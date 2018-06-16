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Аргентина — 1:1 Исландия, 16 июня, обзор матча ЧМ-2018. Фото, видео

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Лео Месси против сборной Исландии
Кирилл Хаит
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Аргентина, что это было?
Месси не забил пенальти, Аргентина не впечатлила.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Один из самых ожидаемых матчей группового этапа начался задолго до стартового свистка. Аргентинцы и исландцы выясняли, кто громче кричит. На улицах, перед стадионом, возле метров, на эскалаторах, в метро…

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Когда дошло до матча, сразу показалось, что Хорхе Сампаоли и сам немного устал от собственных экспериментов. Рохо в паре с Отаменди, Меса вместо Павона — как будто скорость и жесткость стали важнее качества паса и дриблинга. Начались первые минуты, и стало ясно: это только показалось.

Самоубийственно высокие флаги защиты как бы подтверждали: да, насчет схемы 2-3-3-2 Сампаоли не шутил. Правда, мяч у Аргентины ходил плохо, а Исландия высоко прессинговала, и Маскерано вскоре пришлось спускаться к центральным защитникам для розыгрыша мяча. 3-4-3? Нет, скорее 2-2-каша.

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Аргентина завладела мячом и уверенно перекатывать его вдалеке от ворот Халлдорсона. Правда, дриблинг на флангах проходил довольно легко, защитники не успевали, но особой остроты не было. Исландцы спокойно защищались, но когда оказывались в ну чужой половине поля в достаточном количестве, неплохо прессинговали. Доставалось даже Кабальеро. Фавориты под прессингом нервничали и пру раз обрезались рядом со штрафной. Первый серьезные момент был у Бьярнасона, но его удар прошел мимо.

А потом Агуэро сделал все сам. Подобрал мяч после удара Рохо, развернулся, убрал пару защитников и вломил. Агрессивный, сильный гол. Но с игрой сборной он несколько контрастировал.

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа D. 1-й тур
16 июня 2018, суббота. 16:00 МСК
Аргентина
1 : 1
Исландия
1:0 – Агуэро – 19, 1:1 – Финнбогасон – 23

Исландцы отыгрались через три минуты. Дело даже не в том, что это было неожиданно — это было очень легко. Атака развивалась не слишком быстро, к концу эпизода аргентинцы успели собраться в своей штрафной ввосьмером. Но не помешали ни одному из четырех исландцев, которые участвовали в этой долгой атаке. Ошибся Кабальеро, без помех простреливал Магнуссен, бил Гудмундсон, добивал Финбогассон — защита Аргентины была гостеприимна и нетороплива.

Всплеск немного нервно активности, которым аргентинцы ответили на пропущенный гол, увеличил их преимущество во владении мячом до космического (80% на 20%), но не добавил остроты у чужих ворот. Это была та же Аргентина, которую мы видели в товарищеских матчах: медленная и предсказуемая.

В перерыве Сампаоли сделал замену: Банега вместо Бильи. Это значило, что в центре поля будет больше креатива, больше нестандартных обостряющих пасов, но меньше надежности. Правда, игра заставила об этом забыть. Массимилиано Меса почувствовал толчок Арнасона и упал, это пенальти. Ну, 70% что пенальти.

Месси подошел к мячу, посмотрел на трибуну — он разбегался напротив бело-голубой стены, которая пела «Аргентина, вперед», разбежался и несильно пробил на удобной для вратаря высоте. Через две минуты мог реабилитироваться: бил штрафной метров с 30, и на этот раз аргентинцы скандировали именно его имя, чтобы поддержать. Мяч прошел чуть выше.

После этого игра успокоилась. Повысил уровень адреналина вышедший на замену Кристиан Павон, который получил удар по пятке в чужой штрафной, но судья Марциняк не стал ставить второй пенальти, хотя этот, как показалось, был очевиднее. Аргентина сумела устроить приличный навал в концовке. Просто не повезло.

Но ведь дело не в везении. Если посмотреть на качество состава, Аргентина должна обыгрывать Исландию и без Месси. Ведь это уже не та команда, которая в отборе на ЧМ набрала в восьми матчах БЕЗ Месси семь очков? Похоже, что та же. Когда Месси не в духе, эта команда не сильнее Исландии.

Исландцы поют в Москве. Как же это круто!
Послушайте сами.
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