Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Уругвай
Россия
Саудовская Аравия
Египет
B
Испания
Португалия
Иран
Марокко
C
Франция
Дания
Перу
Австралия
D
Хорватия
Аргентина
Нигерия
Исландия
E
Бразилия
Швейцария
Сербия
Коста-Рика
F
Швеция
Мексика
Южная Корея
Германия
G
Бельгия
Англия
Тунис
Панама
H
Колумбия
Япония
Сенегал
Польша
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Испания — Россия. Онлайн-трансляция. 1 июля 2018. 1/8 финала ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ-2018. Испания — Россия
«Чемпионат»
Фото: Getty Images
ЧМ-2018. Главный матч для всей страны! Испания – Россия. LIVE
Онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира Испания – Россия.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Онлайн:

14:00. Давид Сильва поделился ожиданиями от матча с Россией.

13:45. Новости из стана сборной Испании. Mirror пишет, что Пике может пропустить игру с Россией из-за травмы лодыжки.

Пике может пропустить матч со сборной России из-за травмы

13:30. В тренерском штабе Фернандо Йерро в сборной Испании есть человек, работавший в «Волге». Анатолий Романов — про Хулиана Калеро.

Экс-тренер «Волги» – ассистент Йерро в сборной Испании. Что это за история?
Он тренировал Черышева-младшего и летал на самолёте, который разбился с хоккейной командой ярославского «Локомотива».

13:25. Сборная России сегодня сыграет в белом.

13:10. Матч с Испанией — важнейший для Дениса Черышева. Он рос и становился футболистом на пиренейском полуострове. Олег Лысенко — про Черышева.

Он рос в Испании, чтобы сегодня её «похоронить»
Самый важный день Дениса Черышева.

12:55. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что у России и Испании равные шансы на победу.

Каррера: шансы Испании и России на победу равны, 50 на 50

12:40. Что думают испанцы о сборной России? Галина Козлова — с обзором иностранной прессы.

«Сборная России слабее, чем на Евро-2008». Испанцы разбирают соперника
Левая нога Жиркова, Дзюба-башня и вишенка на торте Черчесова. Кого выделила испанская пресса в составе сборной России?

12:30. Марио Фернандес удачно вписался в игру сборной России. А вот что о Марио думают бразильские болельщики.

12:20. Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018. Настроение — боевое!

12:10. Букмекеры назвали фаворита матча Испания – Россия.

Победа команды Станислава Черчесова оценивает за 6.25. Шансы Испании на победу — 1.60. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.75.

Букмекеры оценили шансы сборной России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией

12:00. Добрый день! Сегодня в «Лужниках» сборная Россия проведёт первый в своей истории матч плей-офф чемпионата мира. Соперником команды Станислава Черчесова будет сборная Испании.

Испания – Россия. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. 1/8 финала
01 июля 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Испания
Россия
Комментарии (0)
Главные статьи про ЧМ-2018 - в вашей почте

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент