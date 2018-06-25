ЧМ-2018. Определяется соперник сборной России по 1/8 финала. LIVE

Онлайн-трансляция матчей группы В Иран – Португалия, Испания – Марокко, по итогам которых определится соперник сборной России в 1/8 финала.

20:30. Фанаты из Португалии проехали 7000 километров. Болельщики прибыли из Лиссабона в Саранск на микроавтобусе.

20:10. Что уже точно ясно? То, что в Сочи сборной России не лететь. Свой матч 1/8 финала команда Станислава Черчесова будет играть в «Лужниках».

20:00. Добрый вечер! Сегодня матчами Иран – Португалия и Испания – Марокко завершится борьба в группе В чемпионата мира. На первое место претендуют команды Португалии и Испании. Обе набрали по 4 очка и имеют одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей — 4-3.

Напомним, что, согласно критериям классификации команд, в случае равенства очков у двух или более команд сначала учитывается общая разница забитых и пропущенных мячей, затем общее количество забитых мячей. Если они совпадают, то в расчёт принимается результат личной встречи. Однако друг с другом Испания и Португалия сыграли вничью – 3:3.

Далее следует критерий «Очки фэйр-плей». За первую жёлтую карточку команда получает минус 1 очко, за непрямую красную карточку (вторая жёлтая) – минус 3 очка, за прямую красную карточку – минус 4 очка, за жёлтую карточку плюс прямую красную карточку – минус 5 очков. На данный момент по критерию «Очки фэйр-плей» у сборной Испании минус 1 очко (одна первая жёлтая карточка), у Португалии – минус 2 очка (две первые жёлтые карточки). Поэтому испанцы возглавляют группу В.

Если все вышеуказанные показатели у Испании и Португалии по окончании сегодняшних матчей совпадут, то, кто из этих команд займёт первое место в группе В, определит жеребьёвка оргкомитета ФИФА.

Иран – Португалия. Текстовая трансляция

Испания – Марокко. Текстовая трансляция