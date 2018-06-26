Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Уругвай
Россия
Саудовская Аравия
Египет
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Австралия
Перу
D
Хорватия
Нигерия
Исландия
Аргентина
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Мексика
Германия
Швеция
Южная Корея
G
Англия
Бельгия
Тунис
Панама
H
Япония
Сенегал
Колумбия
Польша
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Чемпионат мира–2018. Болельщики сборной Бразилии зажгли файеры в Москве

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ-2018
Григорий Телингатер
Фото: instagram.com/pedromljr/
Бразильские фанаты жгут файеры у отеля сборной. Это нужно видеть!
Российских болельщиков за такое забрали бы в отделение полиции.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Минувшей ночью сборная Бразилии переехала с базы в Сочи в Москву. Здесь команду Тите ожидает решающий матч за выход в 1/8 финала – завтра, 27 июня, игра с сербами на стадионе «Спартак».

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу
Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Несколько сотен бразильских фанатов собрались у московского отеля «Монарх Ренессанс», чтобы поприветствовать команду. Автобус с футболистами подъехал, уже когда стемнело.

Подобная встреча команды у отеля является типичной для латиноамериканских команд перед важными матчами. Такие акции регулярно устраивают перед играми Кубка Либертадорес.

Фанаты использовали пиротехнику и барабаны, что является нарушением общественного порядка. Судя по всему, это создавало определённые сложности для клиентов отеля, однако разгонять фанатов никто не стал. В том числе полиция, которая присутствовала рядом с толпой и следила за тем, чтобы никто не перелез через барьеры. Было три заграждения:

Первый допинг-скандал на ЧМ-2018! Угадайте страну
Футболист проигнорировал допинг-контроль и отправился раздавать интервью.

1. Двухметровая решетка.
2. Кордон из полицейских.
3. Дополнительное ограждение.

Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар (экс-футболист «Арсенала» и сборной Бразилии) выразил благодарность фанатам:

– Какая энергия – это наш люди!!! Мы благодарим вас за поддержку, доброту и за каждый крик. Спасибо всем бразильцам, которые приветствовали нас здесь, в Москве!!! Нет слов!!!

К болельщикам вышел талисман сборной Бразилии – Канариньо, который танцевал под песни фанатов, исполнил вместе с ними гимн Бразилии и даже подкалывал сборную Аргентины.

«Одна минута молчания
Ччччч
Для Аргентины, которая мертва,
Одна минута молчания
Ччччч
30 лет без кубка».

Достаточно провокационная песенка для официального талисмана. Вполне вероятно, что Бразильской футбольной конфедерации придется извиниться за своего маскота. Он, похоже, готов был всю ночь заводить фанатов, но в какой-то момент его увели сотрудники в пиджаках. Это выглядело весьма комично. Особенно на фоне выкриков:
«Как вы обращаетесь с птицей? Свободу канарейке!»

Канариньо пробовал сопротивляться, но ему не позволили вернуться к фанатам.

Когда народ начал расходиться, футболисты сборной Бразилии Фред и Маркиньос выложили видео со словами благодарности болельщикам. «Ещё одно весомое участие фанатов!»

Увидеть Криштиану и не умереть. В прямом смысле
История болельщика, который не сдаётся, несмотря ни на что.
Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент