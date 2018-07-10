В очередной игровой день чемпионата мира участники нашего конкурса выступили не очень хорошо.

Сергей Балахнин и Максим Ерёмин угадали исход матча Швеция – Англия. Итого — 1 балл.

Владимир Телешев из Магадана не угадал ничего.

До конца турнира осталось всего четыре матча и борьба за первое место обещает быть жаркой.

У Испании новый тренер. Это решение лучше, чем перед чемпионатом мира Отличная работа для Луиса Энрике.

Таблица

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Прогноз специалиста

Константин Лепёхин, известный в прошлом российский футболист:

Франция — Бельгия — 1:0

Болею за французов и надеюсь, что они победят. Вообще бельгийцы тоже выглядят достойно. Я думаю, в упорной борьбе 1:0 победит Франция. Без разницы, кто забьёт, даже не задумывался на эту тему. Мне не важно, кто забивает, мне важно, чтобы команда побеждала. Выделить никого особо не могу: все, кто ярко играет, они и до этого, в принципе, играли ярко – и в клубах, и за сборную, – поэтому ничего такого сверхъестественного не увидел. Сборная у Франции достойная и очень крепкая. Они заслуживают победы на турнире. Раз так сложилось, что многие претенденты на титул вылетели, я буду болеть за французов.

Сборная России вылетела с чемпионата мира. Что дальше? Несколько вопросов самим себе.

Прогноз читателей

Алексей Капитонов (Москва):

Франция — Бельгия — 1:2

Сборная Бельгии произвела очень сильное впечатление своим выступлением на турнире. Я бы рискнул поставить на неё, хотя вижу, что Франция очень организованна, дисциплинированна и, как мне кажется, ещё не включалась на полную мощность. Хочется, чтобы в России в итоге короновали нового чемпиона мира.

Аренда на 50 млн. Пока что самый странный трансфер лета Паулиньо поиграл в Испании год, а теперь возвращается в Китай.

Прогноз журналистов

Кирилл Хаит, обозреватель «Чемпионата»:

Франция — Бельгия — 2:1

Победа над Бразилией, безусловно, впечатляет. Роберто Мартинес удивил Бразилию тактическим планом и переиграл в первом тайме. Но это не должно помешать оценивать ход игры в целом. Во втором тайме Бельгия была прижата к воротам, и Бразилия создавала момент за моментом. Окончательный счёт не по игре. Мы увидели, что при быстром розыгрыше мяча защита бельгийцев теряется и оставляет зоны, даже в собственной штрафной. Поэтому шансы Франции – закрытой, организованной команды – выглядят предпочтительнее.