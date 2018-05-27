Вопрос дня. Что вы сказали бы Кариусу?

Что сказать антигерою финала Лиги чемпионов? Именно с таким вопросом мы обратились к экспертам.

В прошедшем финале Лиги чемпионов заметными были два игрока. Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл отличился со знаком плюс, а вот голкипер «красных» Лорис Кариус ушёл в минус. Сначала вратарь подарил мяч Кариму Бензема в простейшей ситуации, ну а напоследок не смог отразить дальний удар Бэйла.

Этот момент окончательно убил интригу в финале розыгрыша кубка Лиги чемпионов. Две ошибки в финальном матче для голкипера – это очень много. Стоит ли поддержать Кариуса или нужно спустить всех собак и придумывать смешные мемы? Чтобы вы сказали Лорису сегодня?

«Кариус, ты серьёзно?» Как в соцсетях троллят вратаря «Ливерпуля» В английской «Википедии» даже написали дату его смерти.

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер сборной России:

— Очень незавидное положение у Лориса Кариуса. Уверен, что «Ливерпуль» будет искать другого голкипера. Кариусу остаётся только одно – поскорее забыть этот досадный матч. Ни в коем случае нельзя читать прессу. Он уже стал героем таких мемов, что лучше их не видеть. Лорис обычно очень активен в социальных сетях, но сейчас лучше сделать паузу и отключить все телефоны и гаджеты, вот мой совет ему.

Стипе Плетикоса, бывший голкипер сборной Хорватии и «Спартака»:

— Я бы ничего Кариусу не говорил. Только сам вратарь может с этим справиться. Слова поддержки будут лишними. Мне его очень жалко. Сегодня ему ещё хуже, чем вчера, если он вообще спал этой ночью. Лорис начал игру очень здорово. Сделал несколько хороших сейвов, был надёжен на выходах. Поэтому вдвойне тяжело сказать, что произошло в эпизоде с Бензема. Вторая ошибка произошла уже вследствии первой, так как в голове творится кошмар и тысяча мыслей.

Анзор Кавазашвили, бывший голкипер сборной СССР:

— Мне не показалось, что Кариус начал игру здорово. В его действиях с первых минут проявлялся мандраж. Уже после первого гола я бы его поменял. Именно Кариус проиграл этот матч. Сейчас он себя чувствует очень плохо. Некоторые вратари после такого заканчивают. Будь возможность, я бы ему сказал, что не надо брать в голову, похлопал бы по плечу. Жизнь продолжается, он сам знает, что виноват.

Кто он такой, Лорис Кариус? Главное о вратаре «Ливерпуля», который шокировал мир 6 фактов о главном антигерое финала ЛЧ, некоторые из которых вас удивят.

Ринат Дасаев, бывший голкипер сборной СССР:

— Ошибки Кариуса – это просто невнимательность и всё. Может, и небольшое волнение было. Теперь будет решать Клопп, доверит он Кариусу дальше защищать ворота или нет. Не могу ничего сказать Лорису. Ошибки допускает каждый вратарь. Что касается поддержки, она у голкипера всегда должна быть.

Вячеслав Чанов, бывший тренер Игоря Акинфеева и тренер вратарей «Арсенала»:

— Хотелось бы, как в нашей вратарской семье говорят, поддержать Кариуса, потому что не он первый и, к сожалению, не он последний. Я бы выразил только слова поддержки. Все мы проходим через такое, мужаем. Дай бог, чтобы Лорис пережил это. Важно, чтобы ему помогли те, кто находится рядом. Если бы тот «ляпсус» произошёл в первом тайме, то тренер вратарей «Ливерпуля» смог бы найти слова поддержки.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Я бы тоже сказал Кариусу самые добрые слова поддержки. Такое бывает, и кто не падал, тот не поднимался. Но на ошибки указать стоит, особенно в эпизоде с третьим пропущенным мячом. Мы бы обсудили технические вопросы, ведь подобные ошибки вратаря носят роковой характер. Они влияют на конечный результат и психологию игроков линии защиты. Если те чувствуют неуверенность вратаря, это приводит к ошибкам в целом в обороне.

«Жаль, если Салах не сыграет с нами на ЧМ. Но Рамос не виноват» Сборная России тоже смотрела финал ЛЧ и жалеет «Ливерпуль», а Дзюба уже ловит мяч лучше Кариуса.

Наше мнение

Павел Пучков, корреспондент «Чемпионата»:

— «Ливерпуль» бы всё равно проиграл. Команда-вдохновение уступит команде-машине, в которую превратился «Реал» за последние годы. Кто-то бы рано или поздно ошибся, поскользнулся или промахнулся. В играх с «Реалом» не бывает иначе. Кариусу не повезло стать вратарём, который пропустил в финале Лиги чемпионов два идиотских гола и один невероятный. Его нет смысла жалеть, но и проклинать бесполезно. Лучшее, что можно сказать в этой ситуации, главная фраза «Ливерпуля»: «You'll never walk alone». Ты никогда не будешь один.

Бэйл спас этот финал. Но, кроме него, всё было ужасно Гол Бэйла – гениальный. Других поводов для радости нет.

Мнения читателей

boma4:

— На месте «Реала» я бы сказал: «бабки до 10 числа получишь».



fairplay:

— Это фиаско, братан.



st4nhord:

— Да ничего уже. Сопли вытри и смотри в будущее. Это тебе урок на всю жизнь. Главное, чтобы сделал выводы, а не сломался морально.



micki22:

— Что ж ты, фраер, сдал назад? Не по масти я тебе. Ты смотри на Бензема, брось трепаться о судьбе!



Zenitolub:

— Я бы не знаю, что сказал, но Черчесов наверняка Кариуса после матча в душ пригласил бы.

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