695 марокканцев под шумок ЧМ пытались эмигрировать. Хитрый план бегства в Европу

На время чемпионата мира Россия стала одной из самых доступных для посещения стран мира. Визовые барьеры отключили, для приезда достаточно билетов на игру и «Паспорта болельщика». Этим воспользовались граждане Марокко, которым в родной стране стало слишком тоскливо. Они приехали в Россию поболеть за свою сборную, а затем у них был план по бегству в Европу.
Марокканцы изучили карту России, затем посмотрели города, где пройдёт чемпионат мира. И поняли, насколько широкие возможности перед ними открываются. 25 человек были арестованы при попытке сбежать из Выборга в финский город Иматру. Ещё 70 болельщиков прорывались из Калининграда в Польшу.
Больше всего марокканцев (около 600) использовали план с поездом, который идёт до Калининграда из основной части России. Они просто сбегали из состава в те моменты, когда он пересекал территорию Литвы.
Сообщается, что в разных государствах Европы и России поймали уже 695 марокканцев за попытки побега. Это не такой большой показатель, учитывая, что всего на чемпионат мира приехали около 40 тысяч болельщиков сборной Марокко.
Среди марокканских граждан распространена практика побега из страны с помощью путешествий в другие, транзитные, государства. 19 июня около 80 марокканцев прибыли в Тунис, но пограничники отказались пустить их на территорию страны. «У них не было денег, не было одежды даже для двух дней пребывания. Мы не хотим, чтобы Тунис становился перевалочным пунктом для мигрантов», – объяснял представитель министерства внутренних дел Туниса.
Перед чемпионатом мира многие европейские газеты составляли правила поведения для своих болельщиков. В числе разных предупреждений особое внимание уделяли перемещениям по России и территории соседних государств. «Русские свободно перемещаются по Белоруссии, но если вдруг кто-то предложит вам такой маршрут передвижения – отказывайтесь. Ваш «Паспорт болельщика» не распространяется на белорусское государство, и вы можете заработать проблемы», – писали в Independent.
Первые итоги пребывания болельщиков в России ранее подвёл Алексей Сорокин: «Зарегистрировано 1 626 000 „Паспортов болельщиков“, из них 700 000 – иностранцев. Мне кажется, что в нашей стране одновременно столько иностранных граждан никогда не было.
За это время было перевезено 6 млн 800 тысяч пассажиров. Прекрасно работает жд-система, на бесплатных поездах проехало 213,5 тыс. болельщиков. Мы все довольны».