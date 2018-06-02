Менее половины россиян считают, что сборная России выйдет из группы на ЧМ

До старта ЧМ-2018 в России остаётся чуть больше двух недель. В специальном исследовании компания Mediascope выяснила, как россияне планируют следить за футбольными соревнованиями, какие прогнозы дают на игру сборной России и как относятся к проведению чемпионата мира в России в целом.

Онлайн-опрос был проведён среди жителей городов России с населением 100 тысяч человек и более в возрасте от 12 до 64 лет, в опросе участвовали 1002 респондента.

Согласно полученным данным, каждый второй россиянин в возрасте от 12 до 64 лет собирается следить за чемпионатом мира по футболу 2018 (54%), треть ещё сомневается (30%). Проведение чемпионата выпадает на сезон отпусков и дач, поэтому 33% из тех, кто собирается следить за футболом, будут делать это во время отпуска, а 5% сказали, что даже специально взяли отпуск на время проведения, чтобы следить за матчами.

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Из тех, кто планирует следить за событием, 80% планируют делать это у экранов телевизоров, 63% за компьютером или ноутбуком, 43% собираются следить за матчами с мобильных устройств, а 21% планируют посетить матчи на стадионе. Каждый третий зритель планирует делать ставки во время чемпионата мира по футболу 2018 (31%).

За игрой сборной России будет интересно следить большинству респондентов (87%), проявивших интерес к мундиалю. Наибольший интерес после сборной России вызывают сборные Бразилии (40%), Германии (37%), Англии (21%), Испании (20%) и Аргентины (16%). Россияне ожидают увидеть эти страны в ТОП-5 чемпионата мира 2018 по результатам всех матчей. По мнению россиян, на первом месте может оказаться сборная Бразилии (23%) или сборная Германии (21%).

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В том, что российская сборная сможет выйти из своей группы, уверен почти каждый второй опрошенный (47%), 10% считают, что она выйдет в полуфинал, 8% — что сыграет в финале и только 6% верят, что сборная России сможет выиграть чемпионат мира. В целом победы сборной России на чемпионате мира 2018 важны для трёх из четырёх россиян (71%). Во время группового этапа чемпионата мира FIFA 2014 года в Бразилии хотя бы одну минуту игр сборной России посмотрели 32% населения России в возрасте от 4 лет и старше. Один из этих отборочных матчей стал самой популярной игрой мундиаля 2014 – игру Бельгия — Россия 22 июня 2014 года посмотрели 10% населения и более 30% телезрителей.

Самыми результативными игроками сборной, по мнению россиян, станут Фёдор Смолов (12%), Артём Дзюба (9%) и Алан Дзагоев (5%).

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Каждый второй россиянин считает, что для того, чтобы сборная России по футболу стала более результативной, необходимо привлекать больше молодых игроков (50%), уменьшать заработные платы футболистов (38%) и увеличивать число тренировок и товарищеских матчей (37%). Также для усиления сборной России по футболу участники исследования предлагают пригласить таких игроков, как Лионель Месси (15%) или Криштиану Роналду (15%).

Больше половины россиян уверены, что проведение чемпионата мира по футболу 2018 в России будет иметь скорее положительные последствия для городов проведения матчей и страны в целом (59%). По мнению опрошенных, проведение чемпионата позволит прежде всего развить инфраструктуру (дороги, отели) в городах проведения матчей (61%) и привлечет в эти города туристов (60%). Также проведение чемпионата позволит повысить уровень сервиса в городах проведения матчей (40%) и поднять престиж России в мире (39%). Около четверти граждан считают, что чемпионат положительно скажется на развитии футбола в России (28%) и укрепит народных дух (24%).

В качестве возможных негативных последствий отмечают неудобства для жителей городов проведения матчей (27%) и подорожание жизни в этих городах (26%).

Почти каждый второй россиянин, независимо от того, будет он следить за чемпионатом или нет, собирается приобрести себе или близким сувениры с символикой чемпионата мира по футболу 2018 (48%).

30 мая и 5 июня состоятся последние товарищеские матчи с участием сборной России – в конце мая сборная сыграет с командой Австрии, а в начале июня завершит подготовку к чемпионату игрой со сборной Турции. Mediascope оценит аудиторию этих событий в рамках подготовки специального исследования, посвященного чемпионату мира FIFA 2018 в России.

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