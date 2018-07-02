«Почти все фавориты уже дома, пора и Бразилии собираться»

В минувший игровой день участники нашего конкурса очков не набрали.

Леонид Кучук угадал победителей обеих пар, но предсказал победы России и Хорватии в основное время.

Точно такая же картина у Олега Лысенко.

Олег Свиридов из Астрахани ставил на испанцев и также остался ни с чем.

Таблица

Журналисты — 61

Специалисты — 59

Читатели — 38.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Прогноз специалистов

Андрей Каряка, известный в прошлом игрок:

Бразилия – Мексика — 2:0

Первую игру Бразилия провела скромно, затем выглядела лучше. Лидеры команды Неймар и Коутиньо набирают обороты. Команда сбалансированная. Мексика не подарок, и на чемпионате мира нет лёгких команд, но класс бразильцев должен сказаться.

Бельгия – Япония — 3:0

Тут явный фаворит – бельгийцы. Они дали отдохнуть ведущим игрокам в игре с Англией. С таким подбором игроков в атаке они являются фаворитами не только этого матча, но и всего чемпионата мира.

Терпи и выживай. Триумф сборной — как жизнь в России Черчесов раскрыл в футболистах мужчин. Они ещё могут побеждать в войнах.

Прогноз читателя

Светлана Иванькова (Рязань):

Бразилия — Мексика — 1:2

Все ожидают победы Бразилии, но почти все фавориты уже уехали домой. Пора и бразильцам.

Бельгия — Япония — 1:0

Здесь сенсаций никаких быть не должно.

Черчесов отлично выстроил оборону. Он доверил Смолову закрыть Бускетса Главные тактические тезисы исторического матча с Испанией.

Прогноз журналистов

Павел Пучков, корреспондент «Чемпионата»:

Бразилия – Мексика – 3:1

Бразилия – единственный из фаворитов ЧМ, к игре которого с каждым новым матчем претензий всё меньше. По идее, к плей-офф латиноамериканская команда должна выйти на максимальный уровень. В первую очередь это касается Неймара: пока он только много симулирует и мало помогает, а результат делают партнёры. Для Мексики было важно выйти из группы, они не без везения сделали это. Сейчас на них уже ничего не давит – и только в этом их шанс. Но для успеха против Бразилии нужно больше аргументов.

Бельгия – Япония – 2:0

Японцы самым мерзким и прагматичным образом появились в плей-офф благодаря новому правилу подсчёта количества жёлтых карточек у команд для определения лучшей. Тот унылый перепас, который Япония устроила в конце своего матча с Польшей, – невероятно постыдная история.



Бельгии давно пора доказывать, что они команда, а не набор личностей. На групповом этапе это получалось: Де Брёйне пахал, Азар тащил, Лукаку решал. Проблем с выходом в четвертьфинал быть не должно.