«Чемпионат» встретил того самого бразильца, который матерится по-русски

История Томера Савойи – показатель того, как мало нужно для славы. Достаточно в нужном месте произнести матерное слово с акцентом. Томер – был простым бразильским болельщиком, которого никто не знал. А теперь в России ему не дают и двух шагов сделать – просят сфотографироваться.

Мы встретили Томера в метро. Он как всегда с выпученными глазами что-то кричал на ломаном русском. Даже плясал перед сотрудницей метрополитена. А в какой-то момент и вовсе заставил весь вагон петь слово «спасибо» на мотив гимна Бразилии. Вот как это выглядело:

– Я просто ехал в Россию освещать чемпионат мира. Я не только фанат, но и журналист, который работает для сайта 90 minutos. Рассказываю о чемпионате мира, глазами обычного болельщика. Первая игра сборной Бразилии проходила в Ростове.

– Там вас и научили ругаться по-русски?

– Да, я освоил несколько местных выражений. На самом деле, первые два слова, которые я узнал на русском языке: «Как ты, братан?». Затем уже: «Бразилия – чемпион» и «Россия, *******, братан» – в том плане, что в вашей стране охренительно. И вот я спустился из номера на завтрак и сотрудники отеля начали со мной фотографироваться. Я даже не понял с чего вдруг.

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– Быстро разобрались?

– Да, понял, что видео со мной разошлось в интернете. Всё началось с того, что ролик попал на сайт российских футбольных хулиганов. Люди начали делиться видео в социальных сетях. Это феномен – то, как разошлось по сети. Теперь у меня под 170 тысяч подписчиков в Инстаграме (на момент публикации 20 тысяч). И это за четыре дня!

– Рекламодатели потянулись?

– Много, очень многие пишут. У меня даже появился российский менеджер! Это мой друг из Санкт-Петербурга, которому я полностью доверяю. Уже продаются футболки и другие вещи с моим изображением. Кроме того, на меня вышли известные компании, которые хотят сотрудничать. Российские фирмы предлагают приличные деньги за рекламу. Я об этом не задумываюсь. Может быть, я – глупый, но сейчас все мое внимание привязано к футболу и сборной Бразилии. Верю, что мой маршрут с командой будет таким: Самара – Казань – Санкт-Петербург – Москва, где пройдёт финал.

– Что вас удивило в России?

– У меня изменилось представление о стране. Российский народ не такой, каким его представляют иностранцы. Люди далеко не такие закрытые, наоборот – теплые и гостеприимные. А меня и вовсе все любят!

– В Ростове даже делают татуировки с вашим изображением.

– Да. Более того, в моем фан-клубе собрали деньги на билеты в Ростов – туда и обратно. Я прилетел в город на 13 часов к моим друзьям, которые устроили вечеринку. Подарили мне всякие крутые штуки и заботу. Спасибо русским людям, я их люблю.

– На вашей руке капитанская повязка – почему?

– Я – капитан бразильских болельщиков. Должность получил ещё до того, как стал известен в России. Издание 90 minutos выбрало меня капитаном за мою инициативность и то, как я отношусь к сборной Бразилии. Хотя теперь думаю и о том, чтобы приезжать в Россию почаще.

– Вы написали у Инстаграме, что хотели бы получить российское гражданство.

– Это полное сумасшествие – быть известным в России. Думаю о том, чтобы остаться в России. Как знать, к чему это может привести и что будет после чемпионата мира.

– Вы же представляете, чего можно достичь с такой известностью?

– К середине чемпионата мира у меня уже столько подписчиков и поддержки со стороны россиян! Единственное, я боялся, что надо мной будут просто стебаться, но этого не происходит. Людям действительно нравится атмосфера, которую я приношу. Кроме того, я представляю бразильский народ – это очень важно для меня.

– У вас уже куплены обратные билеты в Бразилию?

– 17 июля улетаю в Израиль – там отдыхаю неделю и 24 июля возвращаюсь в Бразилию. Эй, русские люди, я обязательно вернусь.