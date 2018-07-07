Александр Ташаев — 6 неизвестных фактов о новичке «Спартака»

1. О том, как чуть не сжёг квартиру

— Помню, тогда ещё в школу не ходил. Рисовал на родительской кровати, на большом альбомном листе. Рисунок не получался. Меня переклинило, решил его сжечь. Не понимал, что может быть пожар. Взял спички и поджёг. Просто стоял и смотрел на это. Думал, листочек сгорит и пойдёт дым. А получилось, что сначала загорелось одеяло, а потом и кровать. Слава богу, родителей не было дома. Старшая сестра спала, я её растолкал, сказал «у нас пожар». Она зашла в комнату и как-то всё это потушила.

2. О главном недостатке

— Я слишком мало говорю. Очень часто мне указывают — ты закрытый, скрытный человек. С друзьями и близкими всё иначе. Но, когда я попадаю в незнакомую компанию, первое время стараюсь молчать. Люди, с которыми я дружу, видят меня совсем с другой стороны. С ними я могу нормально общаться. А так, может, у меня недоверие к людям или стеснение. Я не могу, как Дзюба или Смолов. Мне нужно время на адаптацию.

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3. О любимом бургере в Макдоналдсе

— Иногда могу позволить себе сходить в Макдоналдс. Люблю Биг-мак. Очень вкусная нижняя часть у него. Верхнюю часть из булочки с кунжутом и салатом убираешь, и остаётся котлета, сыр с соусом и булка. Весь прикол в соусе. Хожу в Мак нечасто, но могу сделать послабление.

4. О детстве в Гольяново

— Меня ногами никогда не били. А вот чтобы я кого-то — бывало. В 13-14 лет хочется побуцкаться со сверстниками. Однажды, играли в футбол с пацанами, сцепился с соперником и влепил ему пощёчину. Потом он начал меня искать, чтобы встретиться, я был не против. Он в разговоре с друзьями мою маму оскорбил, поэтому я сам хотел его найти. Пришёл он вместе со старшим братом, но в итоге дрались мы один на один. Удивился, что цивильно всё прошло. Когда я начал его бить, нас разняли. Так его старший брат мне ни слова не сказал.

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5. О любимом игроке

— Это Роналдиньо. Любимый момент — гол в ворота «Челси», когда он со штыка ударил. Я впервые увидел, как он это эластикой делает. Раскачивающим финтом. В детстве, когда играла «Барселона», этот день был лучшим в жизни. Совсем круто, если это была Лига чемпионов. Тогда только появлялись мобильные телефоны, на которых можно было видео посмотреть.

И как раз было много видео с его финтами. Помню, как по ИК-порту передавали друг другу их — качество квадратное такое, пиксельное. Ещё меня поражала улыбка Роналдиньо. Складывалось ощущение, что играет счастливый человек. Всё время! Если проигрывает – улыбается, не получается – тоже. Я не понимал, как он может так?!



6. О самой тяжёлой травме в карьере

— В 15 лет играл за ФК «Москва» со «Спартаком» на стадионе им. Нетто. Прокинул мяч, один игрок упал, я — на него, и сверху – ещё один. В итоге мне сломали ключицу. Через минуту – свисток на перерыв. Подхожу, тренер смотрит – а у меня кость под кожей выпирает. Он говорит: «Заморозьте ему». Мне морозят, он продолжает: «На второй тайм выходишь». Я отвечаю: «Да куда выхожу? Я плечо не чувствую — руку поднять не могу, она так и висит». Он: «А, да? Ну ладно, езжай в больницу».