«Ювентус» нашел замену Буффону.

Сборная Германии обыграла Саудовскую Аравию в товарищеском матче



Сборные Германии и Саудовской Аравии в рамках подготовки к чемпионату мира—2018 провели товарищеский матч, который прошёл на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Встреча завершилась победой команды хозяев со счётом 2:1.



За немецкую команду отличился Тимо Вернер, ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник команды гостей Омар Хавсави. В концовке встречи Саудовской Аравии удалось отыграть один мяч после точного удара Тайсира Аль-Джассима, который забил свой мяч после того, как голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген отбил пенальти.



На ЧМ-2018 сборная Германии выступит в одной группе с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи, а Саудовская Аравия — в квартете с Россией, Уругваем и Египтом.

ВЦИОМ: 11% россиян верят в победу сборной России на ЧМ-2018



Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.



«Помимо очевидных симпатий к команде России (за неё будут болеть 79% зрителей), россияне больше всего ожидают игр команд Германии (15%), Бразилии (15%), Испании (9%).

Шансы на успех российской сборной сограждане оценивают со сдержанным оптимизмом: 20% ждут выхода в 1/8 турнира, 14% полагают, что команда попадёт в четвертьфинал, 11% — в полуфинал, 6% — в финал. В возможность завоевать чемпионский титул верят 11% россиян. В принципе не рассчитывают, что наша сборная выйдет из группы, 19% опрошенных.



Рейтинг наиболее известных и любимых российских футболистов возглавляет вратарь Игорь Акинфеев (его называют 7%). При этом самыми популярными иностранными футболистами для наших соотечественников, как показал опрос, являются игрок сборной Португалии Криштиану Роналду (15%) и член команды Аргентины Лионель Месси (13%)», — говорится в сообщении пресс-службы ВЦИОМ.

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Стало известно, сколько заработают игроки сборной Испании в случае победы на ЧМ



Каждый игрок национальной сборной Испании получит по € 825 тыс., если команда выиграет предстоящее мировое первенство в России, сообщает Marca.



Отмечается, что новый президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес согласовал означенную сумму с капитаном сборной Серхио Рамосом. При этом футболисты не получат никаких призовых, если не выйдут в четвертьфинал.



За победу на ЧМ-2010 в Южной Африке игроки национальной команды получили по € 600 тыс. На мундиале в Бразилии, который состоялся в 2014 году, призовые выросли до € 720 тыс., однако испанцы закончили турнир уже на групповом этапе.

«Ювентус» объявил о приобретении голкипера «Дженоа» Перина за € 12 млн



Вратарь «Дженоа» Маттиа Перин продолжит карьеру в «Ювентусе». 25-летний футболист подписал с туринским клубом контракт, который будет рассчитан до лета 2022 года, сообщает официальный сайт «Ювентуса».



Отмечается, что «Ювентус» заплатит «Дженоа» за переход Перина € 12 млн частями в ближайшие три года. В зависимости от выступлений игрока «Ювентус» может заплатить «Дженоа» ещё € 3 млн в качестве бонусов.



Перин является воспитанником «Дженоа», за основной состав которого он дебютировал в 2010 году. В прошедшем сезоне итальянский вратарь принял участие в 37 матчах Серии А, в 11 из которых сумел отстоять на ноль.



Ранее туринский клуб покинул 40-летний голкипер Джанлуиджи Буффон. Согласно информации прессы, итальянский игрок может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

Буффон сыграл последний матч за «Ювентус», но у него богатый выбор Джиджи ушёл. Куда?

«Тоттенхэм» продлил контракт с Кейном на шесть лет



Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с нападающим Гарри Кейном.



Новый контракт английского футболиста рассчитан до лета 2024 года. Финансовые подробности сделки не разглашаются. Предыдущее соглашение Кейна было рассчитано до лета 2022 года. Форвард является воспитанником «Тоттенхэма».



В завершившемся сезоне 24-летний нападающий принял участие в 37 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 30 забитыми мячами. «Тоттенхэм» по итогам кампании занял третье место в турнирной таблице чемпионата, обеспечив себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Гарри Кейн слишком хорош для «Тоттенхэма». Ему пора менять клуб Английскому форварду нужно расти, в «Тоттенхэме» ему скоро станет скучно.

АПЛ объявила о введении двухнедельного перерыва в феврале с 2020 года



Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила о введении зимнего перерыва начиная с сезона-2019/20.



Руководство лиги введёт двухнедельный перерыв в феврале. Таким образом Премьер-лига рассчитывает улучшить результаты английских команд в еврокубках. При этом матчи чемпионата по-прежнему будут проводиться каждую неделю. Тур в феврале будет разбит на две части по пять матчей – во время проведения одной половины остальные команды получат гарантированный отдых.

Также матчи пятого раунда Кубка Англии будут перенесены на середину недели, переигровки в случае ничейного результата будут отменены.

Лансини пропустит чемпионат мира–2018 из-за травмы колена



Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Мануэль Лансини пропустит чемпионат мира–2018, на котором он должен быть сыграть в составе сборной Аргентины, сообщает официальный «твиттер» национальной команды.



Футболист получил травму правой ноги и прошёл медицинское обследование, по итогам которого врачи диагностировали ему разрыв передней крестообразной связки колена. Таким образом, с большой вероятностью Лансини также пропустит начало сезона-2018/19.



На групповом этапе чемпионата мира–2018 сборной Аргентины предстоит встретиться с Исландией (16 июня), Хорватией (21 июня) и Нигерией (26 июня).

Сборная Чили сыграла вничью с Польшей, уступая по ходу матча со счётом 0:2



Национальная команда Польши провела товарищеский поединок со сборной Чили в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира в России. Встреча прошла в Познани на стадионе «ИНЕА — Мейски» и завершилась со счётом 2:2.



Автором первого гола стал нападающий Роберт Левандовски отличившийся на 30-й минуте. Спустя четыре минуты преимущество поляков удвоил полузащитник Пётр Зелиньски. До перерыва сборная Чили сократила разницу в счёте благодаря точному удару хавбека Диего Вальдеса. Точку в матче поставил защитник Миико Альборноз в середине второго тайма.



На групповом этапе ЧМ-2018 национальная команда Польши сыграет со сборными Сенегала, Колумбии и Японии.