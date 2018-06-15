Питер перед первым матчем ЧМ. Вставайте с дивана и езжайте на Крестовский

— Ну как купить билеты на питерские матчи? Где посмотреть футбол? Как попасть в фан-зону после работы? — такие вопросы я слышала миллион раз за последнюю неделю.



Ещё слышала другие.



— Сколько дней будет длиться чемпионат мира? Опять весь центр будет перекрыт? Хотела на это время отпуск взять и уехать из города.

Жители Санкт-Петербурга разделились на две части: одни выступают за футбольный праздник, другие — против. Понять можно и тех, и других.

Праздник, который мы ждали. Москва шумно отметила победу сборной До сих пор не верится, что это происходит у нас.

***

В городе полно полиции, которая нервирует даже самого законопослушного гражданина. На всех объектах ФИФА огромное количество охранников, которые не всегда бывают вежливыми. На Крестовский остров — главный центр летних развлечений города — в дни матчей не проехать на машине. Даже в ресторан на берегу Малой Невки не попасть. Кто-то скажет, что это мелочи. Но кого-то реально бесит. Подорожали цены на билеты в Москву, Казань и другие города. И это тоже дополнительные неудобства.



Да, в Петербурге отремонтировали дороги, в том числе и Невский проспект. Но вы бы знали, сколько было пробок весной. Логичнее все работы вести в летние месяцы, когда у детей нет школы, а многие взрослые в отпусках. В нашей стране другая логика.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

***

В Москве в последние дни зажигают иностранцы. Судя по фото, видео и историям коллег, в столице жара. В Петербурге всё чуть поспокойнее. Хотя забавные истории уже слышала. Двое моих коллег встретили перуанского архитектора в разные дни на Невском проспекте. Знакомый подвозил на машине марокканских репортёров. Они сразу захотели его снять для телерепортажа, что ему жутко не понравилось.



Журналист из Италии привёз с собой в Питер сыра и прошутто. Радует моих друзей пастой на ужин (перед приездом он спрашивал, продаются ли в России макароны и брать ли с собой пуховик).



Английских и хорватских футболистов, которые живут недалеко от Петербурга, постоянно спрашивают про белые ночи. Игроки отшучиваются, говорят, что у них в номерах плотные шторы. Фанаты же в восторге от того, что даже в два часа ночи в городе лишь сумерки. В южных странах такого никогда не бывает. Разводные мосты тоже вызывают щенячий восторг у приезжих.

***

Первый матч в Северной столице пройдёт уже сегодня, поэтому вчера в центре города можно было встретить иранских и марокканских болельщиков. Именно их сборные начнут в 18:00 игру на «Санкт-Петербург Арене». Матч для россиян не слишком уж интересный (спасибо, что не Панама — Тунис), но всё равно ожидается что-то близкое к аншлагу.

В четверг вечером толпы людей шли к Конюшенной площади, где располагается фан-зона. После стартового свистка в «Лужниках» её закрыли на вход, потому что внутри было не протолкнуться. Кстати, россиян и иностранцев было примерно поровну.

Фото: «Чемпионат»

И хотя, стоя в толпе, смотреть футбол не слишком комфортно, чувствуешь что-то необычное и потрясающее в этот момент! Ты не один и не вдвоём с другом, а с сотнями незнакомых людей, которые, как и ты, хотят увидеть победу своей сборной. И это здорово! Единение — то, чего нам часто не хватает в обычной жизни.

Россия — это не я, Россия — это мы. ЧМ даёт шанс это понять О главном в последнюю секунду перед началом.

***

На Крестовском острове такая атмосфера ожидается только перед матчем. Сейчас там довольно тихо и спокойно. Зато всё чисто, облагорожено, повсюду указатели. Порадовали и волонтёры, которые были очень приветливыми, а главное полезными. Легко помогли решить мои возникшие проблемы. Говорят, что до 15 июня в Центре выдачи аккредитации ажиотажа не было. Только в пятницу ожидают наплыв журналистов.

Фото: «Чемпионат»

Досмотр на вход на арену очень строгий, проверяют даже кошелек, но если приходить заранее, очередей можно избежать. К тому же охранники ведут себя вежливо.



Смогли не выйти из себя, когда журналист устроил скандал из-за того, что его не пустили с термосом (в правилах написано, что пронос напитков запрещён).



— Да меня в Кремль с термосом пускали! Вы тут страх потеряли? — орал молодой человек. И мне было стыдно за коллегу.

***

Сегодня наконец-то чемпионат мира придёт в Петербург. Даже если у вас нет билета на самый интересный матч тура Марокко — Иран, то всё равно вставайте с дивана и езжайте на Невский проспект или на Крестовский остров. И лучше не на машине, а на метро. Общайтесь с людьми, рисуйте на щеках флаги, делайте селфи. Когда вы ещё сможете познакомиться с перуанским архитектором или попасть на марокканское телевидение?