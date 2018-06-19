Сборная России перебралась в Санкт-Петербург

Сейчас петербургская арена занимает второе место по этому показателю. Лидируют, понятно, «Лужники». Не только потому, что они большей вместимости – 78 тысяч зрителей пришли сюда посмотреть матч Россия – Саудовская Аравия. Замыкает тройку лидеров сочинский «Фишт», где первый матч ЧМ-2018 посмотрело 43 866 болельщиков – больше, чем было на церемониях открытия и закрытия Олимпиады-2014. Но тут опять же стоит учитывать «вывеску» — это была игра Испании и Португалии, которую уже успели окрестить мини-финалом турнира.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Петербург же продолжает ставить рекорды, видимо, просто потому, что ему это дело нравится. 62 548 человек пришли на матч отнюдь не топ-уровня – Марокко – Иран. После матча довелось слышать отзывы иранских гостей, говоривших о «Санкт-Петербурге» исключительно в превосходных тонах. А ведь многие из них приехали из Европы, где хороших стадионов – пруд пруди.

Фото: fc-zenit.ru

Петербуржцы, надо сказать, особых восторгов не высказывали – к своему стадиону они давно привыкли. Накануне чемпионата мира здесь побывал миллионный посетитель. Первый рекорд, кстати, был установлен стадионом на Кубке Конфедераций: на финале Чили – Германия побывало 57 268 зрителей. А средняя посещаемость матчей Премьер-Лиги у стадиона такая, что даже московские дерби – самые популярные игры в сезоне — не дотягивают. Самым посещаемым в Петербурге, конечно, стал «Зенит» — «Спартак». Его смотрели 53 359 зрителей. Доходы стадиона за прошедший сезон, как недавно заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, превысили миллиард рублей. И вишенкой на торте – составленный накануне турнира британскими журналистами из газеты The Independent рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018, в котором Санкт-Петербург в целом и «Санкт-Петербург» в частности стоят на первом месте.

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Ответ на вопрос, почему арена из всеми критикуемой превратилась в образцово-показательную, видимо, стоит искать в менталитете петербуржцев. Они весьма болезненно воспринимают недобрые слова в адрес своего города. И как только стадион был окончательно сдан, каждый житель города на Неве считал своим долгом там побывать.

Надо отдать должное и «Зениту», который задолго до того, как получил стадион в полное свое распоряжение, начал обустраивать его под себя. Например, вместе с городом наладил логистику, сделав стадион, расположенный, между прочим, на острове, максимально доступным для болельщиков. Это стало очевидно во время товарищеского матча сборной России с испанцами. После проблем в Москве, где на матче национальной команды не обошлось без проблем со входом на стадион и выходом с него, в Петербурге журналисты проверяли, сколько болельщикам потребуется времени попасть на трибуны и покинуть их чуть ли не с секундомером. Придраться было не к чему – логистика работала как часы.

Фото: fc-zenit.ru

Перед ЧМ-2018 «Зенит», наконец, смог убедить ФИФА и город перенести медиа-городок в другое место и сделать-таки выкатное поле выкатным. Теперь у Роналду, доведись ему сыграть на «Санкт-Петербурге» на этом турнире, уже не будет повода ворчать, как во время Кубка конфедераций, что газон на стадионе оставляет желать лучшего. А «Зенит», похоже, вскоре вновь станет хозяином лучшего футбольного поля в стране, как это было несколько лет подряд, когда таковым признавался газон стадиона «Петровский».

Но главная «фишка» нового стадиона во время домашних матчей «Зенита» — фан-променад, не имеющий аналогов в России. Начинающееся за два часа до матча действо уже давно не менее популярно у зрителей, чем сам футбол, тем более, что в прошедшем сезоне он не всегда радовал поклонников команды. Да что там зрители – многие журналисты, которые приходят на арену работать, взяли за правило пробежаться перед матчем по фан-променаду. Одно из последних событий, вызвавшее небывалый ажиотаж у коллег – фестиваль корюшки, о котором потом в пресс-центре многие коллеги друг другу со смаком рассказывали.

Кто был в Испании, знает, что на знаменитых «Сантьяго Бернабэу» и «Камп Ноу» в дни, когда там не проходят матчи, можно побывать с экскурсией. Но они привлекают туристов именами команд, которые играют на этих аренах.

Всем хочется посидеть в кресле тренера «Барселоны» или «Реала», увидеть раздевалки футболистов. «Зенит» в этом смысле имеет фору – его новый стадион сам по себе интересен, вне зависимости от того, что команда за последние годы стала самой посещаемой в стране.

И эта тенденция превращения футбольной арены в ещё одну городскую достопримечательность вряд ли изменится. Во всяком случае в «Зените» от неё отказываться не намерены.

Фото: fc-zenit.ru

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