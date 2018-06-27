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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

ЧМ-2018. 27 июня. Сербия — Бразилия, Швейцария — Коста-Рика. LIVE!!!

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Неймар, сборная Бразилии по футболу
«Чемпионат»
Фото: Ian MacNicol/Getty Images
ЧМ-2018. 27 июня. Сербия — Бразилия, Швейцария — Коста-Рика. LIVE!!!
Онлайн-трансляция матчей Сербия — Бразилия, Швейцария — Коста-Рика.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

18:10. Интрига в этой группе закручена не настолько лихо, как в группе F, но и здесь для определения команд, которые попадут в топ-16 чемпионата, важны результаты обеих встреч.

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Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

18:00. Вечерняя часть программы на чемпионате мира — 2018 включает в себя два матча команд, выступающих в группе Е. Бразильцы сразятся с сербами, а швейцарцы — с костариканцами.

Сербия — Бразилия. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа E. 3-й тур
27 июня 2018, среда. 21:00 МСК
Сербия
Бразилия

Швейцария — Коста-Рика. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа E. 3-й тур
27 июня 2018, среда. 21:00 МСК
Швейцария
Коста-Рика
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