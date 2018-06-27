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ЧМ-2018. 27 июня. Сербия — Бразилия, Мексика — Швеция. Онлайн

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Фото: РИА Новости
ЧМ-2018. 27 июня. Южная Корея — Германия, Мексика — Швеция. LIVE!!!
Онлайн-трансляция матчей Сербия — Бразилия, Мексика — Швеция, Швейцария — Коста-Рика, Южная Корея — Германия.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

14:00. Украшение чемпионата — главные красавицы с 13-го дня ЧМ-2018.

Главные красавицы 13-го дня чемпионата мира — 2018. Фото
Они украсили и без того красивый футбол.

13:45. Сергей Игнашевич назвал полуфинал с Испанией на ЧЕ-2008 самым памятным в карьере. Также он рассказал о подготовке к 1/8 финала.

13:30. Вчера все обсуждали победу аргентинцев. Полина Куимова — с обзором иностранной прессы.

Живы! Мировая пресса обсуждает победу Аргентины
Аргентинское чудо – в обзоре мировых СМИ.

13:15. Марадона вчера был в центре внимания на матче Аргентина — Нигерия. Антон Михашенок — про легендарного аргентинца.

Грустный клоун в театре абсурда. На Марадону жалко смотреть
Дядя за несколько дней чемпионата мира просто надоел.

13:00. Интересный факт — на ЧМ-2018 было забито 13 голов в добавленное время ко второму тайму.

12:50. А вот расписание дня.

12:40. Защитник сборной России Игорь Смольников был включён в символическую сборную худших игроков группового этапа чемпионата мира – 2018 по версии The Sun.

Помимо Смольникова в состав попали: Давид де Хеа (Испания), Жером Боатенг (Германия), Фидель Эскобар (Панама), Серхио Рамос (Испания), Томас Мюллер (Германия), Паулиньо (Бразилия), Блез Матюиди (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Роберт Левандовски (Польша) и Тимо Вернер (Германия).

12:20. Очередной игровой день на чемпионате мира 2018 года стартует с матчей группы F. Здесь ситуация настолько запутана, что даже сборная Южной Кореи при определённых обстоятельствах может оказаться в 1/8 финала.

12:15. Добрый день!

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа F. 3-й тур
27 июня 2018, среда. 17:00 МСК
Южная Корея
Германия
ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа F. 3-й тур
27 июня 2018, среда. 17:00 МСК
Мексика
Швеция
ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа E. 3-й тур
27 июня 2018, среда. 21:00 МСК
Сербия
Бразилия
ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа E. 3-й тур
27 июня 2018, среда. 21:00 МСК
Швейцария
Коста-Рика
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