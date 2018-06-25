Салах забил, 45-летний вратарь взял пенальти. А Египет всё равно проиграл

Перед матчем Россия – Уругвай в Самаре одной из главных тем была сильная жара, которая установилась в эти дни в городе на Волге. Но если в Самаре столбик термометра добирался до "+35", что, конечно, очень жарко, то что говорить про Волгоград, где в тени было "+40"?

Даже футболисты сборных Саудовской Аравии и Египта, которым предстояло сыграть в городе-герое, признавались, что на улице невероятно жарко. А если такое говорят саудовцы и египтяне, им можно верить. Тем не менее жуткая погода не помешала командам выдать напоследок крутой спектакль, где была драма, большое количество моментов, забитый и незабитый пенальти и много чего ещё.

Американцы опять наврали

Буквально накануне американское телевидение CNN выдало сюжет о том, что нападающий сборной Египта Мохамед Салах отказывается дальше играть за свою национальную команду и даже не приедет на матч в Волгоград, где подопечные Эктора Купера должны были сыграть свою последнюю игру на групповом этапе. Якобы Салаха взбесило то, что его постоянно отвлекали от футбола посещением различных мероприятий на базе в Грозном.

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Однако Салах не только приехал в Волгоград и развеял все слухи о конфликте, но и выдал впечатляющее шоу в первом тайме. Форвард «Ливерпуля» забил гол в своём любимом стиле, красиво перебросив мяч через вратаря Саудовской Аравии. Немного позже Мохамед мог отличиться во второй раз, однако «черпачок» слегка не удался, и мяч прошёл мимо ворот.

Салахом спекулируют. Неужели он действительно хочет уйти из сборной? В этом уверены в США, но неужели такое вообще может быть?

45 лет – ерунда!

Именно так считает легендарный вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари. В его ворота в первом тайме было назначено сразу два пенальти. С первым из них от справился самым выдающимся образом, вытащив мяч из верхнего левого угла, доказав, что и в 45 лет можно зажигать на чемпионатах мира. Более того, Эль-Хадари в целом уверенно действовал в первом тайме и не давал поводов усомниться, что Эктор Купер выпустил его на поле только ради рекорда. Второй пенальти в ворота египтян был довольно спорным. Главный судья матча как минимум пять минут ждал помощи от VAR, однако там ему не смогли дать внятного ответа, так что арбитру пришлось самому бежать к телевизору. Всё это заняло минут 10, не меньше. В конечном счёте Вильмар Рольдан Перес всё же указал на точку, и Сальман Аль-Фаридж сравнял счёт в матче.

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Саудовская «тики-така»

При всём вышесказанном в футбол лучше играла именно сборная Саудовской Аравии, которая грамотно контролировала мяч, создавала давление, которое часто приводило к голевым ситуациям. Главный тренер саудовцев испанец Хуан Антонио Пицци собрал неплохую команду, которая провалилась только в стартовом матче с Россией. Вспомните игру с Уругваем, где саудовцы едва не отобрали очки у латиноамериканцев.

Во втором тайме подопечные Пицци и вовсе устроили «тики-таку» на половине поля египтян, которые отвечали редкими вылазками вперёд в исполнении одинокого Салаха. И здесь вновь надо выделить опытного вратаря сборной Египта, который в нескольких эпизодах выручил своих парней. Но и он был бессилен на 94-й минуте встречи, когда саудовцы всё-таки вырвали победу. На Салаха было больно смотреть, хотя Саудовская Аравия полностью заслужила этот гол. Если вы выбрали этот матч вместо игры Россия – Уругвай, то явно остались в плюсе.