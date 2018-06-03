Нойер вернулся. Германия сыграла в Австрии не лучше сборной России

Действующие чемпионы мира немцы проиграли австрийцам в товарищеском матче в Клагенфурте – 1:2. Прямо скажем, сыграла команда Йоахима Лёва со сборной Австрии не лучше, чем команда его приятеля Станислава Черчесова, а скорее даже хуже. Сборная Германии тоже выдала неплохие 20-25 минут на старте матча, когда подавляла соперника прессингом, а потом с каждой минутой выглядела всё слабее и слабее. До такой степени, что в какой-то момент не могла нормально выйти со своей половины поля. Хозяева заметно превзошли гостей по ударам по воротам – 12:5 (в створ – 7:4), и в целом результат справедлив. Но означает ли это, что Германия будет настолько плохой на ЧМ-2018? Конечно же, нет. Отвратительный футбол немцев в Клагенфурте – своего рода алиби и для сборной России за поражение в Инсбруке.

Трудно понять, какие цели преследовал Лёв, выбирая состав на матч в Австрии. Например, на позицию центрфорварда главный тренер определил Нильса Петерсена, который, по всей видимости, вообще не приедет в Россию. По крайней мере, накануне немецкий футбольный союз преждевременно объявил имена игроков, попавших в окончательную заявку действующих чемпионов мира. Лишними оказались голкипер Кевин Трапп («ПСЖ»), защитник Джонатан Та («Байер»), полузащитник Себастьян Руди («Бавария») и нападающий Петерсен («Фрайбург»). Это вызвало гнев спортивного директора сборной Германии Оливера Бирхоффа. «Должно быть, произошла ошибка. Я собираюсь разобраться в ситуации, потому что меня это по-настоящему разозлило. Все футболисты производят хорошее впечатление. Решение расстаться с кем-то из них – крайне непростое. Накануне официального объявления состоится финальный разговор, и только на следующий день игроков должны обо всём проинформировать», – сказал Бирхофф.

Тем не менее в Клагенфурте с первых минут вышел Петерсен, да и Руди появился на поле сразу после перерыва. Оба не показали ничего, что повысило бы их шансы закрепиться в «списке 23». Петерсен – точно не та фигура, ради которой стоило оставлять вне заявки Сандро Вагнера из «Баварии». Его тяжело представить ударным форвардом сборной Германии. Тимо Вернер с Марио Гомесом тоже получили немного времени: первый создал момент для второго, но никто из штатных снайперов не спас национальную команду от поражения.

Главным событием этого спарринга стало возвращение в строй Мануэля Нойера. В последний раз голкипер играл около восьми месяцев назад. Весь его багаж в нынешнем сезоне – три матча за «Баварию» в августе и сентябре 2017-го в Бундеслиге, а также встреча с «Андерлехтом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. После этого Нойер долго залечивал перелом плюсневой кости. За сборную Германии Мануэль не выступал с октября 2016-го.

Лёв поддержал Нойера, вручив ему капитанскую повязку, а вот погода подпортила голкиперу настроение. Австрийское небо как будто специально откладывало возвращение Мануэля. Из-за дождя два-три раза переносили начало матча, и в результате стартовый свисток судьи Павла Краловца раздался почти на два часа позже, чем планировалось.

В первые полчаса игры Нойер был избавлен от настоящей работы, он только участвовал в розыгрыше мяча. Причем делал это с видимым удовольствием. Чувствовалось, что Мануэль соскучился по футболу. Пока все смотрели за Нойером, гадая, в какой он сейчас форме, грубую ошибку допустил его коллега. Прессинг немцев у чужих ворот принёс свои плоды. Австрийский вратарь Йорг Зибенхандль неудачно сыграл при выносе мяча, подарив его Месуту Озилу. Вскоре похожий «привоз» едва не совершил и Нойер. Он выбил мяч прямо в ноги игроку сборной Австрии, но сам же быстро исправился – отразил несложный удар.

До перерыва самым трудным для Мануэля был отрезок на исходе получаса, когда австрийцы создали два подряд момента. Сперва он нейтрализовал угрозу, вовремя сократив дистанцию, а затем справился с хитрым ударом Флориана Гриллича в ближний угол. Нойер держался молодцом и во втором тайме, сделав ещё один-два сейва. В пропущенных голах его обвинить нельзя. Мартин Хинтереггер забил очень красиво после навеса с углового на дальний угол вратарской. Мануэль быстро сместился от одной штанги к другой, а мяч пролетел совсем рядом с его рукой. Любому голкиперу было бы трудно среагировать на удар в касание. Второй гол тоже без шансов: заброс в штрафную, скидка и точный выстрел Алессандро Шёпфа.

Австрия сражалась за победу над действующим чемпионом мира, а Германия просто проводила «тренировку с повышенной ответственностью» к ЧМ-2018. Это и сделало разницу. Но для Лёва куда важнее счёта то, что ценную практику получил Нойер: «Удручающее поражение, однако я доволен возвращением Мануэля. Завтра ещё раз поговорю с ним, после чего приму окончательное решение по поводу того, поедет ли он на чемпионат мира. Нойер сделал несколько прекрасных сейвов – в целом это великолепное возвращение».