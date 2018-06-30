«Аргентина слишком слаба. Один Месси её не вытянет»

Журрналисты и эксперты продолжают зажигать в нашем конкурсе прогнозов.

Даниил Бороздин угадал счёт матча Англия – Бельгия и разницу в играх Сенегал – Колумбия и Панама – Тунис. Итог — 11 баллов.

Валерий Масалитин угадал разницу в матчах Англия – Бельгия, Сенегал – Колумбия и Панама – Тунис. Итого — 9 очков.

Кирилл Мигулин из Москвы угадал разницу в игре Япония – Польша и исход встречи Панама – Тунис. Это 4 очка.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Таблица

Журналисты — 61

Специалисты — 59

Читатели — 38.

Символическая сборная разочарований группового турнира ЧМ-2018 Нашлось в ней место и одному россиянину.

Прогноз специалистов

Ринат Билялетдинов, известный российский тренер:

Франция – Аргентина — 1:0

Аргентина выглядит очень слабо, Франция так же не выглядит сильной. Но, по поводу Аргентины: когда вся игра завязана на одном игроке, да ещё, который находится не в лучшем состоянии, то у такой команды мало шансов победить. Что касается Франции, то они тоже находятся не в лучших кондициях, видно по движению. Счёт не будет крупным, минимальная победа Франции.

Уругвай – Португалия — 1:1 (победа Португалии по пенальти)

Эти команды так же завязаны на своих звёздах. У Уругвая это Кавани и Суарес, у Португалии Криштиану Роналду. Будет очень вязкая игра, исход встречи решит серия послематчевых пенальти.

Турнирная таблица чемпионата мира-2018

Цифры, объясняющие силу России и крах Германии. Они вас удивят 70 цифр и статистических фактов, объясняющих групповой турнир ЧМ.

Прогноз читателя

Константин Усольцев (Северск):

Франция – Аргентина – 1:0

Думаю, французы выиграют, но им будет тяжело. При том, что Аргентина, по большому счёту, так и не показала на чемпионате впечатляющей игры. И никто кроме их болельщиков от команды уже ничего не ждёт. Франция же очень сбалансированная команда с именами и быстрым нападением с Мбапе.

Уругвай – Португалия – 0:0 (победа Португалии по пенальти)

Вот здесь всё будет интереснее. Здесь с одной стороны уругвайцы, которые не пропустили ни одного мяча в трёх матчах. Правда, нужно понимать, что у них не было достаточно сильных соперников. Та же Россия перед матчем была не сильно замотивированная и обезоруженная Черчесовым. У Португалии вся надежда на Роналду. Но уругвайцы имеют достаточно информации о том. Как его закрыть. Полагаю, что игра получится низовая. Более того, ожидаю, что в основное время команды сыграют вничью. Победитель будет выявлен в дополнительное время или даже в серии пенальти.

Константин Усольцев (слева) и фанат из Исландии Фото: Из личного архива К. Усольцева

5 главных тактических трендов чемпионата мира Кажется, даже сборная России готова задавать тактические тренды.

Прогноз журналистов

Антон Третяк, обозреватель «Чемпионата»:

Франция – Аргентина – 0:1

Вот совершенно не верю в Аргентину, но очень хочется, чтобы у Месси всё получилось с титулом чемпиона мира.

Уругвай – Португалия – 1:0

В матче двух хорошо организованных и умеющих отлично защищаться команд поставлю на Уругвай. Вернее, на их пару нападения, для которой не существует непреодолимых оборонительных линий.