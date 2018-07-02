«Почти все фавориты уже дома, пора и Бразилии собираться»

В минувший игровой день участники нашего конкурса очков не набрали.
Леонид Кучук угадал победителей обеих пар, но предсказал победы России и Хорватии в основное время.
Точно такая же картина у Олега Лысенко.
Олег Свиридов из Астрахани ставил на испанцев и также остался ни с чем.
Таблица
Журналисты — 61
Специалисты — 59
Читатели — 38.
Прогноз специалистов
Андрей Каряка, известный в прошлом игрок:
Бразилия – Мексика — 2:0
Первую игру Бразилия провела скромно, затем выглядела лучше. Лидеры команды Неймар и Коутиньо набирают обороты. Команда сбалансированная. Мексика не подарок, и на чемпионате мира нет лёгких команд, но класс бразильцев должен сказаться.
Бельгия – Япония — 3:0
Тут явный фаворит – бельгийцы. Они дали отдохнуть ведущим игрокам в игре с Англией. С таким подбором игроков в атаке они являются фаворитами не только этого матча, но и всего чемпионата мира.
Прогноз читателя
Светлана Иванькова (Рязань):
Бразилия — Мексика — 1:2
Все ожидают победы Бразилии, но почти все фавориты уже уехали домой. Пора и бразильцам.
Бельгия — Япония — 1:0
Здесь сенсаций никаких быть не должно.
Прогноз журналистов
Павел Пучков, корреспондент «Чемпионата»:
Бразилия – Мексика – 3:1
Бразилия – единственный из фаворитов ЧМ, к игре которого с каждым новым матчем претензий всё меньше. По идее, к плей-офф латиноамериканская команда должна выйти на максимальный уровень. В первую очередь это касается Неймара: пока он только много симулирует и мало помогает, а результат делают партнёры. Для Мексики было важно выйти из группы, они не без везения сделали это. Сейчас на них уже ничего не давит – и только в этом их шанс. Но для успеха против Бразилии нужно больше аргументов.
Бельгия – Япония – 2:0
Японцы самым мерзким и прагматичным образом появились в плей-офф благодаря новому правилу подсчёта количества жёлтых карточек у команд для определения лучшей. Тот унылый перепас, который Япония устроила в конце своего матча с Польшей, – невероятно постыдная история.
Бельгии давно пора доказывать, что они команда, а не набор личностей. На групповом этапе это получалось: Де Брёйне пахал, Азар тащил, Лукаку решал. Проблем с выходом в четвертьфинал быть не должно.