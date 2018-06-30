«Не могу влезть в мозги Черчесову». Испанцы не раскрывают карт

Большая часть вопросов перед матчем с Россией была адресована наставнику команды Фернандо Йерро. Специалист отвечал осторожно, избегая поначалу конкретики, но затем расслабился.

— Вы говорили, что Испании важно не давать России переходить из обороны в атаку. Как оформилась тактика Испании ближе к матчу?

— Иногда игра строится с упором на противника. Можно играть на стандартах, но и подходя к воротам, надо чётко действовать. Мы знаем качества России и будем отталкиваться от этого. Любой из наших игроков может развернуть игру в любом направлении. Мы проанализировали россиян и верим в нашу команду. На этой неделе мы очень много тренировались – больше обычного. Подготовились и физически, и психологически. Надо преодолеть негативные моменты, и не стоит бояться неизвестного.

— Прошло 10 лет после того, как Испания выиграла Евро. Тогда это была явная победа, и Луис Арагонес сказал, что недоволен длинными передачами и быстрыми перехватами соперников. Испании нужно играть так же, как тогда, или приспособиться к новому контексту?

— Надо владеть мячом и понимать, как выигрывать. Конечно, есть разные факторы, но наша философия даёт возможность достигать победы.

«Перед игрой я молюсь». Последние слова перед матчем с Испанией Почему сборную России не пустили в субботу в «Лужники».

— Россия играет быстро. Что ей противопоставить?

— У нас есть чёткий план на этот матч. Надо минимизировать ошибки. Надо действовать грамотно, с умом. Легко сказать, но тем не менее мы попробуем. У нас складывались разные ситуации в матчах. С Португалией мы смогли отреагировать на ход игры, с Марокко тоже. Нам надо бороться до последней минуты.

— Вы приехали из Мадрида как спортивный директор, а теперь вы тренер. Исходя из вашего опыта, что можно сказать: что российская сборная сильная или слабая? – вопрос от Дмитрия Черышева, находящегося в зале.

— Это уже древняя история о том, в каком я был качестве до этого. Россия выиграла первые два матча, и у них есть хорошие игроки, есть высокорослые, есть умеющие играть в разнообразный футбол. Нужно найти к ним подход. Посмотрим в итоге, правильную ли тактику мы выбрали. Надо позитивно относиться ко всему и надеяться, что пройдём дальше.

— Соперник играет дома. Как скажется на матче этот фактор?

— Я не могу гадать на кофейной гуще. Мы видели Россию в Петербурге, и она оказывала на нас большое давление. Не стоит гадать, как будет на этот раз. Может, они изменят тактику или оставят прежнюю – я не могу влезть в мозги Черчесову.

В чём Россия исключительная на групповом этапе. Только цифры Много статистических фактов о нашей сборной.

— Вы играли много раз с командами-хозяевами и не могли у них победить.

— А кто вам дал эту статистику? У нас всё чётко разложено – зачем оглядываться в зеркало заднего вида? Я прожил жизнь игрока, но я теперь тренер. Надо понимать, что мы играем против хозяев, у которых будет большая поддержка. Но нас будет смотреть как минимум 11 миллионов испанцев по телевизору.

— Что мне теперь сказать племяннику? Что мы разнесём Россию? — вопрос от испанского журналиста.

— Скажите племяннику, чтобы не беспокоился – мы выложимся по полной.

— На Россию оказывалось большое давление на тему организации турнира. Как вам в итоге русская кухня, русские люди? Вы понимаете, что Россию поддержит 12-й игрок?

— Нет сомнений, что страна прекрасная, и я был здесь ещё за три года до ЧМ, видел болельщиков. Тем не менее всё решается на поле. Мои ребята привыкли играть на огромных стадионах и отдают себе отчёт в том, что всё решается только на газоне.

— Завтра Давид Сильва, сидящий рядом с вами, будет на поле в стартовом составе?

— Я только знаю, что на поле выйдет 11 игроков.

— Какие ошибки допустила Германия? Может ли Испания стать примером для немцев, чтобы они вернули себе репутацию?

— Не буду давать советы немцам. У них уже давно работает Лёв – он прекрасный тренер. Это очень высокий уровень соревнований, все друг друга изучают. У меня и так забот полон рот, не буду ничего советовать.

— Вы спланировали, как адаптироваться к игре России с тремя защитниками?

— Можно всю ночь мотать записи туда-сюда, а выйдешь на поле и увидишь, что соперник всё поменял. Мы не будем проводить бессонную ночь, чтобы всё просчитать математически. Мы адаптируемся к любым изменениям. Противник играет в глухую оборону, поэтому надо предложить ему высокую скорость. Надо создавать пространства, где можно уколоть Россию.

— Есть в турнире и посложнее соперники, чем Россия?

— Любой следующий противник на турнире — это жёсткая преграда. Так что и с Россией, уверен, нам будет очень тяжело.

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Ещё пара вопросов была адресована полузащитнику испанской сборной Давиду Сильве.

— Что обсуждали с товарищами в раздевалке, чтобы улучшить игру?

— Не могу сказать, потому что это личное. На турнире всегда есть противники, которые пытаются угадать тактику соперника. Надо учесть свои ошибки. Иногда соперник ставит игроков пред воротами, и их трудно пройти. Как и блистать в каждом матче – очень трудно.

— Вы почти 12 лет в сборной. Чувствуете себя объектом критики?

— Я слышу критику, но мы профессионалы, и надо сосредоточиться на игре. Изменить мнение людей. Иногда слышу незаслуженную критику, но я уже к этому привык. С Португалией мы сыграли хорошо, во второй – половину матча, и соперник ушёл в глухую оборону. У Португалии тоже был сложный матч с ними. В такой ситуации надо минимизировать ошибки. Если позволить сопернику владеть мячом и бить по нашим воротам, то это прямая дорога домой.