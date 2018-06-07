«На чемпионате мира мы всё исправим». Сборная продолжает подготовку к ЧМ

Сборная России после матча с Турцией получила один день выходного. В четверг 7 июня национальная команда продолжила готовиться к чемпионату мира в Новогорске. Правда, не в полном составе: на поле не вышел Юрий Жирков, так как он получил небольшой ушиб стопы.

В тренировке не было ничего примечательного – все в штатном режиме. Правда, был один момент, который немного расшевелил журналистов. Когда один из мячей откатился в сторону, Станислав Саламович подошел и мастерки перебросил его через себя. Это было настолько неожиданно и так впечатлило собравшихся журналистов, что кто-то не выдержал и звонко поаплодировал.

Первым к журналистам вышел Илья Кутепов. Разговор получился коротким, но довольно жестким.

— Сборную России после матча с Турцией продолжают активно критиковать. Как вы к этому относитесь? – тут же набросились на него.

— Абсолютно спокойно, потому что мы делаем свою работу. У футболистов есть свои главные критики – это главный тренер и близкие. Понятно, что болельщики хотят побед, но побеждать не всегда получается. Мы ведём работу над ошибками. Думаю, на чемпионате мира мы все исправим. Все будет по-другому.

ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе A Начинаем представлять участников ЧМ в России.

— Команда постоянно играет по разной схеме – в три защитника, то в четыре. На ваш взгляд, не стоит ли остановиться?

— Мне удобно играть при любой схеме. Могу и так, и так играть – перестановки не доставляют мне дискомфорта.

— 70 место в рейтинге ФИФА, семь проигранных матчей подряд – это все понятно. Есть ли внутри сборной то, что должно успокоить людей? Мол, все точно будет нормально.

— Я могу вам сказать: «На чемпионате мира все будет нормально», — с еле заметной улыбкой сказал Кутепов.

— Вы сказали про ошибки. Что конкретно вы имели в виду?

— Это остается внутри коллектива.

— Что говорит Станислав Саламович по поводу того, как должна играть сборная? Первым номером или на контратаках?

— Тактика подбирается исходя их соперника. Конечно, хочется играть первым номером, потому что это домашний чемпионат мира.

Альтернативная сборная России. Этот состав мог бы порвать команду Черчесова Может, нам заявить пару команд на ЧМ-2018? Игроков-то – на два состава, как у каких-нибудь бразильцев.

— Мнение большинства по поводу последних игр – сборная сыграла очень плохо. Вас Черчесов как-то успокаивает?

— Мы не маленькие дети, чтобы нас успокаивать.

— Вы готовитесь к главному турниру в жизни и играете плохо. Не можете обыграть австрийцев и турков.

— Австрийцы, которые немцев обыграли, тоже слабые, да? А Турция – это не команда? Да, мы проиграли Австрии. Но Германия тоже им проиграла – мы же не говорим, что немцы слабые.

После этого Кутепов поблагодарил всех за беседу и спешно ушел.

Перед журналистами появился Роман Зобнин.

— Вам было удобно играть с Газинским?

— Никаких трудностей у меня не было. Достаточно давно вместе тренируемся, да и играли уже.

— Считаете ли вы его идеальным опорником-разрушителем, который будет развязывать вам руки для игры в атаке?

— Я не знаю, у тренера спросите, идеальный ли он. Мне было удобно играть и с Кузяевым, и с Газинским.

— Не хватало ли вам лично Глушакова в Австрии на сборе?

— Лично? Что за вопрос такой? Спросите тренера. Я уже сказал, что мне было комфортно играть с Газинским.

— В матче с Турцией казалось, что игрокам не хватает взаимопонимания.

— Я думаю, каждая сборная сталкивается с недопонимаем. Наверное, это из-за того, что футболисты приезжают из разных клубов и очень мало времени проводят вместе.

— Может, ещё и схема имеет значение?

— Да бросьте, мы в клубах играем с разными схемами. Я вообще в «Спартаке» играю и правого защитника, и левого полузащитника. Дело не в схеме.

— Почему не удаётся создавать много моментов? Что не так в атаке?

— Удар Смолова во втором тайме — это не удар в створ, но всё же опасный момент.

— Но их мало.

— Согласен, моментов мало. Должны больше наигрывать на тренировках и создавать в атаке. Соглашусь, что за две игры создали мало. Будем работать.

У Черчесова проблемы с поиском схемы. Мы придумали ему новую Расставить игроков сборной России можно так, что лучше будет всем.

— Делаете упор на тренировках на игру в атаке?

— Делаем.

— Радимов сказал после прошлого матча Египта: «Неужели мы и такой колхоз не обыграем?». Не считаете, что наша проблема в том, что мы даже такие команды считаем топовыми?

— Кто «мы»?

— Ну, болельщики.

— Не знаю, кто там что считает. У нас свои задачи, мы готовимся к Египту.

— Вы читаете, что пишут про вашу игру после матчей?

— Я не читаю прессу. У нас есть главный тренер, который разбирает наши ошибки. Мы слушаем только его и разбираем матчи. Он нам подсказывает.

— Насколько можно улучшить игру команды?

— Согласен, что с Австрией мы сыграли плохо. С Турцией было уже чуть получше. С каждой игрой мы должны прибавлять, в том числе во взаимодействии. Тренируемся каждый день, совершенствуемся. В следующем матче уже будет лучше.

— Есть ли у вас уверенность?

— Если бы ещё и у нас её не было, то о чем вообще можно говорить? Мы готовимся к Саудовской Аравии. Будем разбирать их, выходить и побеждать!