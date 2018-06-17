«Германия – фаворит, но может быть и ничья». Прогнозы на матчи ЧМ-2018

Третий игровой день ЧМ-2018 ознаменовался феерическим выступлением Анатолия Бышовца.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Анатолий Фёдорович предсказал результаты матчей Франция — Австралия и Аргентина — Исландия, а также исход встреч Перу — Дания и Хорватия — Нигерия. На его счету 12 очков.

Антон Третяк точно угадал результат матча Хорватия — Нигерия, а также исход встречи Франция — Австралия. Наш обозреватель набрал 6 очков.

Иван Куприянов из Самары угадал два исхода: Франция — Австралия и Хорватия — Нигерия. К сожалению, это лишь два очка.

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Германия и Бразилия стартуют на ЧМ. LIVE! Коста-Рика — Сербия, Германия — Мексика, Бразилия — Швейцария. Онлайн-трансляция 4-го дня ЧМ.

Прогноз специалистов

Александр Мостовой, знаменитый российский футболист:

Коста-Рика – Сербия — 1:1

Все первые игры довольно сложные, причём для всех, даже для фаворитов, очень трудно даются победы, если только не учитывая наших. Здесь и те, и другие понимают, что первый матч очень важен, они будут думать скорее, как не проиграть.



Германия – Мексика — 2:1

Германия – фаворит, но не исключаю, что может быть и ничья. Они будут бороться за чемпионство, но не с первой игры, впереди ещё их много будет, Аргентина тоже приехала бороться за чемпионство, но с исландцами сыграли 1:1. Забей Лео пенальти, сейчас бы никто не говорил об Исландии.



Бразилия – Швейцария — 2:0

Хочется, чтобы бразильцы выиграли, потому что сейчас они очень сильны, и хорошо, что Неймар успел вернуться, но швейцарцы тоже непростые, они тоже понимают, что нужно отбиваться.

«Папа здесь – в этом кубке». Дети знаменитого бразильца приехали в Россию Франк и Густаво продолжают дело своего отца Кловиса Фернандеса – «самого грустного человека в мире».

Прогноз читателей

Сергей Степанов (Нижний-Новгород):

Коста-Рика — Сербия — 1:1

Думаю, команды покажут хороший футбол, итогом которого станет боевая ничья.

Германия — Мексика — 2:1

В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы. Как бы банально это ни звучало.

Бразилия — Швейцария — 2:0

Сборная Швейцарии — организованная и дисциплинированная команда, но бразильцы есть бразильцы.

Прогноз журналистов

Александр Титеев, выпускающий редактор:

Коста-Рика – Сербия – 0:2

Сербия объективно сильнее соперника. К тому же Коста-Рика весьма невнятно проводила последние контрольные матчи, уступив 0:2 Англии и получив болезненный удар от Бельгии (1:4). Тогда как сербы перед стартом мундиаля разгромили Боливию (5:1).



Германия – Мексика – 1:1

Судя по контрольным матчам, немцы, как и любая сборная-фаворит, не будет форсировать события. Её задача – распределить силы по всей дистанции чемпионата. Так что на данный момент немцы далеки от пика формы. Иное дело Мексика. У неё немного другие цели – поэтапные. Проще говоря, пройти как можно дальше. Поэтому она не будет раскачиваться, а постарается дать бой действующим чемпионам мира и набрать хотя бы одно очко.



Бразилия – Швейцария – 2:1

В отличие от немцев, бразильцы не такие прагматики, они просто играют в футбол. Вне сомнений, Швейцария попробует зацепить какие-то очки, выстроив эшелонированную оборону и действуя на контратаках. Однако класс футболистов сборной Бразилии, их преимущество в индивидуальном мастерстве сделают результат этого матча.