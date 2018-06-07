Альтернативная сборная России. Этот состав мог бы порвать команду Черчесова

Может, нам заявить пару команд на ЧМ-2018? Игроков-то – на два состава, как у каких-нибудь бразильцев.

Маринато Гилерме

Голкипер «Локомотива» выдал, пожалуй, лучший сезон за 11 лет в РФПЛ и стал чемпионом страны. Бразилец получал российский паспорт, чтобы играть за нашу национальную команду, но Станиславу Черчесову он не нужен. Похоже, на товарищеских матчах с Литвой и Чехией история отношений Гилерме со сборной России и завершится.

Черчесов определился. Стал известен состав сборной России на чемпионат мира На ЧМ-2018 не сыграют Джанаев, Ташаев, Рауш, Нойштедтер и Чалов.

Роман Нойштедтер

Нойштедтер шокирован и разочарован непопаданием в заявку на ЧМ-2018, и его в общем-то несложно понять. За плечами универсала почти две сотни матчей в Бундеслиге и три сезона в Лиге чемпионов с «Шальке». Место в основе «Фенербахче» он заработал в условиях высокой конкуренции, а не получил из-за паспорта, как кое-кто из его российских коллег в РФПЛ.

Вряд ли будет преувеличением заявить, что Василий Березуцкий – сильнейший российский центральный защитник последних лет. Но преодолев рубеж в 100 матчей за сборную России, Березуцкий неожиданно ушёл со сцены. Его отказ от выступления на домашнем чемпионате мира сложно принять, ведь Василий нашёл в себе силы сыграть в этом сезоне 39 матчей за ЦСКА в РФПЛ и еврокубках.

Есть одно доказательство того, что Черчесов паникует. Раньше этого не было До прошлой осени его устойчивость была хотя бы каким-то поводом для оптимизма.

Ещё печальнее, что у Алексея Березуцкого одновременно с братом Василием иссякла энергия для игры за национальную команду. Хотя и Алексей не так уж редко выходил на поле в составе ЦСКА в завершившемся клубном сезоне – 29 раз. Может, Березуцким просто не хватило тёплой беседы по душам с Черчесовым?

Владислав Игнатьев

Юрий Сёмин показал в «Локомотиве», что можно успешно переделать и 30-летнего игрока. Игнатьев здорово сыграл в «золотом» для «железнодорожников» чемпионате на позиции правого защитника с акцентом на атаку. Кажется, Владислав готов составить конкуренцию Марио Фернандесу и Игорю Смольникову в сборной России.

Дмитрий Комбаров

Если Константина Рауша действительно не взяли на чемпионат мира из-за проблем со спиной, то нет смысла включать его в альтернативную сборную. Однако и без Рауша найдутся достойные кандидаты – например Дмитрий Комбаров. Пусть спартаковец не идеален при обороне, его умение поддержать атаку и сделать опасный кросс пригодилось бы в матчах с соперниками типа Саудовской Аравии и Египта.

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Самый обсуждаемый кандидат в сборную России в период работы с ней нынешнего главного тренера. «Я готов приехать в сборную хоть завтра. Говорил, что не подам Черчесову руки, но ради сборной готов уступить – пожать руку и сказать: «Саламыч, привет! Готов выполнять твои требования и вообще кланяюсь», – признался Денисов в интервью перед тем, как определилась заявка команды на ЧМ-2018. Черчесов не услышал чемпиона России, и сборная сыграет без лучшего «опорника» страны.

Наверняка Глушаков не меньше Нойштедтера «шокирован и разочарован» тем, что не попал даже в предварительный «список 28». Сборная России отправилась на сбор в Австрию, а ее игрок основы на Кубке конфедераций – в отпуск. Сложно поспорить с мнением, что полузащитник «Спартака» не подходит на роль чистого «опорника», а вот выше в центре поля Глушаков с его заряженностью на борьбу и убойным ударом был бы полезен.

Играй с больным сердцем. У нас и не может быть сильной сборной Потому что матчи сборной — это лишь отражение лица в зеркале.

После перехода из «Зенита» в «Краснодар» на правах аренды Шатов обрёл себя, как и Артём Дзюба в Туле. Он раскрылся в роли одного из центральных полузащитников, забил «слёзный» гол «Зениту» в Петербурге. Отсутствие Олега в заявке на ЧМ-2018 вряд ли связано с травмой, полученной им в матче с ЦСКА, так как он вне сборной России с октября 2016-го.

Раз уж Игнашевич нужен сборной России в 38 лет, то почему бы не взять в неё самую яркую звезду нашего футбола Аршавина, который почти на два года моложе центрального защитника ЦСКА? Если вы думаете, что Андрей курит бамбук в Казахстане, то напрасно: 20 голов и 23 голевые передачи в 66 матчах за «Кайрат» доказывают – он ещё в полном порядке. Как минимум 30-45 минут Аршавин с Саудовской Аравией и Египтом точно бы выдержал.

Фёдор Чалов

Черчесов отцепил Чалова в последний момент, оставив только двух номинальных центрфорвардов – Дзюбу и Фёдора Смолова. Между тем, речь идёт о самом результативном российском нападающем 2018 года: у 20-летнего армейца шесть голов в Премьер-Лиге и один в плей-офф Лиги Европы в ворота лондонского «Арсенала». Снайпер из ЦСКА так прогрессировал по весне, что превзошёл ведущих нападающих сборной России!

Запасные

Вратари: Сослан Джанаев, Александр Беленов.



Защитники: Андрей Ещенко, Дмитрий Живоглядов, Максим Беляев, Георгий Щенников.



Полузащитники: Дмитрий Тарасов, Павел Могилевец, Александр Ташаев, Павел Мамаев.



Нападающие: Дмитрий Полоз, Кирилл Панченко.