Два пенальти назначили, один пробили. Швейцария выходит на Швецию

Шакири, Джака, Лихтштайнер

Если для сборной Коста-Рики чемпионат мира закончился после двух туров, то Швейцария должна была сегодня сыграть на результат. Команде Владимира Петковича требовалась как минимум ничья, чтобы не зависеть от результата параллельного матча Сербия – Бразилия. Между тем перед важной турнирной встречей швейцарцы едва не остались без трёх игроков основы. Шердан Шакири, Гранит Джака и Штефан Лихтштайнер рисковали заработать дисквалификацию за то, что демонстрировали косовскую символику, празднуя голы в ворота сербов. Однако в ФИФА наказали Шакири, Джаку и Лихтштайнера мягко – влепили смешной для их зарплат штраф. Замечено, что во всём мире всевозможные контрольно-дисциплинарные комитеты любят собирать деньги, когда не знают, какое решение принять. Это удобно и просто, не так ли? Правда, иногда напоминает узаконенную форму взятку.

Косовские албанцы забивают Сербии за Швейцарию. Политический скандал на ЧМ-2018 Гранит Джака и Джердан Шакири устроили шум.

Сейвы Зоммера, пенальти

Как же здорово, когда сборные, потерявшие шансы на попадание в плей-офф, не отбывают номер, а, наоборот, сбрасывают напряжение и стремятся играть в смелый футбол! Именно так начали в Нижнем Новгороде костариканцы – с высоким прессингом. Видимо, швейцарцы не ждали подобной наглости от закрытой обычно команды Оскара Рамиреса. У красных не получалось доминировать, а белые здорово использовали свободное пространство на половине поля соперника. В первые 10 минут Коста-Рика создала два-три голевых момента у ворот Яна Зоммера. Голкипер вытащил пару очень тяжёлых мячей в одной атаке, а потом Зоммера спасла перекладина, когда пробил из-за штрафной Даниэль Колиндрес. Кроме того, судья имел основания назначить пенальти: Рикардо Родригес коснулся рукой мяча, прерывая его полёт по штрафной.

Коста-Рика из 2014-го и гол Швейцарии

Наверняка яркие костариканские болельщики вспоминали в эти минуты свою команду с чемпионата мира 2014 года, выигравшую группу с топовыми Италией, Англией, Уругваем и уступившую в четвертьфинале Нидерландам только в серии пенальти. Но теперь команде Рамиреса даже везёт меньше, чем четыре года назад. Сборная Швейцарии забила на исходе трети матча первым же ударом в створ! Гол получился достаточно простым: Лихтштайнер пронёсся по правому флангу и навесил, талантливый Брил Эмболо выиграл единоборство у защитника и сделал хорошую скидку, а Блерим Джемаили вонзил мяч в сетку словно гвоздь в стену. Кстати, Эмболо, возможно, попал в основу по причине простуды Стивена Цубера. Экс-полузащитник ЦСКА остался вне заявки.

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Шакири оставил всё против Сербии

Дебют второго тайма сборная Коста-Рика провела слабее, чем начало первого, поэтому сложилось впечатление, что у её игроков поубавилось энтузиазма из-за прощенного мяча. Швейцария контролировала ситуацию. Но тут четвертьфиналисты ЧМ-2014 забили. Если смотреть на эпизод с голом Кендаля Уостона глазами болельщика сборной Швейцарии, можно увидеть толчок со стороны защитника канадского «Ванкувер Уайткэпс». Выходит, счёт сравнялся и по возможным судейским ошибкам.

Шакири в Нижнем Новгороде совсем не потряс. Очевидно, оставил все силы и эмоции в принципиальной встрече с Сербией. Ни разу не угрожал воротам Кейлора Наваса, правда, незадолго до своей замены на 80-й минуте поучаствовал в атаке, которая завершилась попаданием в перекладину.

Два пенальти за пять минут

Концовка у матча была очень весёлый. Свежий Йосип Дрмич сделал заявку на включение в основу, реализовав кросс справа, а француз Клеман Турпен назначил два пенальти в ворота Зоммера в течение пяти минут. Но первый одиннадцатиметровый судья отменил: с помощью VAR определил офсайд. Во втором случае удар с «точки» подарил курьёзный гол. Брайан Руис попал в перекладину, мяч срикошетил в Зоммера, а после этого в сетку.

Сборная Швейцарии провела посредственный матч, пусть и справилась с задачей – финишировала на втором месте. Лихтштайнер на пару с Фабианом Шёром заработали не обязательные жёлтые карточки, из-за которых пропустят 1/8 финала. Команда Петковича сыграет 3 июля со Швецией в Петербурге.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018