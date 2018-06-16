Исландский кипер, взявший пенальти от Месси, снимает видео круче, чем играет

Любимый ритуал Ханнеса Халлдорсона перед матчами сборной Исландии – гулять по городу, где играет его команда. Пока другие игроки режутся в PlayStation, карты и настраиваются в одиночестве, Халлдорсон изучает культуру страны и города, куда теперь прилетела Исландия. (Так что если вдруг увидели Ханнеса сегодня в центре Москвы, не удивляйтесь).
Футбол – хобби Халлдорсона по жизни. В 14 лет, катаясь на горном треке, Ханнес столкнулся с отцом и получил травму плеча – она стала хронической и настолько доконала вратаря, что он думал заканчивать. Приходил на тренировки 105-килограммовым бочонком, помогать основному киперу на разминке, а больше времени уделял киношколе и бизнес-клубу.
В 2004-м Халлдорсон играл в третьей лиге Исландии, в пригороде Рейкьявика, и выбрался из-за самомотивации. Однажды он встал перед зеркалом, сфотографировал себя, сказал себе, что так дальше продолжаться не может, записался в тренажёрный зал. Спустя три года Ханнес уже пробился в первую лигу Исландии, играя за «Фрам». Ещё через четыре года подписал контракт с «Рейкьявиком», любимой командой детства.
Став основным вратарём сборной Исландии, Халлдорсон задумался, чем ему нужно заниматься. Он съездил в аренду в норвежский «Бранн», параллельно получил известность в Исландии как талантливый режиссёр, параллельно жена родила ему первого ребёнка – везде, по признанию Ханнеса, он не мог выкладываться на сто процентов, ему не хватало сил. Кинокарьера стала таким же его хобби, как и футбол, но отношение Халлдорссона к игре осталось лёгким. Пять лет назад сборная Исландии готовилась к матчу с Бельгией, и Ханнес перед разбором соперника честно признался, что из всего золотого поколения знает только Эдена Азара.
Халлдорсон говорит, что режиссёр из него гораздо сильнее, чем вратарь. По крайней мере, амбиций и проектов, связанных с видео, у Ханнеса больше, чем футбольных идей. Свою карьеру Халлдорсон начал в 14, сняв фильм «Плавающий человек» о сыщике, появляющимся в кадре в купальнике, раскрывающем преступления и… тонущем в каждом эпизоде. Взрослым Халлдорсон сделал трейлер несуществующего фильма Leynilögga – о копах, расследующих появление мафии в Рейкьявике, с погонями, спецэффектами и их пробуждении в одной постели после очередного задания. Геи-копы в Рейкьявике, да. Так что с фантазией у вратаря порядок.
Ролики Халлдорсона регулярно мелькают на исландском телевидении. Он снимал рекламу пива, йогуртов, Исландских авиалиний, местной IKEA, два документальных фильма. А перед чемпионатом мира Халлдорсон снял шикарную рекламу Coca-Cola для исландского телевидения. Стоп, если вы до сих пор не фанатеете от сборной Исландии – включите на пару минут. Это очень мощно, даже мощнее работы Халлдорсона как режиссёра номера «Евровидения» в 2012-м.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Coca Cola.
Сегодня один из лучших режиссёров Исландии взял пенальти от одного из лучших (споры отложим) игроков мира Лео Месси. Умение работать с видео помогло Халлдорсону и здесь: «Я пытался представить, что будет думать Месси, исполняя пенальти. Я смотрел его прошлые попытки исполнения пенальти, знал, как он это делает».
Матч с Аргентиной – готовый фильм, где Халлдорсон сыграет камео.