Если Лёв и будет жалеть о своём выборе, то о Вагнере, а не о Зане

За несколько часов до ключевого матча сборной Германии со шведами вездесущий Bild опубликовал свою версию стартового состава. Обычно в таких вопросах Bild опирается на инсайды, а не на свои ощущения, так что с высокой долей вероятности именно эти 11 футболистов сегодня выйдут на поле:



Нойер — Киммих, Боатенг, Рюдигер, Хектор — Хедира, Кроос — Мюллер, Озил, Ройс — Гомес.



Здесь есть сразу несколько тем, на которых стоит остановиться.

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Во-первых, правдоподобным этот список делает замена Юлиана Дракслера на Марко Ройса. Понятно было, что Ройс, который оживил игру с Мексикой, появится в стартовом составе, но Дракслер был вообще лучшим на поле у Германии в проигранном матче, и вывод из старта потерявшегося Озила смотрелся бы гораздо более очевидным решением. Тем не менее, Bild меняет именно Дракслера — значит, и Лёв думает в том же направлении.

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Во-вторых, Матс Хуммельс, видимо, всё же не готов играть. История сборной Германии знает множество примеров, когда футболисты плевали на боль и выходили играть — самый великий из них отсылает к другому матчу со Швецией, где Германии нужна была только победа. В феврале 1965 года легендарный бомбардир Уве Зеелер полностью разорвал ахилл в матче чемпионата Германии — по тогдашней медицине это означало конец карьеры для почти 30-летнего игрока или по крайней мере год без футбола. Однако Зеелер знал, что в сентябре сборной предстоит решающий матч за выход на чемпионат мира в Англии, и твёрдо решил, что поможет команде в беде.

Упорные тренировки на песке поставили его на ноги, но боль не уходила даже в специальной бутсе, которую для Зеелера изготовил Ади Дасслер. Превозмогая боль, нападающий вышел на поле, шведы, собравшие рекорд посещаемости на «Росунде», повели в счёте, тут же пропустили, а на 54-й Зеелер вкрутил победный мяч и с трудом поднялся с газона. Немцы умеют терпеть боль, и если Хуммельс не выйдет на поле, значит, там действительно всё серьёзно.

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В-третьих, место Марвина Плаатенхардта займёт Йонас Хектор. Эта замена читалась ещё по лицу самого Платтенхардта, когда Лёв снимал его с игры в матче с Мексикой — было понятно, что игровую задачу от тренера он не выполнил. Достаточно сравнить то, как активен в атаке был на другом краю Киммих, чтобы понять, что защитник «Герты» сыграл слишком осторожно.

Но главная перестановка может быть всё же другой.



До чемпионата мира Лёв был под обстрелом из огнемёта критики за отказ от Лероя Зане, который действительно провёл роскошный клубный сезон в Англии. Первый матч с Мексикой показал, что у Германии и без Зане порядок с поиском нестандартных решений и движением мяча на последней трети поля, но при этом завершения атаки не получают. Тимо Вернер старался, отлично открывался, неплохо играл в пас, но этого было мало.

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Это укладывается в главный тренд этого чемпионата мира, о котором я уже писал: преимущество получают те сборные, где есть скорее мощный нападающий, чем техничный и умеющий сыграть в глубине поля. Bild предполагает, что сборная Германии найдёт единственно возможный ответ на поставленную задачу и выпустит в основе Марио Гомеса — собственно, на это на пресс-конференции намекнул и главный тренер манншафт. Если так случится, то это будет в целом похоже на развитие сюжета чемпионского мундиаля-2014, когда уже по ходу турнира Йоги Лёв встроил против стерильного владения мячом своей командой завершителя Миро Клозе — и всё пошло гораздо веселее.



Однако если так случится, то сожалеть бундестренер может не о том, что не взял Зане, а о том, что не взял Сандро Вагнера. Мощный нападающий доказал в «Баварии», что готов ехать на чемпионат мира и полезно выходить на поле в матчах, когда команде трудно (так, например, было в Мадриде), но для Лёва этого оказалось мало.



Сегодня это решение поставлено на карту. Германию устроит только победа.