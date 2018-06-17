«Германия – фаворит, но может быть и ничья». Прогнозы на матчи ЧМ-2018

Третий игровой день ЧМ-2018 ознаменовался феерическим выступлением Анатолия Бышовца.
Анатолий Фёдорович предсказал результаты матчей Франция — Австралия и Аргентина — Исландия, а также исход встреч Перу — Дания и Хорватия — Нигерия. На его счету 12 очков.
Антон Третяк точно угадал результат матча Хорватия — Нигерия, а также исход встречи Франция — Австралия. Наш обозреватель набрал 6 очков.
Иван Куприянов из Самары угадал два исхода: Франция — Австралия и Хорватия — Нигерия. К сожалению, это лишь два очка.
Таблица
Специалисты — 19
Журналисты — 13
Читатели — 4
Прогноз специалистов
Александр Мостовой, знаменитый российский футболист:
Коста-Рика – Сербия — 1:1
Все первые игры довольно сложные, причём для всех, даже для фаворитов, очень трудно даются победы, если только не учитывая наших. Здесь и те, и другие понимают, что первый матч очень важен, они будут думать скорее, как не проиграть.
Германия – Мексика — 2:1
Германия – фаворит, но не исключаю, что может быть и ничья. Они будут бороться за чемпионство, но не с первой игры, впереди ещё их много будет, Аргентина тоже приехала бороться за чемпионство, но с исландцами сыграли 1:1. Забей Лео пенальти, сейчас бы никто не говорил об Исландии.
Бразилия – Швейцария — 2:0
Хочется, чтобы бразильцы выиграли, потому что сейчас они очень сильны, и хорошо, что Неймар успел вернуться, но швейцарцы тоже непростые, они тоже понимают, что нужно отбиваться.
Прогноз читателей
Сергей Степанов (Нижний-Новгород):
Коста-Рика — Сербия — 1:1
Думаю, команды покажут хороший футбол, итогом которого станет боевая ничья.
Германия — Мексика — 2:1
В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы. Как бы банально это ни звучало.
Бразилия — Швейцария — 2:0
Сборная Швейцарии — организованная и дисциплинированная команда, но бразильцы есть бразильцы.
Прогноз журналистов
Александр Титеев, выпускающий редактор:
Коста-Рика – Сербия – 0:2
Сербия объективно сильнее соперника. К тому же Коста-Рика весьма невнятно проводила последние контрольные матчи, уступив 0:2 Англии и получив болезненный удар от Бельгии (1:4). Тогда как сербы перед стартом мундиаля разгромили Боливию (5:1).
Германия – Мексика – 1:1
Судя по контрольным матчам, немцы, как и любая сборная-фаворит, не будет форсировать события. Её задача – распределить силы по всей дистанции чемпионата. Так что на данный момент немцы далеки от пика формы. Иное дело Мексика. У неё немного другие цели – поэтапные. Проще говоря, пройти как можно дальше. Поэтому она не будет раскачиваться, а постарается дать бой действующим чемпионам мира и набрать хотя бы одно очко.
Бразилия – Швейцария – 2:1
В отличие от немцев, бразильцы не такие прагматики, они просто играют в футбол. Вне сомнений, Швейцария попробует зацепить какие-то очки, выстроив эшелонированную оборону и действуя на контратаках. Однако класс футболистов сборной Бразилии, их преимущество в индивидуальном мастерстве сделают результат этого матча.