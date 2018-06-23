«Король драмы». Мировая пресса набросилась на Неймара

Неймара затоптали за сцену в матче с Коста-Рикой, а аргентинцы устроили чуть ли не национальный праздник в честь победы Нигерии.

В Бразилии пресса набросилась на Неймара после скрипучей победы команды над Коста-Рикой. Давно «селесао» успех в матче не давался с таким напрягом. С финальным свистком лидер команды, сумевший забить один из двух запоздалых голов в компенсированное время, в бессилии упал на газон и разрыдался.

По мнению бразильского издания O Globo, слёзы Неймара на столь раннем этапе турнира выглядели по меньшей мере странно. Причём, по мнению автора статьи, к тому моменту, как он забил, команда уже могла чуть расслабиться, ведь до этого Коутиньо успел открыть счёт.

«Кому-то может показаться, что плачущий Неймар стал лицом этой победы, которая суммирует все усилия, приложенные в игре. Но всё, что он делает, выглядит как претензия на статус идола – явление, которое в Европе пропало вместе с легендарными игроками в 1990-е годы. Фишка в том, что нынешняя сборная Бразилии – самая коллективная среди топ-команд, которая, в отличие от других, не зависит всецело от одного топ-игрока. Неймар влиятелен, но команда не умрёт без него», — объясняет колумнист.

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Именно поэтому слёзы звёздного игрока выглядят так комично. Вся команда приложила усилия, но ему было просто необходимо показать собственные страдания: «Трещина в пальце, месяцы восстановления и физиотерапии. Вот он и расплакался. Сел на газон, где его заснимут все камеры, и свёл на нет коллективные труды».

Британская пресса тоже обратила внимание на странное поведение Неймара и даже вынесла фото с ним на первые полосы: «Король драмы», «Бразилия стартует под рёв Неймара».

Британский таблоид The Sun и вовсе обвиняет Неймара в отсутствии стыда: «Бессовестный! Действия Неймара разделили зрителей во мнениях».

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Испанские газеты придумали яркий образ. «Неймар на грани нервного срыва», — гласит заголовок местного издания Marca. «Неймар покинул петербургский стадион в головном уборе, скрывая лицо. Через 100-метровую смешанную зону с журналистами он проскочил со скоростью Усэйна Болта, не ответив ни на одну просьбу об интервью. Теперь в Бразилии его будут воспринимать как игрока на грани нервного срыва, неуравновешенного и обиженного на весь мир», — казнит футболиста автор.

Если одна половина футбольного мира обсуждает слёзы игрока, то другая – то, как два гола Ахмеда Мусы за Нигерию принесли Аргентине надежду на выход в плей-офф. Многие дорожные знаки в стране, до сих пор показывавшие только одну фразу – «Вперёд, Аргентина», вчера поменяли надпись на «Вперёд, Нигерия». Издание Ole также рапортует о том, что в самолёте на Санкт-Петербург аргентинские болельщики во весь голос распевали песни в поддержку Нигерии.

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«День, когда аргентинцы радовались победе Нигерии», — с таким заголовком вышла статья на первой странице газеты Clarin.

Коллеги из La Nacion называют Мусу спасителем аргентинцев. «Если где-то в Аргентине болельщик поставил свечку за спасение сборной, то его молитвы были услышаны. После поражения от Хорватии казалось, что всё потеряно. Но команда Хорхе Сампаоли всё-таки увидела свет в конце тоннеля. И символом этого света стал отнюдь не спаситель Лионель Месси. Им стал нигерийский форвард Муса, новый друг всех аргентинцев, который забил два гола Исландии и дал нашей стране надежду. Правда, в последнем матче группового этапа спаситель может превратиться в палача, ведь дальше у нас матч с самой Нигерией. Вот уж кто точно доставит головной боли аргентинским защитникам. Кстати, Муса знает, как забивать Аргентине: в 2014 году в Порту-Аллегри нигериец отметился двумя голами, хоть мы тогда и выиграли со счётом 3:2», — пишет автор колонки.

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