Идову на «Уэмбли», Роналду на отдыхе. Главные события товарищеских матчей

Идову на «Уэмбли»

Брайн Идову наигрывается в стартовом составе сборной Нигерии перед ЧМ-2018. Вчера представитель «Амкара» сыграл за «суперорлов» на «Уэмбли» против Англии. Уроженец Петербурга начинал матч на позиции левого защитника в схеме 4-2-3-1. Действовал спокойно, не тушевался, хотя в целом команда Гарета Саутгейта, выбравшего тактическую модель с тремя центральными защитниками, подавила гостей в первые 45 минут.

Голы Гари Кэхилла и Гарри Кейна стали следствием большого преимущества сборной Англии. Во втором тайме тренер нигерийцев Гернот Рор подстроился под хозяев: гости тоже перестроились на схему с тремя игроками в центре обороны. Идову действовал уже по всей бровке. Сборная Нигерии заметно прибавила, забила быстрый гол и потрепала нервы англичанам. На замену у «суперорлов» вышел ещё и Ахмед Муса: экс-нападающий ЦСКА заработал жёлтую карточку.

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Португалия без Роналду

От сборных Бельгии и Португалии многого ждут на чемпионате мира, но в субботу в очной встрече в Брюсселе они показали минимум того, на что способны. Итогом спора команд Роберто Мартинеса и Фернандо Сантуша стала неяркая нулевая ничья, причём хозяева пробили по воротам действующих чемпионов Европы всего пять раз. Сборная Португалии, как и несколькими днями ранее против Туниса, сыграла без своего лидера Криштиану Роналду. Обладатель «Золотого мяча» приходит в себя после победы с «Реалом» в Лиге чемпионов. «Роналду отдыхает, – объяснил Сантуш. – Я не буду отвлекать его своими звонками по окончании сезона, в который он вложил столько сил. Он устал. Мне не нужно с ним разговаривать. Надеюсь, он отлично отдохнёт и присоединится к сборной в хорошем состоянии». Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш получил в Брюсселе свои 20 минут.

Исландия со Шрамом

На Евро-2016 сборная Исландии стала главной сенсацией турнира под руководством дуэта тренеров Хеймир Хадльгримссон – Ларс Лагербек. В решающем этапе подготовки исландцев к ЧМ-2018 тоже принимают участие оба этих специалиста. Только теперь швед Лагербек привёз в Рейкьявик сборную Норвегии на товарищеский матч со своей бывшей командой. Тест показал, что оставшемуся без напарника Хадльгримссону ещё нужно как следует поработать, чтобы на ЧМ-2018 дать равный бой Аргентине, Нигерии и Хорватии. В ворота сборной Исландии, которые защищал малоизвестный Фредерик Шрам из датского клуба «Роскилле», влетело три мяча. 23-летний голкипер был небезупречен. Второй гол почти двухметровый Шрам вообще привёз сам себе, пустившись в обводку нападающего норвежцев.

Видеоможно посмотреть в «тситтере» Christian Corsetti.

Что касается представителей «Ростова» в сборной Исландии, то Рагнар Сигурдссон сыграл первый тайм, а его партнёр по обороне Сверрир Ингасон – второй. После перерыва появился на поле и нападающий Бьорн Сигурдарсон. Кроме того, все 90 минут отбегал защитник Хордур Магнуссон, который близок к переходу в ЦСКА.

Дружба на «Френдс-Арене»

Сборные Швеции и Дании решили размяться друг на друге, чтобы получше подготовиться к чемпионату мира. Хотя с точки зрения стиля будущих соперников выбор спарринг-партнёра вряд ли удачный. Шведов ждут в группе Германия, Мексика и Южная Корея, а датчан – Франция, Австралия и Перу.

Результатом встречи соседей на «Френдс-Арене» стала нулевая ничья, но по игре симпатичнее выглядели гости. По крайней мере, сборная Дании чуть больше владела мячом и чаще била по воротам. Андреас Гранквист был в основе хозяев, а Виктор Классон остался на скамейке запасных.

Иран… без матча

В субботу должна была сыграть и сборная Ирана, которая готовится к противостоянию с Испанией, Португалией и Марокко в группе В, а, значит, теоретически может попасть на сборную России в 1/8 финала. Планировалось, что 2 июня команда Сердара Азмуна, Саида Эззатоллахи и Милада Мохаммади (все трое – в окончательной заявке) встретится в Турции со сборной Греции. Однако соперник неожиданно отказался от игры. Иран принял решение приостановить отношения с федерацией футбола Греции и подаст жалобу на её действия, требуя компенсировать финансовые и спортивные потери. Отмена игры вредит участнику ЧМ-2018. Нехватку практики сборная Ирана компенсирует после своего прилёта в Москву благодаря спаррингу с Литвой.