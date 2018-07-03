«Англичане в последнем туре валяли дурака. Футбол такого не прощает»

В очередном туре нашего конкурса все участники выступили ровно, ведь особых сенсаций не случилось. Хоть и было близко.
Андрей Каряка угадал счёт матча Бразилия – Мексика и исход встречи Бельгия – Япония. Итог — 6 очков.
Павел Пучков предсказал разницу в игре Бразилия – Мексика и исход встречи Бельгия – Япония. Сумма — 4 очка.
Светлана Иванькова из Рязани угадала разницу в игре Бельгия — Япония. Это 3 балла.
Таблица
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Прогноз специалистов
Ролан Гусев, бывший полузащитник сборной России:
Швеция – Швейцария — 1:1
Мне кажется, что в основное время будет ничья. Обе команды показывают интересный футбол. Что касается прохода, то мне кажется, дальше пройдут шведы.
Колумбия – Англия — 2:2
Тоже поставлю на ничью в основное время. Но голов мы увидим побольше. Дальше пройдёт Англия. Которой уже должно повезти на чемпионате мира.
Прогноз читателей
Антон Симаков (Санкт-Петербург):
Швеция – Швейцария — 1:2
Швейцария мне очень понравилась на групповом этапе. Шведы тоже были хороши, но у них слабее подбор игроков. А в плей-офф индивидуальное мастерство исполнителей выходит на первое место.
Колумбия – Англия — 2:1
Англии досталась слабая группа, плюс в последнем туре они валяли дурака. Футбол не прощает такого. Колумбийцы, которые потом и кровью добывали себе путёвку в плей-офф, пройдут британцев.
Прогноз журналистов
Сергей Титов, обозреватель «Чемпионата»:
Швеция – Швейцария – 0:1
Течение матча очевидно. Швеция будет глубоко обороняться, Швейцария – пытаться вскрыть защиту за счёт слаженной командной игры, но испытывать проблемы с последним и предпоследним пасом (как было в большинстве матчей). Это будет игра до гола, и в ней я всё же вижу Швейцарию фаворитом – её работа в атаке сильнее, чем работа шведов глубоко без мяча.
Колумбия – Англия – 1:2
Шансы Колумбии резко подняли из-за одного матча, шансы Англии – из-за двух, с Тунисом и Панамой. На самом деле это матч двух проблемных команд, и выиграет тот, кто сильнее замаскирует проблемы. Стандарты должны стать главным ключом к успеху в матче, и у англичан я вижу больше заготовок по матчам группы.