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Бразилия — Мексика, Бельгия -Япония. 2 июля 2018. Прогнозы на матчи ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
«Чемпионат»
Фото: Buda Mendes/Getty Images
«Почти все фавориты уже дома, пора и Бразилии собираться»
Прогнозы на матчи 1/8 финала ЧМ-2018 Бразилия — Мексика и Бельгия — Япония.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

В минувший игровой день участники нашего конкурса очков не набрали.

Леонид Кучук угадал победителей обеих пар, но предсказал победы России и Хорватии в основное время.

Точно такая же картина у Олега Лысенко.

Олег Свиридов из Астрахани ставил на испанцев и также остался ни с чем.

Таблица

Журналисты — 61
Специалисты — 59
Читатели — 38.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу
Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Прогноз специалистов

Андрей Каряка, известный в прошлом игрок:

Бразилия – Мексика — 2:0
Первую игру Бразилия провела скромно, затем выглядела лучше. Лидеры команды Неймар и Коутиньо набирают обороты. Команда сбалансированная. Мексика не подарок, и на чемпионате мира нет лёгких команд, но класс бразильцев должен сказаться.

Бельгия – Япония — 3:0
Тут явный фаворит – бельгийцы. Они дали отдохнуть ведущим игрокам в игре с Англией. С таким подбором игроков в атаке они являются фаворитами не только этого матча, но и всего чемпионата мира.

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Черчесов раскрыл в футболистах мужчин. Они ещё могут побеждать в войнах.

Прогноз читателя

Светлана Иванькова (Рязань):

Бразилия — Мексика — 1:2
Все ожидают победы Бразилии, но почти все фавориты уже уехали домой. Пора и бразильцам.

Бельгия — Япония — 1:0
Здесь сенсаций никаких быть не должно.

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Главные тактические тезисы исторического матча с Испанией.

Прогноз журналистов

Павел Пучков, корреспондент «Чемпионата»:

Бразилия – Мексика – 3:1
Бразилия – единственный из фаворитов ЧМ, к игре которого с каждым новым матчем претензий всё меньше. По идее, к плей-офф латиноамериканская команда должна выйти на максимальный уровень. В первую очередь это касается Неймара: пока он только много симулирует и мало помогает, а результат делают партнёры. Для Мексики было важно выйти из группы, они не без везения сделали это. Сейчас на них уже ничего не давит – и только в этом их шанс. Но для успеха против Бразилии нужно больше аргументов.

Бельгия – Япония – 2:0
Японцы самым мерзким и прагматичным образом появились в плей-офф благодаря новому правилу подсчёта количества жёлтых карточек у команд для определения лучшей. Тот унылый перепас, который Япония устроила в конце своего матча с Польшей, – невероятно постыдная история.

Бельгии давно пора доказывать, что они команда, а не набор личностей. На групповом этапе это получалось: Де Брёйне пахал, Азар тащил, Лукаку решал. Проблем с выходом в четвертьфинал быть не должно.

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