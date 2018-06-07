«На чемпионате мира мы всё исправим». Сборная продолжает подготовку к ЧМ

Сборная России после матча с Турцией получила один день выходного. В четверг 7 июня национальная команда продолжила готовиться к чемпионату мира в Новогорске. Правда, не в полном составе: на поле не вышел Юрий Жирков, так как он получил небольшой ушиб стопы.
В тренировке не было ничего примечательного – все в штатном режиме. Правда, был один момент, который немного расшевелил журналистов. Когда один из мячей откатился в сторону, Станислав Саламович подошел и мастерки перебросил его через себя. Это было настолько неожиданно и так впечатлило собравшихся журналистов, что кто-то не выдержал и звонко поаплодировал.
Первым к журналистам вышел Илья Кутепов. Разговор получился коротким, но довольно жестким.
— Сборную России после матча с Турцией продолжают активно критиковать. Как вы к этому относитесь? – тут же набросились на него.
— Абсолютно спокойно, потому что мы делаем свою работу. У футболистов есть свои главные критики – это главный тренер и близкие. Понятно, что болельщики хотят побед, но побеждать не всегда получается. Мы ведём работу над ошибками. Думаю, на чемпионате мира мы все исправим. Все будет по-другому.
— Команда постоянно играет по разной схеме – в три защитника, то в четыре. На ваш взгляд, не стоит ли остановиться?
— Мне удобно играть при любой схеме. Могу и так, и так играть – перестановки не доставляют мне дискомфорта.
— 70 место в рейтинге ФИФА, семь проигранных матчей подряд – это все понятно. Есть ли внутри сборной то, что должно успокоить людей? Мол, все точно будет нормально.
— Я могу вам сказать: «На чемпионате мира все будет нормально», — с еле заметной улыбкой сказал Кутепов.
— Вы сказали про ошибки. Что конкретно вы имели в виду?
— Это остается внутри коллектива.
— Что говорит Станислав Саламович по поводу того, как должна играть сборная? Первым номером или на контратаках?
— Тактика подбирается исходя их соперника. Конечно, хочется играть первым номером, потому что это домашний чемпионат мира.
— Мнение большинства по поводу последних игр – сборная сыграла очень плохо. Вас Черчесов как-то успокаивает?
— Мы не маленькие дети, чтобы нас успокаивать.
— Вы готовитесь к главному турниру в жизни и играете плохо. Не можете обыграть австрийцев и турков.
— Австрийцы, которые немцев обыграли, тоже слабые, да? А Турция – это не команда? Да, мы проиграли Австрии. Но Германия тоже им проиграла – мы же не говорим, что немцы слабые.
После этого Кутепов поблагодарил всех за беседу и спешно ушел.
Перед журналистами появился Роман Зобнин.
— Вам было удобно играть с Газинским?
— Никаких трудностей у меня не было. Достаточно давно вместе тренируемся, да и играли уже.
— Считаете ли вы его идеальным опорником-разрушителем, который будет развязывать вам руки для игры в атаке?
— Я не знаю, у тренера спросите, идеальный ли он. Мне было удобно играть и с Кузяевым, и с Газинским.
— Не хватало ли вам лично Глушакова в Австрии на сборе?
— Лично? Что за вопрос такой? Спросите тренера. Я уже сказал, что мне было комфортно играть с Газинским.
— В матче с Турцией казалось, что игрокам не хватает взаимопонимания.
— Я думаю, каждая сборная сталкивается с недопонимаем. Наверное, это из-за того, что футболисты приезжают из разных клубов и очень мало времени проводят вместе.
— Может, ещё и схема имеет значение?
— Да бросьте, мы в клубах играем с разными схемами. Я вообще в «Спартаке» играю и правого защитника, и левого полузащитника. Дело не в схеме.
— Почему не удаётся создавать много моментов? Что не так в атаке?
— Удар Смолова во втором тайме — это не удар в створ, но всё же опасный момент.
— Но их мало.
— Согласен, моментов мало. Должны больше наигрывать на тренировках и создавать в атаке. Соглашусь, что за две игры создали мало. Будем работать.
— Делаете упор на тренировках на игру в атаке?
— Делаем.
— Радимов сказал после прошлого матча Египта: «Неужели мы и такой колхоз не обыграем?». Не считаете, что наша проблема в том, что мы даже такие команды считаем топовыми?
— Кто «мы»?
— Ну, болельщики.
— Не знаю, кто там что считает. У нас свои задачи, мы готовимся к Египту.
— Вы читаете, что пишут про вашу игру после матчей?
— Я не читаю прессу. У нас есть главный тренер, который разбирает наши ошибки. Мы слушаем только его и разбираем матчи. Он нам подсказывает.
— Насколько можно улучшить игру команды?
— Согласен, что с Австрией мы сыграли плохо. С Турцией было уже чуть получше. С каждой игрой мы должны прибавлять, в том числе во взаимодействии. Тренируемся каждый день, совершенствуемся. В следующем матче уже будет лучше.
— Есть ли у вас уверенность?
— Если бы ещё и у нас её не было, то о чем вообще можно говорить? Мы готовимся к Саудовской Аравии. Будем разбирать их, выходить и побеждать!