«Пытался представить мысли Месси в момент пенальти»

Та часть пресс-конференции, в которой участвовал Хорхе Сампаоли, вполне могла стать похожей на допрос. Но аргентинские журналисты в целом были удовлетворены игрой команды, несмотря на счёт. И претензии тренеру предъявляли только за Вилли Кабальеро – и то в достаточно завуалированной форме.

– Что вы чувствуете после такого матча?

– Мы всегда выходим на поле ради победы, поэтому есть разочарование результатом. Мы были настроены на победный исход с командой, у которой очень организованная оборона. Но нам не удалось превратить владение в голы. Но мы только начинаем играть, мы извлечем урок. Нужно оставаться сильными.

– Что вы будете менять после этой игры?

– Каждый новый матч отличается от предыдущего. Нужно проанализировать пропущенный гол, наши перемещения в этот момент. В том эпизоде было много игроков в обороне, но это не помогло. Плюс нам надо удивлять соперников в атаке. У нас достаточно сложная группа.

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– Как вы оцениваете игру вашего голкипера ногами?

– Я выбираю вратаря не по конкретному качеству, а по совокупности его возможностей. Кабальеро – хороший вратарь, у которого были хорошие матчи.

– Что вас расстраивает больше: пропущенный гол или нереализованный пенальти?

– Мы надеялись заработать три очка, но нереализованный пенальти делает нашу победу вопросом статистики. Нам нужно и дальше верить в себя, понимая, что у нас есть всё для дальнейших успехов.

– Пенальти был главным шансом для победы?

– Пенальти – это всегда шанс для гола. Сегодня мы не смогли его реализовать.



Мы медленно работали с мячом, мало задействовали левый фланг атаки. Это могло сделать наши атаки лучше. В том числе –мы должны были больше задействовать Месси.

– Месси промазал пенальти, хотя выглядел неплохо, что вы думаете о его игре?

– Чтобы её оценить и охарактеризовать, нужно время. Исландия играла в оборону, она блокировала свободные зоны. Дальше надо разбирать игру каждого футболиста. Но Лео всегда хочет побеждать.

– Почему вы не сыграли с Израилем запланированный товарищеский матч?

– То, что происходило вокруг игры, могло помешать нашей команде. Тем не менее решение об отмене игры принимал не я, а руководство федерации.

30 тысяч исландцев встретили столько же аргентинцев. Они раскачали Москву Исландцы и аргентинцы невероятно круты!

Голкипер Исландии Ханнес Халлдорсон, кажется, и сам не верил, что стал лучшим игроком матча, в котором участвовал Месси.

– Что вы чувствуете сейчас?

– Для меня невероятно стать лучшим игроком своей команды в первом матче на чемпионате мира. Ещё и отбить пенальти. Это великий и важный момент для всех нас, потому что это спасение делает наши шансы на выход из группы лучше.

– Работали над отражением пенальти, готовясь к матчу?

– Да, конечно, работал над пенальти дома. Сложно предсказать, как всё обернётся в игре, но сегодня всё сложилось. Я пытался представить, что будет думать Месси, исполняя пенальти. Я смотрел его прошлые попытки исполнения пенальти, знал, как он это делает.

– Вы радовались ничьей – для вас это практически победа?

– Для нас это великая ничья, мы ещё в прошлый раз поняли, как важно сразу начать набирать очки. Мы играли против одной из лучших команд мира, лучших игроков мира. Мы так же радовались ничьей против Португалии.

Хеймир Хадльгримссон пришёл невероятно расслабленным и даже постоянно шутил. Его поведение было таким, будто он тренировал школьную команду, которая только что победила соседний двор. После пресс-конференции он никуда не ушёл, а остался общаться с исландскими журналистами.

– Для нас это была большая игра, историческая. Мы впервые в финальной части ЧМ, а тут ещё Аргентина – не самый простой соперник для первого матча. Это большой опыт, хорошо, что у нас теперь он есть. Мы знали, как вести матч. Знали, что они будут владеть мячом 70% встречи. Мы блестяще сыграли в обороне, я благодарю за это ребят. Они отработали идеально 90 минут против звёзд Аргентины. С тренерской точки зрения ничего нового не было.

– Вы и футболисты получили удовольствие от игры?

– Ну, думаю, некоторые из них – да. Мы знаем свои возможности и возможности соперников. У Аргентины лучше игроки, они играют в клубах лучше. Но мы четко понимали, как играть против них. У нас был план на этот матч. Для всех это было приятно – так играть и добиться результата. Лучше, чем играть иначе и не добиться ничего.

– Оцените игру соперника?

– Я уже говорил, что это футболисты высочайшего уровня. Они были в финале прошлого ЧМ. Уверен, что и в этом году они пройдут далеко. Считаю, что заработанное очко с ними – это очень большое дело.

Тактически футболисты соперника пытались создавать себе пространство и время, мы делали полностью наоборот. У них были свои возможности, у нас были свои. Игра могла закончиться с любым исходом.

Сборной Аргентины нужен не Месси, а 10 Маскерано Немного о главном футболисте аргентинской команды.

– Сампаоли говорил, что намерен всегда играть в атаку. Иной футбол от его команды был шоком?

– Меня удивило, играй они иначе. Они много отыгрывались друг с другом, переводили мяч. Мы же мешали им и были командой. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.

– У Аргентины вратарь без практики в клубе – это вам помогло?

– Мы знали об этом, но очень сложно… Стоп, нет, скажу иначе. Некоторые из их игроков играли не так много в сборной страны. Мы знали про это. Мы хотели использовать это, но довольно сложно делать это без мяча.

Таксист въехал в мексиканских болельщиков в Москве. LIVE Франция — Австралия, Аргентина — Исландия, Перу — Дания и Хорватия — Нигерия. Онлайн-трансляция 3-го дня ЧМ.

– Так много болельщиков – вы горды?

– Мы гордимся поддержкой болельщиков. Я не знаю, где они все накупили свои билеты – вроде с этим были проблемы.

Все спрашивают нас, почему мы так радуемся. Но вы ещё не видели, как мы радуемся после побед.

– Почему футболисты и болельщики не праздновали вместе?

– Из-за правил безопасности это невозможно. У себя дома мы можем позволить болельщикам обниматься с игроками. Здесь – нет.