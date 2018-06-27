ЧМ-2018. 27 июня. Сербия — Бразилия, Швейцария — Коста-Рика. LIVE!!!

18:10. Интрига в этой группе закручена не настолько лихо, как в группе F, но и здесь для определения команд, которые попадут в топ-16 чемпионата, важны результаты обеих встреч.

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Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

18:00. Вечерняя часть программы на чемпионате мира — 2018 включает в себя два матча команд, выступающих в группе Е. Бразильцы сразятся с сербами, а швейцарцы — с костариканцами.

Сербия — Бразилия. Текстовая трансляция

Швейцария — Коста-Рика. Текстовая трансляция