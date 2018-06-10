Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Россия
Саудовская Аравия
Египет
Уругвай
B
Португалия
Испания
Марокко
Иран
C
Франция
Австралия
Перу
Дания
D
Аргентина
Исландия
Хорватия
Нигерия
E
Бразилия
Швейцария
Коста-Рика
Сербия
F
Германия
Мексика
Швеция
Южная Корея
G
Бельгия
Панама
Тунис
Англия
H
Польша
Сенегал
Колумбия
Япония
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

ЧМ-2018. Сборная Португалии провела открытую тренировку в Кратово (видео)

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Криштиану Роналду
Дмитрий Егоров
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Криштиану в России. Он плохо тренируется и психует (видео)
Никакого волшебства. Ждём Месси.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Лучшее, что сделал Криштиану в день день после приезда в Россию, случилось уже после окончания тренировки. Именно Роналду позвал остальную команду к болельщикам и раздавал автографы 4 минуты 53 секунды – примерно на 30 секунд дольше, чем игроки команды Станислава Черчесова. Пепе же, которого привыкли называть самым мерзким футболистом мира, стоял под дождём и делал селфи с детьми больше получаса (!!!).

В остальном Роналду никого не впечатлил.

Первыми разочаровались, конечно, девушки. И дело даже в термобелье, закрывшем всё, – ведь фанатки и поклонницы (ну, или поклонники) тела на второе утро праздников до Кратова всё равно не доехали. Криштиану оставил без внимания двух видных дам из благотворительного фонда «Русская земля», которые, вообще-то, приехали с его портретом.

Где искать Роналду, Месси и Неймара. Гид по базам сборных
Рассказываем, куда и когда ехать, чтобы увидеть любимых футболистов.

— Мы хотим подарить ему эту картину художника Андрея Шатилова, — рассказывали они, но в глазах читалась какая-то неуверенность. Земле-то русской от этого какой прок?

— А в чём благотворительность акции? – уточнил я.
Девушки молчали.

— Может, вы автограф возьмёте, а потом продадите картину?
— О! – по-моему, искренне обрадовалис они и даже размечтались.

– А за сколько можно на аукционе её продать будет?
— Тыщу, — почему-то вырвалось обидное число, и его нужно было срочно повысить. — Долларов!

— Так тысяча долларов – это только себестоимость, — вот тут уже вклинился автор. – Уникальная технология: портрет составлен из фрагментов газет и журналов, а масла здесь совсем немного.

Тогда показалось, что для уникальных экспонатов аукцион – не то. Лучше прямо здесь, на поле, предложить Роналду эту картину купить. Для берёзок ведь не жалко. Но КриРо сдулся и прошёл мимо. Впрочем, «Русская земля» ещё его найдёт.

Так что если вам вдруг нужна эта картина с автографом, то пишите в директ этого «инстаграма» вашу сумму и знайте, кто на самом деле король футбола.

Расстроил Роналду и нас, журналистов. И опять же не потому, что Португалия не стала общаться с прессой.

Просто мы два месяца смотрели на тренировки Черчесова, выкладывали местами кривую игру в квадрат, кривые удары по воротам и ухмылялись, что с такими талантами нас на чемпионате мира разорвут.

Ну а что Криштиану?! 5 ударов с левой – ноль голов. Шесть с правой – 3 гола. А ещё 2-3 конкретных срыва – так сейчас исполняет лучший игрок мира.

За всё время занятия КриРо не показал ни одного стоящего финта, в ходе двусторонки не делал рывков, а если забивал мячи, то либо из офсайда, либо «ковыряшки». И его это раздражало.

Спокойно отнеслись к Криштиану и дети. Они, конечно, кричали: «Роналду, Роналду», но делали это явно не с божьей помощью. Стало даже интересно: это русский стиль или во всём мире так бывает? То есть назначается открытая тренировка команды-звезды, на неё собираются дети из футбольных школ или взрослые из правительства региона — и молчат, просыпаясь лишь после «три-четыре».

«А если попросить кричать «Гранат» – будут кричать «Гранат»?» — захотелось проверить мне, и всё подтвердилось.

Кстати, я узнал, что парень, заводивший толпу, делал это не для начальников, а ради веселья. Без шуток, респект ему.

Конечно, на главных каналах страны всё покажут грамотно: дети будут неистово скандировать «Роналду», стоя с португальским шарфом, девушки приедут с картиной для Криштиану, а он, потрясённый такой встречей, покажет в конце занятия большой палец в сторону трибун.

Всё только начинается. Месси и Роналду прибыли в Москву. Видео
Главные лица мирового футбола в один день приехали в Россию.

Только вот когда камера выключится, ты спросишь у той же массовки: а теперь, если честно, кто здесь за Месси? А в ответ будет многоголосое: «Яяяяя».

Это не к тому, что Криштиану хуже Лео. Просто к большому футболу мы пока не очень привыкли – и очень хорошо, что он начинается!

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент