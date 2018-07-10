Азар снова поболеет за Францию в финале. «Трёхцветные» бьют Бельгию!

Дидье Дешам был чемпионом мира как игрок, а теперь в шаге от того, чтобы стать обладателем золота в качестве тренера.

История Азара

Перед матчем Франция – Бельгия зарубежные СМИ отыскали трогательную фотографию. На ней изображены три малыша в футболках французской сборной. Это братья Азар – Эден, Торган и Килиан.

«Мы вместе всегда больше болели за сборную Франции, чем за Бельгию, потому что выросли на поколении французской команды 1998 года, – признался Эден. – В то время было сложно достать бельгийскую футболку, поэтому мы носили французские. Не хочу как-то оскорбить сборную Бельгии того времени, за неё выступали хорошие игроки, но лучшей тогда была Франция».

Сегодня, 20 лет спустя, капитан национальной команды Эден Азар выходил на поле стадиона «Санкт-Петербург», чтобы отнять у «трёхцветных» финал чемпионата мира и подарить его родине. А среди тех, кто настраивал атакующего полузащитника «Челси», был победитель ЧМ-1998 Тьерри Анри – помощник главного тренера бельгийцев Роберто Мартинеса. Невероятная история!

Схема Мартинеса

Мартинес вынужден был решать проблему потери дисквалифицированного правого защитника Томаса Менье. Бельгийцы сыграли по любопытной схеме. При владении у них оставалось сзади трио центральных защитников Алдервейрелд – Компани – Вертонген, Насер Шадли высоко поднимался по правой бровке, а слева ждал мяча Азар. Это позволяло и центр контролировать, и с флангов обострять. Когда сборная Бельгии вставала в позиционную оборону, Шадли превращался в правого защитника, а Вертонген – в левого. Так закрывалась зона для Килиана Мбаппе и Бенжамена Павара, чтобы Азар не садился глубоко.

В первые полчаса команда Мартинеса выглядела интереснее. Она была гибкой, быстрой, атаковала большими силами. Азар как минимум дважды имел возможность забить. В одном эпизоде умница Кевин Де Брёйне вырезал передачу на капитана ровно в ту секунду, когда Эден мог избежать офсайда и вылететь к воротам, а в другом сам Азар ушёл на дриблинге от Павара. «Трёхцветным» повезло.

Ключевые передачи Мбаппе

Сборная Франции словно выжидала, однако в последние 15 минут первого тайма создала несколько голевых моментов. Команда Дешама стала чаще перехватывать мяч в центре поля и на своей половине, доводить мяч до нападающих. Казалось, что вице-чемпионы Европы всё-таки недостаточно задействуют Мбаппе, хотя его фантастическая скорость вкупе с техникой, безусловно, самое опасное оружие «трёхцветных». До перерыва Килиан совершил всего 24 касания мяча, при этом выдал четыре ключевые передачи! Больше, чем любой другой игрок. Оливье Жиру и Антуан Гризманн должны были забивать с передач нападающего ПСЖ, но теперь повезло бельгийцам.

Гол из-под Феллаини

А какой гениальный пас пяткой сделал Мбаппе в начале второго тайма! Жиру не имел права испортить такой шедевр, но испортил. Это случилось уже при счёте 1:0, и если бы сборная Бельгии пропустила второй гол сразу после первого, то она была бы уничтожена. Как играть, если даже из-под «трёхметрового» Маруана Феллаини забивают на угловом? Если вдруг абсолютно всё перестало получаться?

Избежав худшего, команда Мартинеса оккупировала штрафную Уго Льориса. Бельгийцы попробовали кроссы на Феллаини, но так просто французов не взять – это не хилые японцы. С появлением на поле Дриса Мертенса и Янника Феррейра-Карраско состав у сборной Бельгии стал сверхатакующим, а фланги свежими. Мог забить на новом стадионе «Зенита» его бывший полузащитник Аксель Витсель.

Тем не менее сборная Франции оборонялась спокойно, без паники. «Трёхцветные» были сильнее, победили и сыграют в финале. Там за них, как и в 1998-м, наверняка поболеет Азар: он сегодня не стал великим капитаном Бельгии.