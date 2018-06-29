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Марокканские болельщики задержаны в России за попытку нелегальной эмиграции

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
Павел Пучков
Фото: Peter Lous/Soccrates/Getty Images
695 марокканцев под шумок ЧМ пытались эмигрировать. Хитрый план бегства в Европу
Из Выборга в Финляндию и из Калининграда в Польшу.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

На время чемпионата мира Россия стала одной из самых доступных для посещения стран мира. Визовые барьеры отключили, для приезда достаточно билетов на игру и «Паспорта болельщика». Этим воспользовались граждане Марокко, которым в родной стране стало слишком тоскливо. Они приехали в Россию поболеть за свою сборную, а затем у них был план по бегству в Европу.

Марокканцы изучили карту России, затем посмотрели города, где пройдёт чемпионат мира. И поняли, насколько широкие возможности перед ними открываются. 25 человек были арестованы при попытке сбежать из Выборга в финский город Иматру. Ещё 70 болельщиков прорывались из Калининграда в Польшу.

Больше всего марокканцев (около 600) использовали план с поездом, который идёт до Калининграда из основной части России. Они просто сбегали из состава в те моменты, когда он пересекал территорию Литвы.

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Сообщается, что в разных государствах Европы и России поймали уже 695 марокканцев за попытки побега. Это не такой большой показатель, учитывая, что всего на чемпионат мира приехали около 40 тысяч болельщиков сборной Марокко.

Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Среди марокканских граждан распространена практика побега из страны с помощью путешествий в другие, транзитные, государства. 19 июня около 80 марокканцев прибыли в Тунис, но пограничники отказались пустить их на территорию страны. «У них не было денег, не было одежды даже для двух дней пребывания. Мы не хотим, чтобы Тунис становился перевалочным пунктом для мигрантов», – объяснял представитель министерства внутренних дел Туниса.

Перед чемпионатом мира многие европейские газеты составляли правила поведения для своих болельщиков. В числе разных предупреждений особое внимание уделяли перемещениям по России и территории соседних государств. «Русские свободно перемещаются по Белоруссии, но если вдруг кто-то предложит вам такой маршрут передвижения – отказывайтесь. Ваш «Паспорт болельщика» не распространяется на белорусское государство, и вы можете заработать проблемы», – писали в Independent.

Фото: Peter Lous/Soccrates/Getty Images

Первые итоги пребывания болельщиков в России ранее подвёл Алексей Сорокин: «Зарегистрировано 1 626 000 „Паспортов болельщиков“, из них 700 000 – иностранцев. Мне кажется, что в нашей стране одновременно столько иностранных граждан никогда не было.

За это время было перевезено 6 млн 800 тысяч пассажиров. Прекрасно работает жд-система, на бесплатных поездах проехало 213,5 тыс. болельщиков. Мы все довольны».

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