиков «Ливерпуля». Если бы не его шедевр, мы бы имели сейчас следующие темы для обсуждения: кошмар Кариуса, травма Салаха, грязные приёмы Рамоса и судью, который перепутал футбол с борьбой. А ещё… А разве было что-то ещё?

Слёзы Салаха, ляпы Кариуса и шедевр Бэйла – этот финал вы точно не забудете! «Реал» снова лучший в Европе. Третий раз подряд!

Может, классный футбол? Нет. Даже с Салахом на поле традиционный стартовый штурм «Ливерпуля» не привёл к граду моментов. Был один момент за полчаса – за то время, когда команда Клоппа по статистике показывает лучший футбол за всю игру. В первом тайме «Ливерпуль» имел преимущество, но не подавляющее, не то, когда можно жаловаться на нереализацию. «Реал» защищался с умом. А во втором тайме интрига быстро иссякла: «Ливерпуль» играл вдевятером.



Во-первых, без вратаря. Комментарии тут не нужны. Просто посочувствуем Кариусу. Наверное, он хороший парень, любит своего кота и так далее. И будет тащить какой-нибудь европейский клуб в зону Лиги Европы. А «Ливерпулю», если команда рассчитывает на трофеи и стабильный статус, нужен вратарь.

Кто он такой, Лорис Кариус? Главное о вратаре «Ливерпуля», который шокировал мир 6 фактов о главном антигерое финала ЛЧ, некоторые из которых вас удивят.

Во-вторых, без Салаха, вместо которого, говорят, кто-то вышел, но кто? За час на поле Адам Лаллана сделал семь точных пасов. Семь, как это вообще? Эй, да у Салаха за полчаса было больше! Не спешите хейтить Лаллану, который только восстановился после травмы и сыграл 16 минут против «Брайтона» после месячного отсутствия. Да, он не успел набрать форму, никто бы не успел. Достаточно просто признать: в игру он не вошёл. Растворился.



Так «Реал» оказался против девяти соперников и спокойно реализовал численное большинство. Реализовал коряво, не создав ни одного момента, который в европейских дата-центрах называют big chance. Постарался сам «Ливерпуль», который во втором тайме не сумел доставить серьёзных проблем. Слабый матч двух команд, которые способны на большее. Если бы не гол Бэйла, это был бы, пожалуй, на редкость грустный финал Лиги чемпионов.



Разумеется, для всех, кроме мадридистов, ведь радость победителей трудно омрачить. Но я говорю не о болельщиках «Ливерпуля» и «Реала». Я о тех, кто любит футбол, а не цвета. Тех, для кого победа одной из команд не доставляет радости автоматически. У них эмоциональная палитра воспоминаний могла получиться немного однообразной.

Вспомним самые важные моменты матча — без удара через себя? Как Рамос, падая в сторону от мяча, зажал руку Салаха и повалил. Как Салах плакал в раздевалке. Как сломался и плакал Карвахаль. Как Рамос по старинной испанской традиции держался за лицо. Как Рамос заехал локтем в лицо Кариусу (вы тоже сразу не заметили этот момент, да? А Кариус не сразу сумел подняться. Это было за минуты до первого гола). Как плакал Кариус, ошибки которого вышли за рамки нелепого/забавного, и пробили дно в бездну греческой трагедии. Как команды показывали скучный футбол без ворот. Как беззубо прессинговал «Ливерпуль» и беззубо владел мячом «Реал». Как потерялся Криштиану Роналду (но всё равно остался фаворитом на «Золотой мяч, потому что – если не он, то кто?). Вам весело? Мне нет.

Но Гарет добавил в этот суп гамбо цвета болота и с запахом горечи такую специю, что перебил вкус. Благодаря его гениальному голу хочется поговорить и о рекордах Криштиану (пять побед в ЛЧ, семь раз лучший бомбардир ЛЧ), и об историческом достижении «Реала», которое непонятно как, кому и когда удастся превзойти. О генетической предрасположенности мадридцев к европейским победам. Серьёзно, об этом обязательно нужно поговорить, «Реал» уникален: его результаты не коррелируют с качеством игры. Клуб просто побеждает и побеждает.



Хочется поговорить о том, что через 10 лет эта команда будет вызывать слёзы ностальгии у всех нас, за кого бы мы ни болели. Потому что она действительно легендарна. И завоевала победу в третьем подряд финале Лиги чемпионов не только Рамосом и Кариусом, но и великим голом Бэйла.

Этот финал спасён.