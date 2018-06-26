Российских болельщиков за такое забрали бы в отделение полиции.

Бразильские фанаты жгут файеры у отеля сборной. Это нужно видеть!

Минувшей ночью сборная Бразилии переехала с базы в Сочи в Москву. Здесь команду Тите ожидает решающий матч за выход в 1/8 финала – завтра, 27 июня, игра с сербами на стадионе «Спартак».

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Несколько сотен бразильских фанатов собрались у московского отеля «Монарх Ренессанс», чтобы поприветствовать команду. Автобус с футболистами подъехал, уже когда стемнело.

Подобная встреча команды у отеля является типичной для латиноамериканских команд перед важными матчами. Такие акции регулярно устраивают перед играми Кубка Либертадорес.

Фанаты использовали пиротехнику и барабаны, что является нарушением общественного порядка. Судя по всему, это создавало определённые сложности для клиентов отеля, однако разгонять фанатов никто не стал. В том числе полиция, которая присутствовала рядом с толпой и следила за тем, чтобы никто не перелез через барьеры. Было три заграждения:

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1. Двухметровая решетка.

2. Кордон из полицейских.

3. Дополнительное ограждение.

Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар (экс-футболист «Арсенала» и сборной Бразилии) выразил благодарность фанатам:

– Какая энергия – это наш люди!!! Мы благодарим вас за поддержку, доброту и за каждый крик. Спасибо всем бразильцам, которые приветствовали нас здесь, в Москве!!! Нет слов!!!

К болельщикам вышел талисман сборной Бразилии – Канариньо, который танцевал под песни фанатов, исполнил вместе с ними гимн Бразилии и даже подкалывал сборную Аргентины.

«Одна минута молчания

Ччччч

Для Аргентины, которая мертва,

Одна минута молчания

Ччччч

30 лет без кубка».



Достаточно провокационная песенка для официального талисмана. Вполне вероятно, что Бразильской футбольной конфедерации придется извиниться за своего маскота. Он, похоже, готов был всю ночь заводить фанатов, но в какой-то момент его увели сотрудники в пиджаках. Это выглядело весьма комично. Особенно на фоне выкриков:

«Как вы обращаетесь с птицей? Свободу канарейке!»

Канариньо пробовал сопротивляться, но ему не позволили вернуться к фанатам.

Когда народ начал расходиться, футболисты сборной Бразилии Фред и Маркиньос выложили видео со словами благодарности болельщикам. «Ещё одно весомое участие фанатов!»