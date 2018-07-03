«Думаю: какой же дурак!» Акинфеев – о пенальти, Дзюбе и победе

Через два дня после победы над Испанией Игорь Акинфеев старался быть строгим и сдержанным, будто не было сейвов во время матча, вытащенных пенальти и триумфа, отмечаемого всей Россией.

Каким Игорь Акинфеев был в детстве Не зря родители отдали его в футбол в четыре года!

— Почему после отбитого пенальти вы решили прокатиться на животе? – спросили у него.

— Да не знаю, — улыбнулся Акинфеев. – Смотрю сейчас и думаю: «Какой же я дурак».

Именно о таком: скромном, но сильном, уверенном в себе и спокойном капитане и лично Игоре наша футбольная страна всегда мечтала.

— Машина! – сказал про вратаря Юрий Газинский, и с ним невозможно было не согласиться!

— Какие у вас ощущения от тренировки после вашего блестящего выступления против сборной Испании? – задали Игорю первый вопрос.

— Хочу заметить, что это блестящее выступление сборной России, — ответил он. — Не надо кого-то выделять, это будет неправильно. Сборная сделала праздник в тот вечер. Это уже история. Хочется писать новую историю. Мы будем стараться.

— Вы можете ещё раз описать тот момент, который уже теперь называют «ногой бога»? Куча мемов в Интернете...

— Давайте мы всё это отложим в сторону, пожалуйста, и будем концентрироваться на следующей игре.

— Технически как удалось отбить?

— Просто повезло.

«Нога бога». Как Акинфеев стал главным героем мемов Бог или герой? Болельщики восхищаются российским вратарём, сделавшим сказку былью для всей страны.

— РФС выпустил шуточный твит про Дзюбу, что он вас научил так отбивать пенальти...

— Почему шуточный?

— Вот и хотели спросить, он правда в порядке в воротах?

— Не только в воротах, он вообще в большом порядке!

— Вся Москва после победы над Испанией кричала: «Игорь-Игорь Акинфеев», как вы к этому относитесь?

— Хорошо, но так же как и к кричалке сборной «Молодцы». Ещё раз повторю, мы хотели, чтобы народ нас поддерживал. Для нас это очень важно.

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— Ваше собственное празднование получилось особенным. Почему решили прокатиться на животе?

— Сейчас смотрю на себя и думаю: «Какой я дурак. На животе прокатился. Зачем»? Но это были искренние эмоции всей команды. Главное, что есть душа и сердце — мы всё делаем искренне!

— Эмоционально что страшнее: самому отбивать пенальти или смотреть, как партнёр бьёт?

— Конечно, как партнёр бьёт. Не думаю, что у ребят меньше стресса, чем у меня. Разговаривали после игры про огромного де Хеа в воротах. К счастью, голы с закрытыми глазами Саши Головина и Дениса Черышева уверенности добавили. Парни ударили по центру, потому что если начнёшь мудрить и развозить по углам, то можно ошибиться.

— Вы сами по мячу играли или гадали?

— Я много раз отвечал на этот вопрос. Это лотерея и везение.

— Черчесов сказал, что сборная не уделяла внимания серии пенальти. Это был экспромт?

— Мы не тренировали их, это сто процентов. Надеялись, что победим в основное время. Путь к матчу был длинный, все эмоции вложили в 120 минут. Естественно, у нас были подсказки по пенальти. Со Стауче мы смотрели тех игроков, которые могут пробить. И, кстати, те, которых увидели, ударили туда, куда мы и смотрели.

Трудно быть первым. Как Акинфеев стал национальным героем Он всего добился трудом и упорством.

— Смотрели серию пенальти в матче Дания — Хорватия?

— Я смотрю за выступлением своей команды, футбола мне хватает.

— Вообще не смотрели матчи ЧМ?

— Нет, что-то смотрел, но эту серию пенальти — нет.

— Есть ощущение, что эта сборная творит историю? Особенно после всех тех событий, которые были вокруг Олимпиады?

— Думаю, Олимпиада и футбол не соприкасаются. Понятно, что мы все смотрели и болели. Но там своя история, у нас своя. Кому как нравится, кто-то может так писать. Нашей нынешней сборной хочется побеждать, это самое главное. А история это или нет, вам судить.

— Как относитесь к дискуссии о поведении российских болельщиц, которые плотно общаются с иностранцами?

— Не знаю, насколько плотно они общаются. Все видят, что у нас праздник. Россия доказала, что мы умеем организовывать. Я был и в Бразилии, и во Франции. Этот чемпионат самый яркий. Такой сплочённости я не видел у болельщиков. А по болельщицам – это не ко мне вопрос, — улыбнулся Акинфеев.

Ещё раз о русских девушках, которые заводят романы с гостями чемпионата мира Бойцы полиции нравов, опускайте стволы.

P.S. Те, кто давно следит за Акинфеевым, понимают, в каком он сейчас порядке. И здесь уместна история со сборов в Австрии, когда Черчесов жёстко требовал убрать любые вопросы о неуверенности Игоря на больших турнирах. Он был уверен, что капитан покажет лучшую игру. А теперь в этом убедилась и страна.