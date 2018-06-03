Главная глупость, которую внушили людям про ЧМ-2018

Нет, речь не о том, что сборная Россия обязана выйти из группы.

Удивительное дело!

Португальские хулиганы избили игроков «Спортинга».

Испанские хулиганы напали на переводчика «Спартака».

Украинские хулиганы закидали стульями болельщиков «Ливерпуля».

Таким образом, кто самые опасные фанаты? Конечно, российские.

У ЧМ-2018 достаточно проблем. Про борьбу студентов МГУ с фан-зоной можно снимать целый детектив. Но когда говорят, что главная проблема нашего мундиаля российские хулиганы, это звучит странно.

Вроде все знают, что английские СМИ преувеличивают скандалы, но люди всё равно всему верят. В Киеве удалось поговорить с поклонниками «Ливерпуля», и большинство утверждают, что в России опасно. Прям открыто признаются, что боятся ехать на ЧМ-2018! А ещё приводят в пример Киев. Украина славно провела финал ЛЧ (если не брать жесть в аэропорту), но именно в Киеве избили поклонников «Ливерпуля». И сделали это явно украинские хулиганы.

Самое смешное, что английское издание Daily Mirror написало о причастности российских хулиганов к этой истории. И это уже когда фанаты киевского «Арсенала» признались, что произошедшее – их рук дело. Любой человек, кто хоть немного следит за настроениями на Украине, поймёт: украинские хулиганы скорее уничтожат все российское, чем объединятся с российскими фанатами против кого-то. Но это не останавливает английские СМИ от их удивительных гипотез.

Посольство РФ ответило на новость об участии россиян в беспорядках до финала ЛЧ

Достаточно сказать, что даже киевские СМИ не увидели в произошедшем провокации со стороны России. А вот англичане – обнаружили. Молодцы, что скажешь. Отсюда и запуганные англичане. Их опасения можно прочесть тут:

«Англичане напуганы! Это позор!» Откровения британских болельщиков Григорий Телингатер привёз из Киева мнения фанатов «Ливерпуля». Некоторые из них кажутся абсурдными.

Вслед за англичанами информацию подхватывают другие страны. Современный мир так устроен, что английский язык доминирует. Я общался с бразильскими журналистами. Они открыто говорят: у нас цитируют английские и американские издания. Нам же тяжелее переводить с русского, греческого или японского. Так формируется представления о России.

Ну что ж, тем лучше будут впечатление у иностранцев, которые приедут в Россию. Они своими глазами увидят и оценят плюсы и минусы ЧМ-2018. И что-то мне подсказывает, что хулиганов они не обнаружат. Тем более что разборки происходят в основном в клубном футболе и куда реже относятся к сборным. Да, были столкновения в Марселе на Евро-2016, но с тех пор тихо – шумят другие. Например, Кубок конфедераций прошёл спокойно.

Территория вокруг стадиона вообще максимально контролируется. Вы хоть представляете, что такое паспорт болельщика? Любой человек вычисляется мгновенно: что в чаше стадиона, что рядом с ареной. Наши спецслужбы переняли у поляков с Евро-2012 систему наблюдения с фантастическим зумом. Камера может приблизить картинку и разглядеть чуть ли не сообщения на вашем телефоне (это преувеличение, но камеры, говорят, мощнейшие). Рядом со стадионами возвышаются небольшие дирижабли с камерами. Современная аппаратура позволяет контролировать и перенаправлять потоки болельщиков. Система в России уже давно тестируется.

Есть и другой момент – более важный. Последнее время наши органы плотно работали с фанатами. Прямо скажем, и раньше прослеживалась некая аффилированность российских хулиганов с правительственными структурами. Только теперь разговор строится иначе. Несколько хулиганов получили реальные сроки (хотя раньше за драки давали «административку»). Многим отказали в посещении матчей ЧМ-2018. Знакомые рассказывают, что ряд российских фанатов заставили подписать бумагу, согласно которой они обещают не устраивать беспорядков на мундиале. В результате некоторые фанаты и вовсе хотят покинуть город, чтобы в случае инцидентов их не сделали виновными.

Наши фанаты далеко не ангелы, но, пожалуйста, давайте закроем тему про российских хулиганов на ЧМ-2018. Об этом будет уместно говорить, только если в России реально что-то случится.